【IPO追蹤】贛鋒鋰業香港IPO鎖定六名基石投資者

據路透周三見到的銷售文件顯示，中國最大的鋰化合物生產商江西贛鋒鋰業(002460-CN)的香港IPO銷定六名基石投資者，擬籌高至53億港元。

文件顯示，贛鋒鋰業設定招股價區間為每股16.5-26.5港元，初步擬發售約2億股H股，集資33-53億港元(約4.21-6.76億美元)；售股比大約15%。

該公司鎖定六名基石投資者，包括韓國兩大企業LG和三星，以及中國兩大汽車企業東風及一汽，合計認購金額約2.3億美元。

贛鋒鋰業今天開始路演，預計於10月4日定價，11日在聯交所掛牌上市，股份編號“1772”，獨家保薦人為花旗。

按2017年末的產能計，贛鋒鋰業是全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商，亦是全球最大的金屬鋰生產商，產品廣泛用於多個應用領域，包括電動汽車、化學品及藥品。

贛鋒鋰業A股周三早盤收跌0.64%，報32.49元人民幣。H股招股價較A股折讓約28-55%。

各家基石投資者認購金額：中國國有企業結構調整基金(7,000萬美元)、LG(5,000萬美元)、Samsung(5,000萬美元)、東風汽車(3,000萬美元)、一汽(1.46億元人民幣)、金沙江資本(約5,900萬元人民幣)，合計約2.298億美元。

路透香港9月26日