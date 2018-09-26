宏達電Viveport訂閱戶倍增 連2年祭開發者100%分潤

宏達電 (2498-TW) 打造虛擬實境 (VR) 生態圈，Viveport 成立兩週年，去年全球內容資料庫成長 4 倍，訂閱者和用戶消費額成長 5 倍，今年更強勢成長，鎖定年底旺季，連續第 2 年推出開發者 100% 分潤，加上 Viveport 最新支援 Oculus Rift 的應用內容，有助開發者在銷售旺季吸引雙倍用戶。

宏達電指出，Viveport 是全球首創虛擬實境內容訂閱服務、運營超過 60 個國家的虛擬實境應用商店，受惠於內容更新平台優化，帶動內容資料庫及訂閱用戶的成長，Viveport 全球應用內容資料庫超過 1500 款，其中適用於訂閱服務內容的有 500 款。

HTC Viveport 總經理 Rikard Steiber 表示，Viveport 今年強勢增長，投資開發者社群目前對於企業的發展來說是相當重要的一環，因此在年度的銷售旺季給予他們 100% 的營收，是為了感謝開發者為 Viveport 內容訂閱服務的豐碩成果做出的貢獻。

宏達電宣布，慶祝 HTC VIVE 全球應用程式商店及內容訂閱服務平台 Viveport 推出兩週年，將連續第 2 年在 10 月到年底的銷售旺季期間，提供開發者 Viveport 內容訂閱服務中的 100% 淨收入分潤。

宏達電強調，Viveport 持續支援開發者社群，帶動應用內容、訂閱用戶數量和營收的增加；第 2 年繼續為開發者創造新的獲利途徑，同時也為消費者帶來更多好處和選擇。

宏達電說，今年 Viveport 透過支援與 Oculus Rift 兼容、及與亞馬遜的合作等新措施，引領開發者打開新的市場和接觸潛在用戶；新推出的 Oculus Rift 兼容服務有效的將開發者潛在的用戶範圍擴大 1 倍，同時為 Rift 用戶帶來 Viveport 訂閱內容服務的優勢。

宏達電表示，隨著亞馬遜開始銷售 Viveport 應用程式，開發者可以透過全球最大的電子商務網站接觸到購買相關硬體設備的潛在客戶。