〈每日外資外匯觀點〉聯準會升息勢在必行 但要關注這個關鍵詞

美國聯準會利率決策會議被視為本周金融市場重頭戲，儘管此次升息已在市場普遍預期中，但市場仍關注會後聲明及聯準會主席鮑威爾談話，此次為鴿派升息還是鷹派升息，都將對金融市場產生中短期影響。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Kathy Lien 指出，美元今年表現出色，主要歸功於美國升息及貿易衝擊下引發的避險買盤， 聯準會在升息後釋出偏鴿派信息，恐怕對美元造成下跌風險。

CIBC 高級經濟學家 Royce Mendes 則認為，美國聯準會 FOMC 會議此次宣布若升息將在市場意料中，對投資人來說，和預期的結果相符合，對利率和美元影響相對中性溫和。

美二指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林發布的報告中指出，聯準會升息的題材已被市場反映，預期在聯準會升息宣布升息後，美元反而會遭遇「利多實現」後的賣壓。

而且美銀認為，儘管聯準會升息後可能發表鷹派言論，但在升息利多已充分消化下，美元短線上攻動力恐怕大減。

摩根士丹利經濟學家 Ellen Zentner 和策略師 Matthew Hornbach 認為，此次聯準會 FOMC 會議聲明中，可能將貨幣政策的表述由「寬鬆」改為「溫和寬鬆」，或者不再提及寬鬆；或者提及目標利率已經更接近估計的「中性」區間。

麥格理銀行外匯利率策略師 Gareth Berry 和 Thierry Wizman 也認為，此次聯準會聲明中，交易員最感興趣的是將是「寬鬆」二 字 ，由於升息題材已被市場反應，貨幣政策是否仍被描述為「寬鬆」，將決定美元在未來幾個月的表現。