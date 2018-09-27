盤前財經大事搶先讀2018年9月27日

今日操盤前瞻

央行理監事會議

國發會發布 8 月景氣燈號

美國第 2 季 GDP、8 月耐久財訂單

印尼、菲律賓央行利率決策

法說會：良得電、豐祥 - KY、無敵、均華精密

股臨會：建榮

除權息：奇鋐、統盟、關中

減資暫停交易：潤泰新

〈Fed 八度升息〉聯準會刪「寬鬆」措辭 市場解讀分歧 美股先漲後跌

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (26 日) 記者會之後，美國股市、債市均出現動盪，分析師認為，聯準會對未來的升息進度並未明確表態，市場因解讀不一致呈現混亂。正如外界預期，聯準會週三升息 25 個基點，提高了今年和明年的經濟前景，並刪除政策「寬鬆」的聲明，這些行動最初使股票和債券走高。閱讀全文...

央行發 5 項聲明澄清匯損兆元狀況 前 8 月未實現評價利益逾 1300 億元

對於有媒體報導台灣央行去年匯損逾兆元，是 8 年來最嚴重，央行昨 (26) 日發布 5 點聲明澄清。央行強調，依規定每年可提列兌換損失準備，尚有黃金未實現評價利益 3000 多億元和法定公積 8000 多億元足以因應，而前 8 月尚餘新台幣 1364 億元未實現評價利益。閱讀全文...

〈友達轉型〉下半年拉貨動能強 miniLED 近期已正式出貨

友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨 (26) 日表示，觀察下半年市場概況，目前拉貨動能非常暢旺，包括 TV、中大尺寸及高端產品需求都相當好，尤其是螢幕與電競相關產品，筆電則是穩定成長，主要是受商用需求成長；至於 mini LED 產品，則在近期已正式出貨。閱讀全文...

低利環境 房仲：五大銀行新承做房貸利率連 115 個月跌破 2%

根據央行統計資料顯示，全台五大銀行新承做房貸利率從金融海嘯爆發、全球大行量化寬鬆至今，五大銀行的新承做房貸利率從 2009 年 2 月跌破 2%，至今年 8 月已連續 115 個月都在 2% 以下，而最近的 26 個月房貸利率甚至在 1.7% 以下，低利環境雖然可降低房貸族與購屋人的貸款負擔，但央行也提醒民眾須留意未來升息的風險。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉贏家絕對更要洞悉空頭意圖！！

要在金融市場持為長青樹，需要知所進退；因此對於空頭的認定也要，具備相當的專業能力。不是只會看多，而對於風險一無所聞。即使是長期跨世代投資也是要如此要求自己。2016 年之後的景氣復甦、加上資金持續退潮，對於股市影響比債券市場要大。閱讀全文...