台航看Q4散裝旺季樂觀+業外挹注 下半年營運衝高可期

散裝航商台航 (2617-TW) 今 (25) 日在證交所召開法說會，總經理梅家禮表示，上半年已處分一艘船舶，下半年也將再處分 2 艘，再加上「第 4 季市況好的成分，較壞的成分遠遠多出許多」，預計下半年營運表現將優於上半年。

梅家禮說明，如何讓公司營收不要太貼合市場，以取得穩健的獲利，是這一兩年努力的目標。

就近期市況來看，由於景氣持續回溫，新興國家強化基礎建設勢必帶動原物料需求，再加上船東新造船節制，使短期供需趨於平衡，樂觀看待短期市場「穩定走揚」。

不過，梅家禮也提醒，貿易戰短期雖對散裝市況無明顯影響，但會使國際貿易紛擾，並進一步造成新興市場騷動，長期影響還有待觀察。

此外，若散裝市況繼續好下去，拆船率會不會因此下滑，也還要觀察。

台航今年初共有 21 艘散裝船，至年底共 18 艘，另外將有 2 艘新船分別在 2020 、2021 年交船。

台航對於換約毛利狀況並不透露，但梅家禮說，合約都是採取 1-2 年的約期，並將換約時間分散，做到自然避險；據了解，台航在換約後，平均毛利可較換約前成長至少 20%，後市營運成長動能不俗。

另外，就長期市況來看，梅家禮提到，環保法規越來越嚴格將是船公司最大的挑戰，包括壓艙水處理系統、氮氣化物排放和以及低硫燃油使用等。

然由於安裝成本太高，且後續法規變化還有待觀察，台航目前旗下船舶並沒有加裝脫硫設備的計畫。

梅家禮也強調，若未來船公司為了節省燃油成本採取減速措施，屆時將因此使市場噸位供給更小，使運價更有撐。