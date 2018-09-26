【華冠投顧】掌握主流飆股命脈

何丞唐 分析師

台股在美國 FED 升息前夕震盪，投資人呈現觀望氣氛，使加權指數終場小跌 4 點，收在 10974 點，成交量縮為 1070 億元。

盤面上，權值股三王包括 2330 台積電收平，為 263.5 元；2317 鴻海上漲 1.58%，為 77.3 元；3008 大立光上漲 1.08%，收在 3770 元；蘋概股在蘋果新機發表後，符合市場預期，但蘋概股仍整理，包括 3374 精材、2455 全新、2360 致茂、2313 華通、3037 欣興等股價今收黑，而 3406 玉晶光則在下跌至滿足點後，今反彈收紅來到 323 元。風電族群仍獲資金停泊，3708 上緯投控、2208 台船、9958 世紀鋼、2031 新光鋼等皆收紅表態。

昨日美股費半指數下挫，投資人多觀望，蘋果公司股價在周一及周二皆上漲，走勢穩健，後續仍觀察新機銷售數字。目前大盤結構仍在調整階段，市場信心尚未全面恢復，電子族群以及成交量若能及時放大，有利多方攻堅，後續待消化前波壓力之後，大盤仍可望向上。

繼「黃銅換黃金」的 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，因為當時八月底，我說我接到「兩通重要的電話」，然後全國我第一個邀請你來換鋼鐵股的，而且還告訴你，9958 世紀鋼你不敢買，名門正派、底到不能再底的 2031 新光鋼，你一定敢買。現在兩、三個星期過去了，當時你沒有將手中套牢股票，拿來換鋼鐵股的投資好朋友，你現在比較看看。

要愈賺愈順心的投資法門不是什麼大道理，老師說過，台灣有 2300 萬人，全台北股市至至少少有 2 萬多人，他一定最先知道公司有沒有大訂單、業績大不大，所以老師都非常願意幫助各位，搭起無往不利的橋梁，就是要幫助到最多的好朋友，將你不賺錢的 DNA 全部都消除掉。

很多投資朋友常有這種錯誤觀念，說要買在季線之上啦、多頭架構啦，因為會強者恆強，我就講了，之前最強的叫被動元件，多頭架構，全市場最強嘛，結果現在呢？另外一個例子，3008 大立光 3300 元的時候，型線好醜喔，季線之下、空頭反壓啦，結果我帶你買，一路狂飆；等到 5300 元的時候，又一堆人跟你講：強者恆強、拉回就是買點，結果呢，現在回到 3600-3700 元了，你又山南山北走一回。所以投資好朋友，你要想想，如果一直以來都是買就套、套就砍，這樣錯誤循環的，你應該要改變為正確的投資架構。

現在很多先前的強勢股又回到低點了，人家說要「買低賣高」嘛，但真正回到低點的時候，你敢買嗎？你有沒有第一手的產業消息叫你買？「黃銅換黃金」-9958 世紀鋼、2031 新光鋼，我想也為各位做最好的印證了，歡迎參觀比較。

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