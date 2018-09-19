市場預測聯準會明年升息現分歧：兩次還是其他可能？

伴隨著下周即將公布的聯準會利率決議，聯準會動向再度牽動投資人的心。

投資者普遍預期今年聯準會還會再升息兩次，而明年的升息次數從此前預計的三次降為兩次。

但高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在接受彭博採訪時認為，聯準會最終的收緊速度將超過他們目前所表明的速度。

2019 年聯準會升息預測現分歧

在聯準會主席鮑威爾領導下，對於利率升至什麼水平的討論是個最重要的議題。鮑威爾在最近的講話中暗示，他擔心在政策指引方面過度依賴估計的中性利率。

6 月的利率決議中，聯準會主席鮑威爾宣布了一項重要改變。

他在會後的新聞發布會上表示，明年開始每月 FOMC 會議都會有新聞發布會和經濟利率展望。這意味著升息不再像過去幾年這樣按部就班 (只在有經濟預測和新聞發布會的季末會議上升息)，聯準會將更加關注通膨等經濟數據。

聯準會決策者在 6 月的預測為明年升息三次，在 9 月利率決議上是否會改變值得關注。

彭博援引太平洋投資管理分析師 Jerome Schneider 表示，他認為聯準會 2019 年兩次升息。這和 Vanguard 策略師 Anne Mathias 不謀而合。

不過，高盛、摩根大通和加拿大皇家銀行等大型機構均預測 2019 年將有四次升息。

期貨市場上，聯邦基金和歐洲美元利率期貨價格顯示，金融市場現預計明年僅升息一次，到 2019 年中時利率區間為 2.50-2.75%，高於當前 1.75-2.00% 的目標區間。

8 月通膨小幅回落，但美國經濟依然強勁

由於美國第二季 GDP 增速創近四年來的最佳表現以及 8 月非農就業數據好於預期，而薪資增長更是創下 2009 年 6 月來的最大增幅，交易員加大了對 2019 年聯準會升息的押注。

雖然 9 月 13 日公布的美國 CPI 數據均低於預期，但是包括核心通膨在內的數據仍在 2% 以上，顯現出美國經濟依舊符合聯準會的期望。

美國勞工部數據顯示，8 月核心 CPI 較去年同期水平上漲 2.2%，市場普遍預計為 2.4%。整體 CPI 數據也由之前的 2.9%，放緩至 2.7%。

通膨溫和可控以及經濟增長加速，使得聯準會官員對於升息依然較為樂觀。

並且，聯準會在前兩次會議上多次提及，允許通膨在短期略超過 2%，以幫助錨定通膨預期，可見聯準會近期不太可能調整升息步伐。