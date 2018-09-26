毛利率低於預期 Nike盤前股價跌逾3%

Nike 日前公布財報，2019 會計年度首季獲利優於預期，但毛利率僅小幅升至 44.2%，略低於分析師預期；今 (26) 日美股盤前，Nike 股價一度下跌 3.05%。

台北時間週三晚間 9 點 01 分，CNBC 數據顯示，Nike 盤前股價下跌 3.05%，至 82.20 美元。

Nike 盤前股價一度跌逾 3%。(圖：翻攝自 CNBC)

Nike 首季 (截至 8 月 31 日止) 營收成長 9.7%，至 99.5 億美元，略優於分析師預期(99.4 億美元)。

Nike 首季淨利達 10.9 億美元，每股純益為 0.67 美元，優於分析師預期 (0.63 美元)；去年同期，淨利為 9.5 億美元，每股純益 0.57 美元。

根據路透社報導，MainFirst Bank 分析師 John Guy 說，Nike 首季毛利率略遜於預期，市場可能會有點失望。

Auxier Asset Management 創始人兼投資經理 Jeff Auxier 認為，Nike 首季財報「數字挺好，但不夠驚喜 (they weren’t wow enough)。」

Nike 財務長 Andy Campion 稱，Nike 在北美市場，已恢復強勁成長，「超越我們期待」。

Nike 首季在北美地區的銷售額，成長約 6%。

2018 年以來，Nike 股價累計上漲 36%，9 月以來，累計漲幅約 3%；但昨日公布財報後，盤後股價一度下跌 4%。