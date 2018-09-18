台灣監理沙盒第一案誕生 凱基銀攜中華電信實驗電信信貸 

金管會主委顧立雄今 (18) 日表示，昨日針對創新實驗申請案召開第一次審查會議，並且通過全台第一個可進入沙盒實驗的實驗案，是由凱基銀行跟中華電信合作，實驗內容主要是藉由電信帳單來申請信貸，預計 2018 年 12 月 5 日就可進入沙盒實驗。

顧立雄表示，金融科技發展與實驗條例已於今 (2018) 年 4 月 30 日施行，金管會成立金融科技發展與創新中心，啓動政府與業者的溝通對話機制，積極推動金融科技創新實驗機制，以加速創新商品及服務的推出，昨日已經針對創新實驗申請案召開第一次審查會議，並且通過第一個可進入沙盒實驗的案子。

顧立雄表示，監理沙盒實驗第一案，是凱基銀跟中華電信合作案，實驗重點主要是藉由電信使用者來作身份驗證，確認是否為本人。二是用繳費紀錄來驗證 50 萬元以下的小額信貸信用評分，可以有不同定價。

顧立雄進一步說明，這案子有兩個創新，第一，如何透過電信 IP 位置確認使用此電話為本人，因為可能使用這個電話號碼、但是是別人繳費，就是要透過沙盒實驗來驗證是否為本人；第二，並用繳費紀錄建置信貸的信用評分模型，作為小額信貸的定價策略。

顧立雄說，此案是信用卡與信貸相關，因此實驗金額的限額由 1 億元提高為 2 億元，假設有實驗過程失敗，凱基銀行承諾會負擔所有後續損失。

顧立雄進一步指出，由於此案涉及金融與電信合作，與現行安控基準不符合，所以昨天的審核委員會一開始討論此案該屬「創新實驗」還是「試辦」，後來委員認為若採「試辦」會不夠透明，而因為已有完整創新實驗的沙盒機制，最後同意採創新實驗方式進入沙盒。

顧立雄強調，此案實驗客群訂在 4000 人以下，基本上是跟中華電信合作，所以會是中華電信使用者，預計 12 月 5 日就可進入沙盒實驗，且預期半年就會給金管會報告，一旦有 4 個實驗失敗案例就會啟動終止實驗，另外，由於實驗金額限額為 2 億元，若金額達到 1.6 億元時金管會也要再召開評估會議重新評估此案。