美聯儲宣佈加息25基點 股市、匯市影響幾何?

北京時間9月27日2：00，美聯儲宣佈上修聯邦基金利率在2%-2.25%目標區間内，這是美聯儲年内第三次加息，也是2015年12月本輪加息週期開啓以來第8次上調利率。對比8月會議聲明内容，FOMC删除了“貨幣政策的立場仍然寬松，從而支持強勁的勞動力市場環境，以及通脹持續回歸2%”的措辭。

國内央行小幅跟進加息的概率較大

中信證券認為，從中期來看美聯儲仍然會延續漸進加息的進程，特别是在美國勞動力市場偏緊的狀態下。但是，結合在如此正式的聲明中删除對寬松環境的表述和點陣圖的變化，美國長期的加息頂點已經出現。在美國加息的頂點已經出現、未來經濟增速將出現下滑的狀況下，當前國内央行小幅跟進美聯儲加息的概率較大。而且，離岸人民幣央行票據的計劃發行表明匯率仍然有貶值壓力，小幅跟進加息將有助於緩解匯率貶值壓力。但考慮到國内社會融資收緊，内需仍然不足，貨幣政策仍應主要為本國服務，而不應該以犧牲獨立性為代價來維持利差、匯差。

貨幣政策很可能在近期再次降準

中信證券認為，降準政策可能很快兌現。今年降準政策呈現非常明顯的週期性，而且昨日的國務院會議再次提到完善定向降準政策，所以我們認為為了進一步完善貨幣政策傳導和穩内需，貨幣政策很可能在近期再次降準。那麽貨幣寬松的力度仍將持續，短期的供給壓力和通脹預期將在國慶後明顯緩解，那麽長端利率將出現明顯的回落，10年國債利率將再次回落至3.4%-3.6%的區間。

有助緩解新興市場資產價格下跌壓力

光大證券認為，對新興市場而言，美聯儲漸進、透明的加息進程有助於緩解資產價格下跌的壓力。今年以來，受美聯儲收緊貨幣政策、中美貿易衝突、土耳其和阿根廷等國出現貨幣危機等因素影響，新興市場資產價格承受了較大壓力，資本外流明顯增多。往前看，美聯儲加息預期較為穩定，短期内有助於緩解新興市場貨幣貶值壓力。但市場對中期選舉結果的預期值得關註，如果共和黨超預期赢得兩院，美元、美股均可能上漲，不利新興市場貨幣匯率。

A股展望

東興證券認為，以往經驗看，美聯儲加息、對全球市場尤其是新興市場形成較大的影響，一般美國加息後1個月内新興市場以震蕩或震蕩偏弱的態勢。因此，考慮到美國加息後、以往包括A股在内的新興市場多呈現震蕩或震蕩走弱的特徵;又考慮到四中全會前，市場預期較為積極、市場多在會議前上漲;故，外部不利和内部偏有利，將有利於市場漸進修復行情的延續。操作上，傾向於國慶前適度逢低佈局、以三季報業績改善為主要標的，防止業績地雷;風格上，成分股為主、科技和價值適度均衡。

中信證券認為，中美週期從分化走向趨同。從昨晚美聯儲的表態來看，加息的頂點意味著更長期的未來中美國未來經濟增速將逐步放緩，有可能促使美國政府重新思考貿易策略，即美國經濟增速下降將為中美貿易摩擦提供緩衝，同時隨著國内加大開放和優化關稅政策的作用，中美週期的分歧有望縮小。回顧本輪全球金融週期的走勢，隨著美聯儲從2015年開啓加息進程，國内在2016年開啓去槓桿進程，全球主要的金融週期進入收縮階段，經過將近3年的時間，美國經濟升至高點，但未來也將逐步放緩，如果按照美聯儲的預測，目前是加息的頂點那麽意味著未來的貨幣收縮壓力有可能減緩，同時國内的信用政策也逐步放松，意味著不排除在明年全球金融週期觸底反彈那麽對於資產價格也是一個有利條件。

來源：證券時報