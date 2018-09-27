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9月消費者信心緩增 惟投資股票時機下跌 創14個月新低

9月CCI回升到3個月以來高點。(圖：台經中心提供)
9月CCI回升到3個月以來高點。(圖：台經中心提供)

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 83.47 點，回升到 3 個月以來高點，月增 0.91 點，其中，六項指標有五項指標均上升，以「國內物價水準」上升最多，而唯一一項下跌指標是「投資股票時機」，創去年 8 月以來新低。

台經中心指出，唯一下降的指標為「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為 90.50 點，月減 3.20 點。

而上升幅度第一的指標為「未來半年國內物價水準」，調查結果為 47.05 點，月升 2.65 點，但為連續 7 個月低於 50 點。

其次分別為「未來半年國內經濟景氣」82.70 點，月升 2.00 點；「未來半年家庭經濟狀況」87.40 點，月升 1.50 點；「未來半年購買耐久性財貨時機」91.15 點，月升 1.40 點。

而上升幅度最小的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查為 102.00 點，較上月上升 1.10 點。

從絕對水準來看，僅有「未來半年國內就業機會」為樂觀指標，且連續 14 月傾向樂觀。

另外，「目前健康狀況」指標調查結果為 135.45 點，較上月上升 1.10 點，顯示民眾對自我健康看法樂觀；而「預期健康狀況」指標為 109.60 點，較上月上升 1.85 點，也呈現樂觀。

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