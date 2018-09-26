【豐銀投顧】升息已是確定 但升息之後呢？

◆盤勢分析

本週的重頭戲，在於 FED 的利率決策會議，基本上，應該是升息的機率比較大，就算這次沒升，12 月也是會升，因此這一次的會議筆者認為不重要，重要的反而是在會議後若明確的表示未來還要升息，但長期利率若沒有波動、上升的話，我們就可以幾乎確定美元指數的漲勢要暫時告一段落了。屆時，熱錢再由美國開始往新興市場流動，台股能對受益嗎？因此，即使短線上台股可能看起來會面臨 1 萬 1 千點的攻防戰而看起來有點膠著，但只要有了資金的挹注，第四季要再創高點一點都不困難！



FED 會後記者會的談話才是重點所在。但這些都只會造成短期影響，而不會改變趨勢。因為川普本身的出現，就是所有大趨勢驅動的源頭，這並不會有所改變。川普的難捉摸的是他的手段。從當選到現在很多人都不看好他，但市場偏偏告訴我們:「未來是不能預測的」！他這種特立獨行的總統，雖然令大多數人看法偏空或悲觀，但全球股市乃至於美股就是漲翻天。去年五月台灣上萬點，大家不也很看衰？還在那裏計算什麼台股上萬點的天數之類的，不是嗎？結果呢？還不是站上萬點一整年？因為沒有激情，就沒有超買，如此而已！

接下來的行情怎麼看？其實盤勢仍然會創高，只是這個過程會比過去震盪，因此我們先不要太早看空。明天開始，5 日線與月線所形成的正乖離會逐漸擴大，今天已經正式由負乖離轉為正乖離了，也代表之後要做多獲利的難度會增高。明天開始，指數只能漲不能跌，動能也只能增不能減，否則代表多方攻高的信心不足。明天若指數不能收在 10950 之上，則短線多頭走勢將告一段落，不過這只是短線就是了，外資從七月開始就逐漸對台股轉為買超，這股力量將會使得台股未來不斷的推升，請大家要有信心台股必將創今年新高！

豐銀投顧 李世新 分析師