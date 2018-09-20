報導：亞馬遜計畫2021年時 開設3000家無人結帳商店

據《彭博》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在考慮，於 2021 年前開設最多 3000 家新 Amazon Go 無人收銀商店的計畫，預計將威脅美國各地的便利店和速食連鎖店。

亞馬遜首家 AmazonGo 無人收銀商店，於 2016 年在西雅圖總部附近開設，此後又宣布在西雅圖再開 2 家，於芝加哥開設 1 家。亞馬遜強調，這些店面沒有結帳櫃台，不用排隊結帳，客戶只需掃描他們的 Amazon Go 應用程式，隨便拿走他們想要的東西，然後離開即可。

這 4 家店中，西雅圖的 2 家新店僅提供種類有限的沙拉、三明治和小吃，更接近速食店。總店在內的另外 2 家店，則有少量百貨出售，更像是便利店風格。

亞馬遜執行長 Jeff Bezos 認為，在節奏繁忙的城市消除用餐時段的擁擠問題，是亞馬遜重塑實體店購物體驗的最佳方式。但據知情人士透露，亞馬遜仍在摸索，那一種實體店形式更適合無人結帳商店。

亞馬遜發言人表示，「我們不會對謠言或猜測發表評論。」

在報導發布後，包括 CVS、Walgreens、Walmart、Target 和 Kroger 在內的零售商股價，週三下午大幅走低。

成本昂貴料成限制

但亞馬遜若真朝此發展，也將面臨開店成本昂貴的挑戰。知情人士說，位於西雅圖市中心的第一家 AmazonGo，光硬體就耗資 100 多萬美元。若是把重心縮小到預先做好的食品，就可以減少對相機和傳感器的需求，進而降低每家店的前期成本，有助於更快實現獲利。

不願具名的知情人士表示，亞馬遜正考慮今年年底前開設大約 10 家，2019 年在主要都市區開設大約 50 家，然後到 2021 年達到最多 3000 家無人結帳商店。

據 NACS 行業組織表示，美國目前擁有 15.5 萬家便利店，其中 12.25 萬家與加油站結合。2016 年便利店的非燃料採購總額為 2330 億美元，其中以煙品銷售最佳。

據知情人士說，亞馬遜的目標是人口密集的城市地區，許多年輕、忙碌、富裕的居民，願意多花點錢，來享受比速食更優質的體驗。