想威脅美元地位？歐盟藉伊朗制裁欲設立「SPV歐元交易體系」

歐盟宣布將建立一個與伊朗保持經濟聯繫的特殊支付渠道，並以歐元作為交易貨幣，稱之為「SPV, (Special Purpose Vehicle)」；歐盟除了試圖挽救 2015 年與伊朗的核能協議外，也有望移除美元交易的原油貿易，以歐元代替。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗原油出口禁令將於 11 月正式開始生效，但有跡象顯示，出貨量已經開始減少。

歐盟似乎希望繼續進口伊朗原油，而特別支付管道旨在支持伊朗，或許也可避開美元交易，擴大歐元交易。根據歐盟外交政策負責人 Federica Mogherini 週一 (24 日) 宣布的協議，歐盟同意 2015 年核協議，也將成立一個法律實體「以促進與伊朗的合法金融交易，將允許歐洲公司繼續交易，與伊朗合作」。

Mogherini 表示，SPV 可通過德國、法國、及英國，設立跨國金融管道，與相關的伊朗單位做交易，並以透過歐元作為交易貨幣，成為了美國主導的 Swift 交易體系以外，最新且最具威脅性的新支付體系。

然而，大多數制裁專家週二 (25 日) 表示，歐盟的新支付體系應不會削弱美國對伊朗政權的經濟壓力，也不會阻止歐洲公司放棄伊朗的石油進口，突顯了歐盟所面臨的限制。

目前，關於 SPV 機制如何運作的細節不多。歐盟委員會發言人週二表示，既沒有固定的發布日期，也沒有詳細說明如何運作。技術討論將在未來幾天繼續進行。

美國國務卿 Mike Pompeo 批評歐盟這項 SPV 特別支付渠道，週二更在聯合國大會期間表示對此感到不安，並且非常的失望。

歐盟建立這套以歐元計價的支付系統，是允許企業向伊朗發送和接收資金，持續貿易。由於沒有與美國金融體系的聯繫，如建立妥當，此支付系統將受到保護，避免受到美國主要的制裁威脅。歐洲官員也在考慮一個允許伊朗向中國出售原油的議貨系統，並利用該出售的金額向歐洲購買商品或技術。

負責伊朗協議的前美國國務院高級官員 Jarrett Blanc 表示，新機制是一個重要的政治聲明，也強調了所謂的美國和歐洲之間的分歧，欲削弱美國的金融優勢。然而，歐洲企業有很多理由會遵守美國的制裁措施而退出伊朗。設立一個支付渠道並不能解決所有這些問題。

2015 年，法國 BNP Paribas 銀行因違反美國制裁而受到了 90 億美元的罰款，而法國政府對此的抗議也被美國當做耳邊風。

由於歐洲區銀行擔心與伊朗做生意，歐洲企業也缺乏支付選擇，進行所謂的仁道主義貿易，也就是銷售藥品和食品都遇到了困難。然而，仁道貿易不受美國制裁，有機會通過 SPV 管道進行測試。