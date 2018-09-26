〈房產〉建商全台大獵地 前3季購入建地達803億元已超越去年全年

建商全台大獵地，外資商仲第一太平戴維斯統計，今年第 3 季建商購入土地金額達 162 億元，前 3 季補進土地庫存已達 803 億元，已超過去年 (2017) 全年購地金額將近 3 成，預期有機會挑戰前波 2013 年建商獵地高峰。

同時，建商對大面積、可立即開發素地的興趣濃厚，特別是公部門土地標售案，建商參與度也極高。

根據第一太平戴維斯統計，今年第 3 季大型 (單筆交易達 3 億元) 商用不動產交易金額僅 82 億元，比去年同期減少 69%，更比上一季減少 76%，單季交易金額不到 100 億元，是近 9 季以來的最低數字，2018 年前 3 季累計交易金額達 547 億元，年增率 1%；另一方面，第 3 季大型土地及地上權交易金額達 349 億元，前 3 季交易金額達 1192 億元，購地動能強勁。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，即將進入商用及工業不動產交易旺季，今年產業景氣穩健復甦，大型企業購置自用不動產需求提升、加上市場資金充裕，第 4 季又有市場指標大案預計開標，商辦交易量有機會挑戰去年 733 億元的金額。另一方面，中美貿易戰越演越烈，科技大廠回台覓地預期將讓原本已經飽和的工業廠房及土地供給更加吃緊，尤其是新北、桃園、新竹、台中等產業群聚、發展成熟的工業區將更明顯，供給稀少的情況下交易量是否會放大有待觀察。

統計指出，受限於市區商用不動產釋出有限，第 3 季商用不動產市場量能未出，統計僅 11 筆大型交易，其中更只有一筆交易金額超過 10 億元，交易件數及規模同步下降。值得注意的是隨著公部門積極推動危老重建，市中心具再開發價值的標的仍受投資人青睞，遠雄建設長春路大樓在 9 月時以 22.5 億元售出，是第 3 季最大筆交易；南山人壽則持續整合敦化南路萬國大樓產權，以 7.6 億元購入 5 樓整層 691 坪辦公室，換算每坪單價 110 萬元，是繼大同大樓、中壽敦北大樓及首都大樓，再度寫下市區中古辦公大樓單價百萬元的記錄。

而第 3 季全台工業廠房及廠辦交易合計達 44 億元，若加計工業用地，工業不動產交易達 103 億元，交易量仍持穩。今年以來科技大廠持續買進自用工業廠房、土地，如大立光 (3008-TW) 持續於台中獵地，第 3 季季再購入台中工業區 2074 坪廠房，而台達電 (2308-TW) 則鎖定北部區域，今年以來已投入總計 30.7 億元陸續購入桃園中壢工業區擴建廠房及內湖瑞光路土地擴建台北總部辦公室，最為積極。

不同於商辦市場的交易平淡，投資人轉向開發型不動產，帶動今年土地及地上權市場的交易熱絡。其中建商對於大面積、可立即開發素地的興趣濃厚，特別是公部門土地標售，第 3 季建商購入土地金額達 162 億元，前三季補進土地庫存已達 803 億元，超過 2017 全年購地金額將近 3 成，預期有機會挑戰前波 2013 年建商獵地高峰。

另一方面，值得注意的是在公部門重新檢討權利金底價及地租調幅計算方式後，包括銀行及壽險公司在內的大型法人都重返評估行列，第 3 季地上權交易大放異彩，單季成交達 108 億元，9 月開標的台北市仁愛路空軍活動中心地上權更吸引包括全球人壽在內的 5 家金融保險業搶標，最後由元大銀行以 82 億元、溢價率 123% 勝出，將興建元大銀行之總部辦公室，由於該基地限制不得做住宅使用，各家評估方向皆朝向興建辦公室自用或收取穩定租金報酬，也透露出台北市中心新辦公樓供給緊張的現象。