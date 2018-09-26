土耳其總統稱「法院決定美國牧師命運」 美元兌里拉走跌

對於是否釋放美國牧師 Andrew Brunson 一事，土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 表示，土國司法機構是獨立的，關於 Brunson 的命運，「就看法院做出什麼決定」。

台北時間週三 (26 日) 下午 4 點 09 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉下跌 0.44%，至 6.1346。

土耳其當局指控 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；美國總統川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被艾爾段拒絕，引發美方不滿。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並於同月宣布，擬將土國鋼鋁關稅加倍，該消息使里拉應聲暴跌；土耳其不甘示弱，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

美土兩國關係緊張，加上艾爾段極度厭惡升息，2018 年以來，里拉兌美元重貶逾 4 成。

根據路透社報導，對於是否釋放 Brunson，艾爾段指出，這是司法問題，「政治人物對司法判決，沒有發言權。」

艾爾段強調，土國司法機構有其獨立性，「讓我們看看，法院會做出什麼決定。」

美國國務卿 Mike Pompeo 日前表示，美國政府本週可能會與土耳其當局，進行會談，希望土國於本月釋放 Brunson。