台北捷運宅今年以來 新蘆線景安站區週邊交易最熱

今年以來，雙北住宅的剛性買盤出籠，購屋詢問度提升，房仲業者依據內政部實價登錄資料統計今年 1-7 月，大台北捷運各路線中住宅交易量前 3 名的捷運站，首推中和新蘆線的景安站，松山新店線的新店區公所站，交易量則緊追在後。

至於各熱門站平均房價，多數不到每坪 50 萬元，15 站中僅七張、江子翠以及文湖線的 3 站每坪超過 50 萬元，2 字頭站區的有迴龍站及紅樹林站。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，住家旁有捷運優勢，生活機能好，不過仍有強弱之別，觀察各捷運線交易量前 3 名的捷運站，周邊生活圈能滿足自住需求，不僅節省通勤時間，未來若要轉手也更容易，另一方面，買在捷運沿線的價格容受範圍，以每坪 30-50 萬為大宗，基於房價考量，不太容易買到市中心，因此大部分的熱門站都在捷運線的末端，僅文湖線比較特別，因為整條線都在台北市內，交易量前 3 名有 2 站在台北市大安區，平均單價在 7-8 字頭。

綜觀主要捷運線熱門站，多數位於新北市，郎美囡指出，雖然房市回溫，但買方還是以低單價、低總價的房屋為主，交易量大宗會出現在新北市的捷運站，不過新北市蛋黃區的房價也不低，所以大部分熱門站會在捷運線的末段；除此之外，交易熱站特點還有周邊生活圈通常發展已久，自住需求都能滿足，例如中和景安站、南勢角站，新店的區公所站、七張站，土城的海山站，板橋的府中站、江子翠站等，都深受買方青睞。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨建議，雖然越外圍的區域房價越低，能以通勤時間換取空間，但時間久了難免影響生活品質，購屋、租屋可以經常往返的地點為中心，沿線找適合的居住地，例如在信義區上班，可以沿著淡水信義線，找房價、租金較低的捷運站，一樣能夠快樂成家。