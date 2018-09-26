海底撈今日上市 能否衝擊千億港元市值？

市場快訊

周二收盤，標普 500 指數收跌 0.13%，道指收跌 0.26%。納指收漲 0.18%。

美科技股亞馬遜收漲 2.08%。中概科技類股普遍收漲，阿里巴巴收漲 0.72%，網易收漲 2.63%，虎牙收漲 4.15%，嗶哩嗶哩收漲 4.58%，愛奇藝收漲 2.36%。

熱點新聞

· 海底撈今日港股上市，周一暗盤已收漲 8.20%

海底撈將於將今日正式登陸港股。根據公告，海底撈此次全球發售 4.25 億股，其中香港發售 3820.8 萬股，國際發售 3.86 億股。發售價每股 17.80 港元，對應市值約為 943.4 億港元，距離千億港元市值僅一步之遙，以當前人民幣市值計，其對應 2017 年的 PE 值為 69.5，見智估值模型預計 2019 年其稅後凈利潤為 25.7 億元，則對應 2019 年預期 PE 值高達 32.29，幾乎是香港市場最貴的餐飲股。

興證國際證券認為，考慮到公司的龍頭地位、持續高速的業績增長、獨特且專業的管理和無可比擬的就餐體驗，估值處於合理區間。

公司暗盤市場在 9 月 24 日開始後，一度漲逾 9%。據輝立交易場資料顯示，公司暗盤收報 19.26 港元，漲 8.20%。每手 1000 股，不計手續費，每手賺 1460 港元。

證券日報報導，有行業人士表示，食品的安全衛生是影響餐飲行業的關鍵因素。此前海底撈就因為媒體報導在安全問題方面存在問題而一度遭遇了輿論危機。

以下關於海底撈的深度研究文章，敬請閱讀：

1、5.56 倍超額認購的海底撈：封神、渡劫和誅仙台

2、海底撈今日上市，是「撈一把」的好時機嗎?

· 小米旗下雲米科技赴美 IPO，漲逾 21% 後一度破發

美東時間 9 月 25 日，小米集團旗下的生態鏈家電供應商雲米科技在那斯達克成功敲鐘掛牌。公司開盤漲 5.56%，報 9.50 美元，截止收盤，報 9.08 美元，較發行價上漲 0.89%。此前 IPO 定價為 9 美元 / ADS，位於定價區間低端。

小米董事長雷軍發表微博祝賀雲米上市，稱這是繼華米科技之後第二家赴美上市的小米生態鏈企業，感謝陳小平帶領雲米糰隊研發並製造了小米凈水器等產品，同時也感謝米粉的支持。

· 美國科技界周三集體接受國會「審判」

美國時間 9 月 26 日上午 10 點 (北京時間周三晚 10 點)，美國國會商務委員會將召開一場高規格的聽證會，檢視審查科技巨頭在消費者數據隱私上的作為。主要的科技巨頭如谷歌、亞馬遜、推特和蘋果都將派遣負責數據隱私的高級管理人員出席接受「拷問」。

· 騰訊音樂業績首度曝光

東方財富網援引媒體消息，9 月 25 日騰訊音樂業績首度曝光，2016 年和 2017 年，騰訊音樂營收分別為 50 億元和 94 億元，凈利潤為 6 億元和 19 億元; 預計 2018 年收入為 180 億元，年增率增長 91.5%，凈利潤為 37 億元，年增率增長 94.7%。對此數據，騰訊音樂方面表示以官方資訊為準。

· Instagram 創始人辭職

中國證券報消息，照片分享應用平台 Instagram 的兩位聯合創始人 Kevin Systrom 和 Mike Krieger 已經辭職，並計劃在未來幾周內離開該公司，因為圍繞這款照片分享 App 的發展方向，其與臉書首席執行官馬克 · 扎克伯格的關係日益緊張。

· 高通指責蘋果盜取晶片機密，並泄露給英特爾

高通公司希望法院修改現有的對蘋果公司的指控，指責蘋果竊取其晶片機密並泄露給英特爾。

· 章澤天中秋夜首度發聲：只要一家人在一起，便是圓滿

據澎湃新聞消息，9 月 24 日，中秋節夜晚，章澤天在微信朋友圈發文稱：只要一家人在一起，便是圓滿。並稱「惟願守得雲開見月明」。這距劉強東在美國捲入強姦案，已經過去將近一個月。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：

『新聞來源／華爾街見聞』