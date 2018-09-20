北台灣房市928檔期 推案量估逾1400億元年增1成

今年上半年北台灣 329 檔、520 檔兩個房市檔期，實際推案量都超過 2000 億元，將到來的 928 檔期，依研調機構住展預估，推案量約為 1440.2 億元，年增幅約 11.9%，創近 5 年周檔期的新高。

住展企研室經理何世昌指出，雖然今年 928 檔推案量較去年同期成長，但年增幅已較去年減少，且案量遜於上半年的 329 檔與 928 檔，顯示推案火力從大火轉為文火，推案潮有減速跡象。

同時，由於 11 月選戰比預期中激烈，買氣所受衝度程度較原估計高，民俗月至今買氣明顯降溫，因此有部份建案將公開時間延到選後，以致於推案量受到壓抑。

據統計今年北台灣 928 檔中，以新北推案預估量最大，約 710 億元，其次是台北市的 273 億元，桃園則以 268 億元居第三。而近期房市量價俱衰的宜蘭地區，業者幾乎已棄守檔期，案量萎縮至僅約 6 億元。

台北市 928 檔期推案量不大，其中「吉美大安花園」、「台大華」、「達麗 101」為延推案，量體近 100 億元；如扣除延推案，就只剩 100 多億元，推案相對冷清。若以推案數量而言，內湖區預計推出的建案最多，將有 4 個建案公開；若以案量計算，則大安區有 70 億元案量最大。

而 928 檔期新北市推案多集中在新興重劃區，又以新莊頭前、新店央北，以及土城暫緩發展區等 3 個重劃區案量最多，江翠北側重劃區、淡海新市鎮與林口特定區則僅有零星推案。

桃園推案也集中在重劃區，其中桃園中路、龜山 A7 等兩個重劃區案量約 130 億元，占全市推案量過半。新竹則有逾半的案量來自竹北，較特別的是新埔又出現大型透天指標案「昌禾歐洲計劃」，導致新埔今年案量，已超越過去好幾年的總合。

何世昌分析，今年上半年的 329 檔、520 檔等兩個檔期，實際推案量均超過 2000 億元，相比之下，928 檔建商推案火力從極熱降至溫和成長。在價格面方向，桃園市新建案多走平價路線，但台北市、新北市建案卻擁抱高價主義，高價案遠遠多過讓利案，讓利案少之又少。顯示業者並未因選舉將至，而把賣價放軟。尤其是板橋江翠北側、新店中央新村北側、土城暫緩發展區等三大重劃區，新案價格持續往上拉。