施羅德：經濟失衡雖已緩解 市場仍存潛在風險

施羅德首席經濟學家 Keith Wade 表示，世界金融體系在歷經各項改革後，體質更加穩固，全球經濟失衡現象已有所緩解。他同時警告，經濟失衡風險並未完全消失，潛在風險仍然存在，在未來也可能帶來新一輪危機。

全球經濟失衡有所緩解，圖：施羅德

Wade 分析指出，新興市場經濟體的經常帳盈餘在十年內逐漸消失，盈餘縮水原因主要來自中東石油產出國油價的下跌；至於發達市場經濟體，受到歐元區的盈餘提升，以及美國方面赤字縮減的影響，從十年前的赤字轉向今日的盈餘。

Wade 稱，雖然全球經濟失衡現象已有所緩解，市場仍存在三大潛在風險。

他表示，與過去相比，新興市場更加依賴外來資本。他甚至預測，未來新興市場整體可能走向赤字行列，除了受到全球經貿消息中不確定因素的影響，在商品盈餘方面也承受巨大壓力。

雖然美國經濟表現穩健，過去十年赤字已大幅縮減，但是現階段推行的擴張型財政政策，大幅提升預算赤字，將可能使其經常帳逆差持續擴大。

Wade 分析指出，由於歐元區的經常帳盈餘較高，使歐元持續受到升值的壓力，以長期來說，將為歐元區非核心國家經濟發展，帶來不小的挑戰。

Wade 也表示，新形勢下的全球經濟為市場帶來全新的挑戰，若要挑選下一次危機可能發生的區域，他建議投資者多關注歐元區，因為除了上述的經常帳盈餘過高外，目前處弱勢的歐元也僅靠寬鬆貨幣政策支撐。此外，歐洲銀行希望歐元能夠在升值不多的情況下恢復經濟，以避免升值過快造成區域經濟活動被打亂。