【倫元投顧】多頭的續航力不足

◆盤勢分析

美股持續在高檔震盪，其中又以費半指數表現最弱，主要是市場對於半導體景氣有雜音，加上英特爾在 10 奈米以下製程落後，使得投資評等被調降所致，反映在台股，電子股的人氣很難延續，如昨日強勢的 DRAM、MOSFET 兩大族群今日轉弱，反而是炒作風電題材的個股買氣不斷增溫，非電成為盤面焦點也暗示投資情緒較為謹慎。

今日成交量連續第二天萎縮至 20 日均量 1226 億元之下，量縮防守、量大攻擊，在量縮之際，防守比攻擊重要，加權指數若能守住 5 日均線不破，電子類股經過籌碼沉澱後可望再起，則台股有機會挑戰波段高點 11270 點。

從盤面來看，電子主流角色不明顯，原本寄望 MOSFET 的補強可帶動電子族群的輪動，現在看來又偏向一日行情，其實美中貿易戰若打的是持久戰，則原本跟中國 MOSFET 廠下單的情況，就有可能轉向台廠下單 (轉單效應)，故中期而言，MOSFET 族理當受惠。

現階段台股反應的是以籌碼面為主，個股走向優於族群連動，基本面在貿易戰衝擊下成為配角，由於多頭的續航力不足，與其追逐盤面強勢股，不如從市場未關注到、而股價進入打底階段的績優股尋找機會，才能避開股市動盪的風險。

楊天迪 分析師

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