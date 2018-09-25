超級富豪去年大豐收 今年恐受新興市場動盪打擊

對超級富豪來說，去年又是大豐收的一年，但今年在新興市場普遍不穩下，亞洲超級富豪們的投資可能陷入困局。

據《彭博》報導，根據瑞銀集團 (UBS Group AG) 和坎登財富 (Campden Wealth) 數據，去年家族辦公室的平均回報率為 15.5%，高於 2016 年的 7%。其中，由於股市和私募股權的飆升，2017 年他們在亞洲市場的報酬率達到 16.4%。

亞洲富豪大舉布局新興市場

不過，在 2017 年家族辦公室的布局，大幅放在新興市場，特別是亞洲的富豪們。這可能使他們在 2018 年遭到重擊。

瑞銀和坎普登的報告中說，家族辦公室傾向於追求更高的風險、更多的非流動性投資，這使他們大量投資新興市場。雖然新興市場的股票和債券在 2017 年都表現良好，但今年他們在美國收緊貨幣政策，阿根廷財政困境以及土耳其政治動盪等問題上，都陷入困境。

MSCI 新興市場指數在 2017 年出現全球金融危機以來最大年度漲幅，飆升 34%，但自今年 1 月以來下跌 9%。彭博的巴克萊新興市場美元總回報指數，在去年上漲 8.2% 之後，今年下滑了 2.8％。

亞洲富豪更愛開發中國家及房地產。(圖表取自彭博)

冒險可能是亞洲家族辦公室的一大優勢，但慷慨卻不是。 2017 年，歐洲家族辦公室平均為慈善事業提供了 640 萬美元，而亞洲則為 130 萬美元。報告認為，其中之一的原因，可能是亞洲家族選擇以理財辦公室以外的管道進行捐款。

家族辦公室財理成超級富豪新選擇

這是瑞銀和坎普登的第 5 次年度調查，旨在深入了解家族辦公室的獨立世界，這些辦公室負責管理富人的財富、稅務和生活方式。

微軟公司聯合創辦人 Paul Allen 於 2003 年創建了 Vulcan Capital。幾年後，Alphabet Inc. 總裁 Sergey Brin 創立了 Bayshore Global Management，前 Google 執行長 Eric Schmidt 成立了 Hillspire，持續累積個人財富。根據彭博億萬富翁指數，這 3 人的集體財富價值近 1000 億美元。

這類新家族辦公室的理財現象，在過去 10 年來腳步加快。同時，由於亞洲財富增長，瑞銀估計，現在每 2 天在中國就新增一位億萬富翁。在彭博世界 500 強最富有的人中，亞洲富豪排名第 2，僅次於北美。

在最新回覆調查的 311 個家庭辦公室中，37% 是在 2010 年之後創建的。受訪者持有的平均資產為 8.08 億美元，家族平均價值為 11 億美元。Campden 研究主管 Rebecca Gooch 表示，全球可能有 5000 多個家族辦公室。