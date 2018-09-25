〈宏達電布局區塊鏈〉顛覆現有商業模式 宏達電打造生態圈

宏達電 (2498-TW) 區塊鏈長陳信生今 (25) 日指出，區塊鏈是 HTC 重要的戰略布局，未來去中心化的區塊鏈逐漸成熟後，將顛覆目前的商業模式，區塊鏈手機 Exodus 將具備社交密碼 (Social KeyRecovery) 機制、及 Arm TrustZone 在電子錢包的安全性保護特色，他強調，目前不急著求銷量的快速放大，以打造生態圈為重點，相信後續的發展大有可為。

陳信生表示，區塊鏈市場目前還在萌芽階段，去中心化的概念將會改變網路使用者對隱私、擁有的認知，區塊鏈手機是一個去中心化的概念，在 ARM 架構下內建立信任區域 (trust zone)，加上社交密碼機制，可透過下載特殊 APP，選擇 5 名可信任的關係人。

他說，未來即使區塊鏈手機遺失，也可以透過 5 可信任的關係人中其中 3 人，組織所遺失手機內的資訊，保障個人隱私；另外，ArmTrustZone 在電子錢包的安全性保護上，可在操作系統外打造一個安全區，為用戶的加密貨幣設置防止駭客的防線。

陳信生指出，區塊鏈手機 Exodus，是以虛擬貨幣的需求為出發，目前全球約有 3000-3500 萬的虛擬貨幣錢包，顯示虛擬貨幣具相當的市場，但一般普遍存在對虛擬錢包的安全保障，HTC 區塊鏈手機 Exodus 可提供密碼保護。