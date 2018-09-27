A股“入摩”權重望調高至20% 將帶來近5000億增量資金

國際資本日益看重A股的投資價值。全球第一大指數公司MSCI日前在官方網站宣佈，將就“進一步提高A股在MSCI指數中的權重”這項議題展開咨詢，建議將A股納入因子從5%提升至20%，分兩個階段實施，時間點分别為2019年5月份明晟半年度指數評估審議和2019年8月份的季度指數評估審議。

據證券日報消息，蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍在接受證券日報採訪時表示，MSCI進一步提升A股大盤股的納入因子，至少暗含著以下兩方面内容：一是中國近年來一直在快速推進金融市場對外開放，其中QFII、RQFII、QDII、QDLP、滬港通、深港通等境内境外資本市場自由流動的工具日益完善，境外資本投資A股已經沒有特别明顯的障礙;二是A股的投資價值日益凸顯，特别是今年以來，A股的估值明顯低於美股等其他國際市場估值，MSCI提高A股的權重說明國際資本認為A股已具有明顯的投資價值。

根據已經公開的數據，A 股將以循序漸進的方式逐步提升在 MSCI 中所佔份額。當A股的市值比重為2.5%時，A股在MSCI中國指數、MSCI新興市場指數、MSCI亞洲市場指數(除日本)和MSCI全球市場指數中對應配置資金規模在600億元人民幣左右。因此，一旦該比重上升到20%，對應的增量資金將達到4800億元左右，當然這隻是理論上的增量資金，實際資金還需要根據國際資本的具體操作進行相應調整。

值得一提的是，在MSCI成份股中，截止目前，已有48家公司發佈業績預告，有34家公司業績預喜，佔比超七成。其中，蘇寧易購(823.5%)、納思達(194.7%)和科倫藥業(190%)等公司三季報淨利潤同比增長均有望實現翻番。

隨著陸港通的開通以及從“入摩”再到“入富”，A股國際化進程正在不斷加快，外資已正成為A股市場的重要力量。

從2018年中報數據來看，外資持有A股流通市值佔比接近6%，可比肩險資。

招商證券表示，截至2018年6月末，境外機構和個人持股規模達1.28萬億元，其中，通過陸股通持股6606.07億元，約佔外資持股總規模的51.8%，已超半數，較去年同期的39.9%大幅提升，進一步說明陸股通已經成為境外資金投資A股市場的重要途徑。

前海開源首席經濟學家楊德龍表示，“根據測算，每提升5%的納入因子，將給A股帶來1000億元左右的增量資金，而提升A股在MSCI新興市場指數中的比重，有利於穩定市場預期，為市場引入源頭活水。外資流入的板塊主要是消費和金融板塊，特别是消費白馬股，吸引了大量外資的流入。

總之，業内人士普遍認為，海外投資者更偏好低估值、大市值的龍頭企業，大市值的藍籌股將更加受益。