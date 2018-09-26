【華冠投顧】賴昇楷：「外強中彈的甜蜜期」沒變調 低基期的電子股較具漲升空間

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股 Nasdaq 小漲但道瓊和 SP500 跌破五日線且費半指數大跌回測季線，今日大盤在利空之下雖以小低盤開出，不過多頭於早盤仍再次逆勢拉高挑戰「萬一」關卡並讓日Ｋ棒繼續保持高點過高慣性，其後再放手進行量縮整理，終場大盤 - 4 點，OTC 指數 - 0.39%。

今天遇美股利空，但大盤Ｋ棒仍維持高點過昨高、低點不破昨低的推升慣性且盤中拉回震盪時，期貨價差反倒慢慢好轉，暗示目前「多頭控盤態勢不變」，只是盤面出現部分的「資金轉移」現象，一些高基期的傳產股出現獲利調節賣壓（如 1476 儒鴻、9910 豐泰、1301 台塑... 等），資金進駐低基期的電子股（如 2317 鴻海、3406 玉晶光、6271 同欣電... 等），推測多頭控盤者營造這樣的資金挪移，目的應是想拉抬人氣（金融、傳產較難帶出成交量），讓大盤滾量攻過 "萬一" 關卡，是否如此，待明日摩台期結算干擾結束，應該就見分曉。

＜矽晶圓族群＞

上週矽晶圓族群《5483 中美晶》、《6182 合晶》在 OTC 指數疲弱的背景下悄悄打出帶量的碗形底，有特定買盤介入痕跡，故趁上週四休息整理時切入搶短並送給大家當【中秋好禮】，短短兩日急速拉高 14% 後，昨日漲至壓力區爆量加上龍頭股《6488 環球晶》也來到八月中下旬的套牢平台區，故提醒可先獲利了結一趟。

今日矽晶圓族群整體成交量急縮，短線籌碼狀態比預期更加安定，由於目前半導體矽晶圓類股評價已降到 10 倍本益比以下，先前的跌勢也大致反應了市場對半導體庫存水位、美中貿易戰波及需求及利潤的擔憂，所以近日不少研究報告開始出具正面看法，部分法人亦有著墨跡象，後市當可持續留意。

＜被動元件族群＞

繼昨日媒體刊載 "被動元件廠 Q4 有雜音"... 等利空後，今日消息面持續傳出利空，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》全數走低，但因成交量也愈來愈低，顯示賣壓不重，待短線利空消化後仍具反彈機會，因為這畢竟是最容易帶動人氣的族群。

退一步來說，被動元件族群基期夠低，即便破底停損，也符合 "風險有限，獲利可期" 特性，只是作多標的仍以上週盤後文列舉的籌碼面或技術面領先轉佳的二線股當中去選擇會更好。

＜外資著墨及連動個股＞

本波台股反彈主要由外資發動，其買超標的集中在金融以及傳產龍頭股，故之前作多標的都鎖定在外資著墨以及有機會被連動到的族群與個股如《5871 中租 - KY》、《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《2612 中航》《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等。

今日《1476 儒鴻》被德意志證券降評導致股價重挫逼近跌停，拖累《1477 聚陽》也跟著下跌，然而在這個時間點公佈這樣的報告卻頗耐人尋味，因為這檔個股是部分外資、投信著墨頗深的標的，此時降評彷彿刻意要讓季底的「作帳」變「結帳」。今日儒鴻雖然大跌但並沒有鎖死的流動性風險，股價也正好回測至月線及中期頸線之雙重支撐，若未來幾日量縮守穩，便代表短線下跌只是刻意壓低，過了九月又可回復到正常的上升軌道。

昨日《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》出現高檔爆量、震盪頗巨、漲跌互見情形，昇楷分析這不過是短線甩轎走法，邏輯上這些個股線大致都已拉升到上半年的高點附近，拉到高點讓所有人快樂獲利下車然後行情就結束，控盤者豈不太佛心了？果真，今日全數續漲，新光鋼、世紀鋼再創波段新高。這類個股要待爆出堪比上半年的大量而又不漲時，才是真正的警戒訊號。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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