【華冠投顧】台股量能急凍，1萬1衝關前震盪整理!

台股今日再攻 1 萬 1，可惜量能急凍，多頭休息，市場氣氛明顯觀望，指數僅在平盤附近上下震盪，終場小跌 4 點，10974 作收，成交量 1070 億元，價穩量縮格局。

台股在中秋節過完之後，連 2 天量縮，代表多頭 1 萬 1 關卡近關情卻，權值股休兵，盤面以風電，觀光等表現為主。上漲家數 646 檔，下跌家數 704 檔。盤面焦點: 離岸風電股連續發燒，上緯投控 (3708)，台船 (2208)連二日漲停作收，世紀鋼 (9958)漲 9.41%，中鋼構 (2013) 漲 4.34%。觀光股的美食 KY(2723)漲停板。昨日跌深 MOSFET 族群強彈漲停，今日尼克森 (3317)，富鼎(8261)，大中(6435) 等股價收黑，杰力 (5299) 平盤。漲價題材股國巨 (2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)、蜜望實(8043) 等股價本在平盤附近震盪遊走，至尾盤下殺收黑。個股表現方面，華泰 (2329) 第三季有望轉盈，兩大案如能順利出售，可認列獲利豐碩，獲買盤拉抬，股價漲停板。而傳聞女子團體 S.H.E 約滿後將離開原經紀公司單飛，華研 (8446) 恐失金雞母，今日開盤股價跳空鎖跌停 89 元。

大盤今再攻 11000 點，可惜依舊沒補量，甚至量更萎縮，但仍在 1 萬 1 千點之前震盪，技術面仍多頭排列，籌碼更有利多方，隨時補量上攻，唯一變數在美股。

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