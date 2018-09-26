美國本周可望升息 專家：人行第四季可能推出「升息降準」政策組合

美國聯準會將在本周三公布最新利率決策，外界預期很可能再次升息 25 個基點。反觀中國方面，專家預測本周不太可能跟著美國調高公開市場操作利率，但預計第四季人行仍有可能小幅上調包括逆回購和中期借貸便利（MLF）在內的公開市場操作利率，同時繼續實施 1 次至 2 次置換式降準。

外電報導，聯準會本周宣布再升息幾乎已是定數，市場更預期今年年底前很可能再升息一次，調高 25 個基點。至於中國方面，上海證券交易所研究公司首席債券分析師孟祥娟表示：「沒有必要跟進」，尤其目前人民幣兌美元匯率穩定，也讓人行少了點壓力。

隨著中美貿易戰不斷升級，加上中國內部經濟持續趨緩，目前官方正忙著減稅、增加開支、放鬆貨幣政策，以確保充足的市場流動性。多數經濟學家認為，人行會在第四季向市場注入更多流動性。

《證券日報》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，著眼於第四季，人行仍有可能小幅上調包括逆回購和中期借貸便利（MLF）在內的公開市場操作利率，同時繼續實施 1 次至 2 次置換式降準，也就是所謂的「升息降準」政策組合。

王青指出，目前聯準會升息縮表正引領全球貨幣政策正常化進程，全球利率水平趨於上升，若此時中國持續按兵不動，將對人民幣匯率和跨境資金流動性帶來壓力。

另一方面，由於中美貿易摩擦升級，需要人行以較寬鬆貨幣政策給予支持，特別是要疏通貨幣政策傳導路徑，通過置換式降準，可以向所有金融機構補充長期的低成本資金來源，減弱 MLF 等向央行拆借資金帶來的有利於一級交易商（大型銀行和其他大型金融機構）的現象。

