【華冠投顧】MLCC+矽晶圓+MOSFET…開高走低??風電雙雄搶搶滾???

林幸蓉 分析師

焦點個股：2208 台船、3708 上緯投、1710 東聯、6278 台表科、2492 華新科

上週台股氣勢如虹、量價齊揚！奈何…… 股市無常…… 除了 FED 準備再升息外，川普又重磅攻擊來搗蛋！！昨晚美國總統川普在紐約聯合國大會發表演說，高舉「美國優先」，主張愛國主義取代全球主義，持續制裁伊朗。談到中美貿易戰，川普重申強硬立場，加上阿根廷央行總裁卡普托（Luis Caputo）才當 3 個月就突然辭職，披索再度大貶引發通膨嚴重、債務危機恐慌。道瓊應聲由漲 72 點變成反跌 69 點…… 台股權值股 2317 鴻海、3008 大立光、6505 台塑化撐盤，收盤小跌 4 點，量縮為 1,066 億，OTC 收盤跌 0.39%，跌深反彈的矽晶圓及 MOSFET 轉弱，成交量萎縮至 227 億（今年最低的窒息量出現）。

昨天贈送的《八仙過海飆股祕笈》風電雙雄搶搶滾，2208 台船、3708 上緯投雙雙亮漲停，鋼鐵股 9958 世紀鋼、2033 佳大、2038 海光、2013 中鋼構補漲…… 封測 2329 華泰、2442 新美齊、2515 中工、1904 正隆等也強勢……

主流股傳產的紡織、水泥、鋼鐵今日開始轉弱 + 跌深反彈，MLCC、矽晶圓、MOSFET 也轉弱

MLCC 2327 國巨、2492 華新科＋矽晶圓 3016 嘉晶、6182 合晶、6488 環球晶＋MOSFET 8261 富鼎、6435 大中、3317 尼克森都開高走低下跌。PCB 8046 南電、3044 健鼎、4939 亞電、6274 台燿等重挫。其他 2345 智邦、4938 和碩、4119 旭富偏弱，強勢股 6278 台表科、1710 東聯、1476 儒鴻爆量創高後轉弱，留長上影線…… 跌深反彈股頗有「彈完再跌」的味道出現，上週主流股傳產的紡織、水泥、鋼鐵…… 也開始拉回轉弱，賣壓湧現……

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