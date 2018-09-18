特斯拉股價震盪 爆沙烏地阿拉伯基金投資競爭對手後跌超2%

沙烏地阿拉伯主權財富基金投資大舉競爭對手的消息險些讓特斯拉再度遭遇大跌。

9 月 17 日晚，美股盤前市場傳聞稱，沙烏地阿拉伯主權財富基金與特斯拉競爭對手美國電動汽車公司 Lucid Motors 簽署逾 10 億美元投資協議，以便在 2020 年實現其首款電動汽車 Lucid Air 的商業發布。

受上述影響，特斯拉盤前跌超 2%，低開 1.7%，早盤一度跌超 2.3%。

此後 Lucid Motors 確認了上述消息，宣布沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF 已經執行了超過 10 億美元的投資協議。此投資將為公司 2020 年實現旗下首款電動汽車 Lucid Air 商業化提供必要的融資。

Lucid 的首席技術官 Peter Rawlinson 表示，新興技術的融合在重塑汽車行業，但技術融合的優勢尚未真正落地。這抑制了可持續行動和能源得到採用的速度。為推動行業前進，Lucid 將展示電動汽車的所有潛力。

PIF 的發言人稱，通過投資迅速擴大的電動汽車市場，PIF 將獲得持有一些長期成長機會的風險敞口，支持創新和科技開發，推動沙烏地阿拉伯收入增長和產業多元化。

但特斯拉股價並未一味下行，而是轉為震盪。午盤抹平跌幅轉漲，一度升破 300 美元，日內漲幅超過 1.9%，截至最近一次更新，隨著大盤走低，納指刷新日低，特斯拉又回吐漲幅轉跌，一度跌約 0.2%。

最終，特斯拉本周一收跌 0.12%，未能延續上周佳績。截至上周五，特斯拉及其 CEO 馬斯克度過了沒有「頭條」的一周，股價五天內累漲 12%，創今年 8 月上旬私有化風波以來最佳的單周表現。

但直到本周一收盤，特斯拉股價過去 30 天內跌超 15%，從 52 周高點跌超 24%。金融技術和分析公司 S3 Partners 的數據顯示，上周特斯拉成為做空倉位第二高的美國個股。

值得注意的是，Lucid 是由特斯拉前副總裁 Bernard Tse 於 2007 年創立的。董事會成員包括 Oracle 公司和 Redback Networks 的前任執行官 Sam Weng。並且該公司還獲得了中國投資者的支持，如樂視創始人賈躍亭。

特斯拉麵臨的最大問題已經從生產變為交付。

據上周末電動汽車媒體 Electrek 獲得的消息，特斯拉 Model 3 的產量在最近七天達到大約 6700 輛，逼近 6 月份所創紀錄——6 月底特斯拉產量大約為 7000 輛 / 周，含 5000 輛 Model 3。

上周日，特斯拉 CEO Elon Musk 在推特上針對一位女性客戶抱怨交付延遲問題道歉時稱，特斯拉已經從生產地獄變成了交付地獄。

對不起，我們現在已經從生產地獄變成了交付地獄。但是這個問題更容易處理。我們正在取得進展，應該很快就可以解決。

特斯拉緊急事務官員還在此前表示，位於美國內華達州特斯拉超級工廠上周六發生火災，但周日早些時候已經得到控制，現已恢復生產。

「生產地獄」對於熟悉特斯拉的人來說並不是一個陌生的詞。產量問題過去一直是掣肘特斯拉的重要問題。在去年 10 月回復推友何時才能拿到 Model 3 時，Musk 稱：「大概還要 6 到 8 周…… 我們已經身處生產地獄。」