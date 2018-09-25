中鋼前8月賺逾200億元 9月營運升溫 前三季可望賺贏去年

中鋼 (2002-TW) 今 (25) 日公告自結 8 月稅前盈餘 31.3 億元，月減 2%、年增 116%；累計 1-8 月稅前盈餘 201.9 億元，年增 61%，每股稅前盈餘約 1.28 元。而中鋼 9 月受惠 8 月因暴雨遞延的訂單陸續出貨，單月營運升溫，估將優於 7 月，法人預估，中鋼前三季稅前獲利，可望超越去年全年的 234.03 億元。

中鋼 8 月營收 337.8 億元，月減 4%、年增 1 成；營業利益 35.35 億元，營益率達 10.46%，月增 1.38 個百分點、年增 5.57 個百分點，稅前盈餘 31.3 億元，月減 2%、年增 116%，每股稅前盈餘約 0.2 元。

累計中鋼 1-8 月營收 2625.09 億元，年增 15.66%；營業利益 215.21 億元，營益率 8.2%，年增 1.82 個百分點；稅前盈餘 201.9 億元，年增 61%，每股稅前盈餘約 1.28 元。

中鋼指出，8 月營收獲利較 7 月略減，主要是 8 月底碰上豪雨侵襲南部，導致數萬噸外銷訂單出貨遞延，不過都遞延至 9 月出貨完畢。

法人則預估，中鋼 9 月出貨量將超越 7 月，營收也可望同步成長，獲利方面雖煤鐵價格回漲，不過在第三季盤價上調反映下，單月、單季利差表現應可維持，前三季稅前淨利可望超越去年全年的 234.03 億元。

中鋼 8 月碳鋼銷售量為 92.31 萬噸，內銷比率為 74%；累計 1-8 月碳鋼銷售量為 737.05 萬噸，內銷比率為 71%。