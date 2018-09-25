小摩：美制裁伊朗影響大 布蘭特油價恐衝上每桶90美元

JP Morgan(摩根大通)(小摩) 發布報告，認為未來 6 個月內，布蘭特油價將達到每桶 85 美元，也可能升向 90 美元。主要原因是 11 月初美國制裁伊朗之後，可能帶來石油供應減少高於預期。

在 OPEC 表示不會增產之下，布蘭特原油價格週一 (24 日) 一度上漲至每桶 81.39 美元，為 2014 年 11 月 21 日以來的最高。週一收 81.20 美元，上漲 3.2%，也是 2014 年 11 月 11 日以來，近 4 年的最高價。

布蘭特漲至 81 美元 (圖表取自 CNBC)

伊朗受影響產量高於原先預估

美國對伊朗的新制裁將於 11 月 4 日生效，而摩根大通認為，川普政府可能比過去的政府更加強硬，這意味著伊朗石油出口的預期下降幅度，可能更大於此前預期。

摩根大通指出，美國對伊朗石油客戶採取了更嚴厲的政策，這些國家屈服於美國的壓力並切斷與伊朗的石油貿易。報告說：「隨著美國在地緣政治上更具侵略性，並且不太可能給予豁免，我們現在估計油產每天損失 150 萬桶。」

最初多數分析師預估，美國對伊朗的制裁將造成每天減產 50 萬桶，不過如今更多分析師預估，減產將超過每日 100 桶以上。

錯誤計算的風險部分，促使摩根大通提高其未來幾季的油價預測。這家銀行現在預計布蘭特原油在未來 6 個月內，將達到每桶 85 美元，高於先前預測的 60 美元左右。摩根大通甚至認為，達到每桶 90 美元的「大漲」也很有可能。

摩根大通表示，這次修訂的主要推動因素，是對伊朗原油出口可能下降多少的估計調整。

美國過度自信恐釀風險

摩根大通分析師表示，美國股市的上揚與強勁的經濟，可能使美國總統川普在各方面都更為強硬，包括北美自由貿易協定談判、關稅和伊朗。這種過度自信的結果，將造成對制裁的重大錯估難以調整，而帶來風險。

在報告的其他地方，摩根大通指出，中美之間持續的貿易衝突看起來「令人不安」。

最新一輪的中國進口產品關稅，已於華盛頓時間週一上午生效，目標針對 2000 億美元商品，從水果等農產品，到家具等消費品，再到化學品等工業產品均在其中。中國則提出對美國價值 600 億美元的進口商品進行反制。

Again Capital 分析師 John Kilduff 本月早前表示，市場將因制裁而從伊朗失去超過 100 萬桶以上的日產量，同時「無法彌補」，這會使得年底時 WTI 原油價格上漲至 85 美元至 90 美元，布蘭特原油升至 95 美元至 100 美元。