統計局解讀：8月工業利潤增速有所減緩 結構趨於改善

國家統計局9月27日發佈的工業企業財務數據顯示，2018年1-8月份，全國規模以上工業企業利潤總額同比增長16.2%，增速比1-7月份減緩0.9個百分點，其中，8月份利潤同比增長9.2%。

國家統計局工業司何平博士解讀認為，8月工業利潤增速有所減緩，但結構趨於改善。

一、供給側結構性改革成效繼續顯現

一是成本持續下降。1-8月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本和費用合計為92.62元，同比下降0.37元;其中，每百元主營業務收入中的成本為84.39元，同比下降0.35元。國有控股企業降成本成效更加明顯，1-8月份，規模以上國有控股工業企業每百元主營業務收入中的成本和費用合計為88.71元，同比下降1.14元。二是槓桿率繼續降低。8月末，規模以上工業企業資產負債率為56.6%，同比降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為59.3%，同比降低1.4個百分點。

二、工業企業盈利能力增強

一是利潤率同比提高。1-8月份，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.43%，同比提高0.35個百分點。二是核心盈利能力增強。1-8月份，規模以上工業企業利潤總額中，營業利潤同比增長19.1%，增速比利潤總額快2.9個百分點;營業利潤佔利潤總額的比重為97.7%，同比提高2.5個百分點，表明企業核心業務帶來的收益增多。

三、消費品、高技術製造業利潤增長加快

1-8月份，規模以上消費品製造業利潤同比增長8%，增速比1-7月份加快0.5個百分點;高技術製造業增長6.4%，加快1.2個百分點;採礦業增長53.2%，增速回落0.2個百分點;原材料製造業增長36.4%，回落4.3個百分點。

從8月份當月情況看，主要受企業收入增速和價格漲幅雙回落的影響，工業利潤增速比7月份有所減緩。此外，與上年利潤基數偏高也有一定關係。