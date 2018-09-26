英國二次脫歐公投可能性增加 英鎊仍上揚

英國舉行二次脫歐公投的可能性正在增加。英國反對黨工黨週二 (25 日) 以壓倒性多數，通過了一項政策，如果英國議會拒絕梅伊 (Theresa May) 的脫歐協議，那麼工黨將尋求對英國脫歐，進行再一次公民投票。

工黨的英國脫歐發言人 Keir Starmer 發起這項提案，並在工黨會議上獲得熱烈掌聲。他說：「沒有人能夠將『留下』排除在選項之外。」

市場依舊偏向看好英國與歐盟達成協議，英鎊兌美元週二上漲 0.35% 至 1.3165 美元，全天最高觸及 1.3194，接近 7 月 25 日以來高點。

英鎊兌美元近期走勢 (圖表取自 Investing.com)

工黨達成一致立場

工黨藉由這次會議統一了對外說法，先前他們對此看法分歧，一些工黨代表在 2016 年公投時，果斷站在脫歐一方，他們擔心重新選舉將失去席位。而現任工黨領袖 Jeremy Corby，也是眾所周知的疑歐論者。

Starmer 在工黨會議發言指出，梅伊帶回的脫歐協議如果不符合工黨的要求，他們會在議會上否決提案，而目前看起來很可能如此。他表示，「模糊或盲目的脫歐，會是個無處可逃的過程，我們將不會參與其中」。

Corby 表示，重點是梅伊談成的協議，如果無法達到 6 項工黨的要求，包括與歐盟建立「強力且合作」的未來關係，提供與成員國「完全相同的利益」等，工黨會投反對票，工黨最優先關注的仍是工作及生活水準。

梅伊反對二次公投

週日梅伊在英國報紙上發文重申，她反對再次舉行脫歐公投。她提到，有些人現在公開提倡第二次全民公決，並延長第 50 條，以延後脫歐，這將使英國重回原點。

梅伊上週自奧地利的非正式歐盟峰會回來後，關於二次公投的呼聲就增加。她承認談判陷入膠著，並發布聲明，呼籲歐盟「尊重」英國的立場和 2016 年 6 月公投的結果。

梅伊表示，她依舊相信英國政府能與歐盟達成一份不錯的脫歐協議，並希望歐盟能提出與 Chequers Plan 匹配的建議來打破僵局。