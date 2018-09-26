【異動股】白酒板塊午後繼續發力 貴州茅台(600519-CN)盤中漲超5%

午後，白酒板塊繼續走高，截至發稿，水井坊(600779-CN)漲8.59%報41.58元，山西汾酒(600809-CN)漲6.06%報47.75元，洋河股份(002304-CN)漲5.5%報128.6元;貴州茅台(600519-CN)盤中一度漲超5%，現漲4.46%報728.08元;五糧液(000858-CN)、伊力特(600197-CN)、金種子酒(600199-CN)、古井貢酒(000596-CN)等漲幅超3%。

上週大盤迎來普漲，市場情緒有所修復，其中食品飲料板塊反彈最大，一方面，前期板塊回調較深，白酒一二線龍頭市盈率普遍都跌至20倍以下，超跌嚴重;另一方面，近期中秋旺季情況開始陸續反饋，白酒終端銷售表現正常，加上供需不平衡下，茅台批價開始重新進入上漲通道，這是板塊上漲的一個直接催化劑。

中信建投證券指出，從今年上半年及中秋旺季的整體動銷表現來看，判斷目前白酒行業主流酒企的景氣週期仍將延續，行業集中度將繼續提升。高端和次高端白酒消費併沒有受到經濟環境的明顯影響，更無需對社零數據過分擔憂。從歷史情況來看，自2010年以來，我國社零數據月增速呈現下降趨勢，其與白酒行業的週期性併沒有顯著關聯，無需過度擔憂。