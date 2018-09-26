中美貿易戰打擊亞洲2019年經濟增長前景--ADB

亞洲開發銀行(ADB)周三表示，發展中亞洲經濟體明年增速可能不及先前預期，因為中美貿易戰對依賴出口的該地區經濟體造成連帶傷害。

全球流動性收緊也可能推高借貸成本，從而打擊企業活動；而資本外流亦是一項風險。

ADB在其亞洲發展展望更新報告中，維持2018年該地區經濟料增長6.0%的預期，不過對2019年的預估從5.9%下調為5.8%。

“經濟前景的下檔風險正在加強，”ADB首席經濟學家澤田康幸表示。他指的是中美貿易緊張局勢對地區供應鏈可能造成的沖擊，以及若美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)以更快速度升息，則資本可能突然外流的風險。

亞開行對該地區2019年經濟增長5.8%的預估，將是2001年增長4.9%以來的最低估值。亞太地區共有45個國家。

美國和中國周一開始新一輪互征關稅，雙方愈演愈烈且料將打擊全球經濟成長的貿易爭端沒有出現退讓的跡象。

亞開行表示，2019年中國經濟料成長6.3%，略低於7月時預估的6.4%，且低於2018年預估成長率6.6%。對2018年的預估持平於前次預估。

中國今年經濟增長目標約為6.5%，與去年相同。去年中國經濟成長6.9%，輕松超過了增長目標。

南亞料仍為亞洲成長最快的區域，ADB仍預估南亞今年經濟增長率為7.0%，明年為7.2%。

不過出口成長溫和、通脹加快、資本凈流出，以及國際收支惡化，令東南亞增長前景黯淡，今年經濟增長率料放緩至5.1%，低於7月預估的5.2%。

“決策者有一系列政策工具可用，以管理諸多弱點並維持穩定性，但他們必須小心運用，”澤田康幸表示。

ADB表示，整個區域的通脹預計仍將可控，受助於各國特定因素，例如印度與中國食品價格通脹溫和，印尼與馬來西亞的能源補貼。

ADB仍預估今年整個區域的通脹率料為2.8%，不過將明年通脹率預估由7月的2.7%調升至2.8%。

路透馬尼拉9月26日