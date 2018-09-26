粉碎謠言，科大訊飛下半年或迎來利潤拐點

發酵了幾天的科大訊飛（002230—CN）“AI同傳造假”輿危最終以一個和平局面收場。9月24日深夜，“AI同傳造假”爆料者更新網站發文，就其中的誤會予以說明，表示他認可“訊飛沒有主動造假的行為”；9月25日，科大訊飛官方微信亦發表聲明《真金不怕火煉，科大訊飛沒有造假》，強調該事件源於“一位同聲傳譯人員因為在工作中把“訊飛聽見”的轉寫功能誤會成“機器同傳”，從而引發了這次的討論”。

能平安度過此次危機，對科大訊飛的投資者而言，無疑是幸運的，但作為上市公司，除了處理公關危機的能力，投資者最重要的依然是持續盈利能力。從2018年上半年業績情況來看，科大訊飛淨利潤增速不容樂觀。

科大訊飛上半年扣非淨利潤降幅高達70%

科大訊飛成立於1999年，主營業務為智能語音及語言技術、人工智慧技術研究，軟體及晶片產品開發，語音資訊服務及電子政務系統集成，在語音合成、語音識別、口語評測、語言翻譯、聲紋識別、人臉識別、自然語言處理等智能語音與人工智慧核心技術上代表國際最高水準，2008年在深圳證券交易所掛牌上市。

2018年上半年，科大訊飛實現營業收入32億元（人民幣，下同），同比增長52.68%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.3億元，同比增長21.74%。但值得注意的是，公司扣非淨利潤只有2020萬元，同比大幅下降74.39%，低於市場預期。

圖源：科大訊飛中期財務報告

而對於主營業務利潤下降的原因，科大訊飛認為主要系公司業務拓展、銷售規模擴大，教育、司法、智慧城市、消費者等業務增長所致。同時，面對人工智慧的戰略機會窗口期，公司持續加大人工智慧相關領域的研發投入，持續加大人工智慧開放平台生態體系構建的投入，持續加大人工智慧在教育、司法、醫療、智慧城市等重點賽道的市場佈局投入。上半年，科大訊飛員工規模較去年同期增長近3500人，新增人員帶來當期薪酬、費用的提升，直接侵蝕了淨利潤。

另外，作為高科技公司，科大訊飛一直以高研發投入著稱，2018年上半年公司研發費用支出為5.87億元，較上年同期新增2.29億元，增幅63.84%；銷售費用總額達7.33億元，較上年同期新增3.19億元，增幅高達77.1%。雖然上述費用的大手筆投入是為公司日後持續盈利奠定基礎，但作為當期支出，上述費用都需要在損益表中列示，自然而然會影響到淨利潤。

與此同時，因為費用增速遠高於收入增速等原因，導致公司現金流量淨額為負。2018年1-6月科大訊飛經營活動產生的現金流量淨額為-82,304.91萬元，從財務數據來看，除了人員薪酬、營運費用等支出大幅增長外，公司應收票據和應收賬款也有較大規模提升，上半年科大訊飛應收票據和應收賬款分別為1.46億元、33.19億元，同比增長56.44%、30.05%.

但從應收賬款的安全性來看，由於科大訊飛的主要客戶幾乎都來自於政府、電信運營商、銀行等大型行業，且集中在行業龍頭，品質和信譽較高，確保回款的安全性。相比較歷史數據，公司一直維持著較低的壞賬率，2017年實際壞賬率僅為0.0095%。

進入下半年，隨著回款的加速，及人員增幅顯著回落，科大訊飛將迎來利潤拐點。

收入又季節性特徵，下半年迎來利潤拐點

科大訊飛的營收有著明顯的季節性，縱觀歷史數據，大部分收入主要在下半年確認，2017年上半年和下半年的收入比例為1：1.6，鑒於公司上半年根據發展戰略所需招聘的關鍵人才和新增崗位已基本招聘就緒，下半年將是利潤爆發期。

此外，作為人工智慧領域的領頭羊，也是正處在成長期的高科技公司，我們除了業績，更應該關心科大訊飛的核心優勢。

智能語音及人工智慧領域，科大訊飛關鍵核心技術代表了世界最高水準，承建有首批國家新一代人工智慧開放創新平台（智能語音國家人工智慧開放創新平台）以及我國在人工智慧高級階段——認知智能領域的首個國家級重點實驗室兩大國家級重要平台，同時訊飛有著體系健全的產學研體系，與國內外知名大學均建立了深度合作關係。市場方面，科大訊飛在核心技術基礎上將技術優勢轉化為行業市場優勢和用戶優勢，基於擁有自主知識產權的世界領先的人工智慧技術，科大訊飛已在教育、醫療、政法、智能服務、智慧城市等行業領域全面佈局，並在消費者領域推出從手機應用、到智能車載、智能家居、智能終端等多種產品。

從行業來看，伴隨著IT產業發展的第五次浪潮，以萬物互聯、智能一切為特徵的人工智慧時代正在到來，科大訊飛佈局多年，很容易坐收“紅利”。