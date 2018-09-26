美線上問卷調查公司SurveyMonkey IPO定價上調至12美元

美國知名線上問卷調查公司 SurveyMonkey 的 IPO 定價超越先前預期，在週二 (25 日) SurveyMonkey 宣布此次 IPO 將為每股 12 美元，高於先前預期的 9 美元至 11 美元，該公司的市值預估將達到 14.6 億美元。

由於投資者的需求高於預期，SurveyMonkey 的首次公開募股價格為每股 12 美元，高於先前分析師所預估的 9 美元至 11 美元。SurveyMonkey 同時也提升了發行股數，從原先的 1350 萬股增加至 1500 萬股，預期將籌集 1.8 億美元的融資，高於先前預期的 1 億美元。

該公司表示，SurveyMonkey 在過去一年中擁有超過 1600 萬活躍用戶，包含 2,900 家企業客戶，只有 3.8% 為付費用戶，約佔 60 萬名。

根據該文件，在過去三年中，該公司已開始與 Salesforce、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等公司合作。

在 2018 年的上半年財報中，SurveyMonkey 營收的年增率約為 14%，不過淨虧損有所擴大，從去年同期的 1,910 萬美元增加到 2720 萬美元。相比之下，2017 年淨虧損為 2400 萬美元，營收為 2.188 億美元。2016 年的淨虧損為 7640 萬美元，營收為 2.073 億美元。儘管如此，投資者仍對該公司的未來潛力持樂觀態度。

Salesforce Ventures 已經同意購買 4000 萬美元股份，在除了高活躍用戶數量 (去年為 1600 萬) 以及該平台的數據分析技術之外，為投資者帶來更多的信心，也促成了更高的投資者的需求。

SurveyMonkey 將於週三 (26 日) 在美國納斯達克上市，股票代碼為 SVMK。J.P. 摩根，博思艾倫和美國銀行領導此次發行。

目前，Tiger Global Management LLC 持有該公司最大的股份，佔 29% 的股份。 Sheryl K. Sandberg Revocable Trust 持有 10% 的股份，臉書營運長 Sheryl Sandberg 也是董事會成員之一。