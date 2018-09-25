滬深兩市指數震蕩調整滬指跌0.58% 農業股尾盤拉升

週二(9月25日)，滬深兩市早盤低開，房地產開發、民航板塊跌幅居前，三大股指一度震蕩下行。但隨後在油服、自貿港、軍工等板塊的帶動下，市場逐漸回暖，科技板塊大漲帶動創指一度翻紅。臨近上午收盤，三大股指再度震蕩回落，雖然豬肉板塊持續拉升，但受房地產、券商等權重股的影響，主板指數上揚動力不足，板塊個股分化。午後，三大指數午後走勢波瀾不驚，振興東北板塊、基建概念股先後異動。可銀行、券商等金融板塊依舊萎靡不振，板塊個股仍然普跌。臨近收盤，農業板塊震蕩走高，兩市指數小幅回暖，隨後衝高但又回落，總體做多情緒較為低迷。

截止收盤，滬指收報2781.14點，跌0.58%，成交額1085億;深成指收報8353.38點，跌0.66%，成交額1338億;創業板收報1405.81點，跌0.38%，成交額355億。

從盤面上看，養殖業、豬肉、物流、可燃冰、油改、軍工等板塊上漲;機場航運、房地產、租售同權、深圳國資改革、銀行、粵港澳大灣區等板塊跌幅居前。房地產和金融股成殺跌重災區，萬科A、保利地產等多隻個股跌超4%，題材股也表現萎靡，漲幅超5%僅50餘隻，市場觀望情緒濃厚。

今日滬股通淨流入36.58億，深股通淨流入13.15億。