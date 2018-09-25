全家再推日式麵包、甜點第二彈 麵包類業績有望成長逾15%

全家 (5903) 瞄準白金商機再出擊，宣佈由明日起推出日式麵包第二彈及三款日式甜點。全家鮮食部部長黃正田指出，全家積極搶攻白金商機，今年五月首彈推出日式麵包大受好評，帶動麵包品群業績前期比成長 15%，此次再推第二波日式麵包，開發策略著眼於日本區域限定的麵包，預計可再推升業績成長。全家表示，此次日式麵包第二彈，研發出日本區域限定的「名古屋紅豆奶霜麵包」和沖繩全家熱銷 13 年的「日式披薩麵包」，日式甜點則攜手日本知名連鎖咖啡店 - 羅多倫咖啡，開發咖啡歐蕾布丁、紅豆銅鑼燒、宇治抹茶布丁三款超人氣甜點。



全家指出，看好國人對於日式食物喜愛度高，今年 5 月首度推出日式麵包系列，受到消費者青睞，而日式麵包第二彈及三款日式甜點預計於 9 月 26 日陸續上市，售價介於 35 元至 50 元之間，屆時有望推升麵包品群業績成長逾 15%。