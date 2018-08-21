〈全家法說〉全年獲利可望優於去年 超商經營後市看二大變數

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (21) 日在櫃買中心召開法說，全家指出，7-8 月台灣事業體同店成長約 6%，加上投資福比麵包廠已轉盈、轉投資中國全家挹注獲利持續增加，樂觀看今年獲利將較去年好，不過，對超商而言，預期電價與基本工資調漲二大因素，仍會造成衝擊，預計增加的成本要以同店成長 1.5% 才能弭平。

全家說明，基本工資調漲後，估計一年增加人事成本支出約 3 億元，對獲利影響約 3000 萬元，主要是因 90% 店舖都為加盟店。

由於大部分加盟主仍受基本工資調漲衝擊影響，全家將提供資源補助有需要協助的加盟主，全家預計，基本工資增加後，平均同店要透過成長 1.5% 才能弭平此影響。

全家強調，目前正在發展鮮食食控條碼，最快明年初有機會透過差別訂價方式，讓保存期限較短的鮮食以相對低價銷售，藉此進一步提升銷售並減少浪費。

另一方面，由於過去 10 年全家同店平均成長達 3%，上半年也有 6% 水準，全家認為，實際上增加的成本並不會對店舖經營衝擊太大。

展望下半年，全家看法樂觀，其中，福比麵包廠上半年已轉盈，目前全家麵包商品已有 40% 由福比供應，預料年底可達 50%，成一大成長動能。

此外，中國全家穩健獲利已逐漸成為另一隻小金雞，不僅過去 4 年均連續獲利，上半年也維持獲利成績，包括上海、蘇州、杭州、廣州等地均已賺錢。

全家強調，在無錫、深圳、東莞、成都和北京雖處在虧損狀態，主要是因在這些城市僅分別有 105、86、20、98 和 49 家店，遠遠不及上海的 1381 家，甚至是已開始賺錢的杭州 174 家，而便利商店是一個規模產業，店數越多越有機會賺錢，樂觀看在無錫將很快轉盈，後市隨著穩健的展店腳步，中國轉投資挹注值得期待。

全家今年第 2 季和上半年獲利創同期新高，第 2 季稅後純益 4.9 億、年增 13.84%，每股純益 (EPS)2.2 元，上半年稅後純益 7.17 億元，年增 30.47%，EPS 3.21 元。