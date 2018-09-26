〈房產〉屋主自認賠售住宅案 台中全台第一 其次新北市

網路房仲業者統計目前全台網路待售物件發現，現在網路上標榜「賠售」、「賠錢」等字眼的待售住宅，有高達 519 間，其中台中有 214 間、占 41.2% 最高，是目前全台賠售屋量體最多的區域，而屋齡 5 年內預售屋及新屋，占比高達 69.7%。

屋比房屋比價創辦人葉國華分析，屋主賣屋賠售不脫「買錯時間」、「買錯區域」、「買錯產品」、「買錯價格」等 4 大類，過去房市飆漲時期，投資客只要敢買，不管什麼時間、地點、產品、價格，荷包幾乎都能賺飽飽；尤其「新興重劃區」內資金負擔較低的「預售屋」更成為不少投資客炒作的熱門標的，甚至一買就是好幾間。

不過，隨 2014 年台灣房市自高點反轉下跌，房市買氣陷入低迷，2016 年全台建物買賣交易量更跌至 24.5 萬棟的新低，導致這些價格過度飆高、推案量大的地區，因缺乏買盤支撐，不僅建商餘屋賣不完，投資客想在成屋前轉售也面臨極大的壓力，去化相當困難，不但價格跌多漲少，許多當時在高點推案的預售屋更屢屢出現一交屋就跌價的狀況。

葉國華指出，雖然今年房市買氣持續成長，全台建物 1~7 月買賣移轉量較去年成長 7%，但從近來賠售案例接連傳出，且打著「賠售」、「賠錢」名義賣屋的數量仍有高達 500 間以上來看，顯見目前房市買氣仍不足以讓這些投資客順利賺錢脫手。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，賣屋以「賠售」、「賠錢」字眼做為行銷主打，往往代表屋主有著一定資金壓力，希望趕快賣屋換現金，而這對購屋者來說，也是一個撿便宜的極佳時機。觀察目前待售「賠售屋」量體最大的「台中」及「新北」可以發現，賠售屋主要集中在「西屯、北屯、南屯」與「淡水、林口、新莊」等地區，其中，新北「林口」賠售的預售屋及新屋佔比更超過 9 成。陳傑鳴指出，這些地區幾乎都是近幾年建商的推案熱區，也是目前新建餘屋量體較大的區域。由於，這兩年房市買氣提升有限，目前這些區域的新屋賣壓仍相當大。