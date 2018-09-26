聯準會會議前瞻：預期將升息1碼 刪除「貨幣政策寬鬆」字眼

美國聯準會 (Fed) 將於週三 (26 日) 召開利率會議，市場預期聯準會將升息 1 碼，將聯邦基金利率上調至 2.0%-2.25% 區間，其餘觀察重點將為，聯準會對未來的經濟前景預測，以及暗示升息步伐的點陣圖變化。

市場預期聯準會將維持鷹派立場，因實際 GDP 數據良好，且工資攀升速度增快，與聯準會政策最具關聯性之一的 2 年期美債殖利率，25 日攀升至 2008 年以來的高點 2.8411%。

2 年期美債殖利率

華爾街經濟學家預測，聯準會在聲明中將上調經濟增長預測，並刪除 8 月聲明中「貨幣政策立場依然寬鬆」的字眼，但將表示貨幣政策依然會支持強勁勞動力市場和通膨率持續朝 2% 邁進。

PGIM Fixed Income 的投資策略長 Robert Tipp 認為，若聯準會刪除「寬鬆」的字眼，可能代表著聯準會將進入轉變的過程，聯邦基金利率將越來越接近自然利率。

美銀美林的短期利率策略主管 Mark Cabana 預測，在強勁經濟數據支撐下，聯準會將調升短期和長期的增長預測。

另一方面，聯準會將首次為 2021 年的經濟提供預測，經濟學家將關注失業率的預估值，因失業率若攀升，則代表著經濟增長將放緩。

聯準會對今年實際 GDP 預測值為 2.8%，美銀美林則為 3.0%，今年失業率預測部分，聯準會和美銀美林的預估值分別為 3.6% 與 3.7%，目前失業率為 3.9%。

聯準會 6 月公布的預測值與美銀美林 9 月預測值

點陣圖

點陣圖為聯準會升息的前瞻指引，整體來說，經濟學家認為點陣圖不會出現太大變化，今年仍預計升息 4 碼，明年升息 3 碼，2020 年升息 1 碼，2121 年升息半碼，聯邦基金利率將被提升至 3.5%。