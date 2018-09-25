回應貿易談判中斷 中國商務部：把刀架在別人的脖子要怎麼談

中美貿易關係持續緊繃，由於中國不滿美方軍事制裁，確定取消本周的訪美談判，原定這次先行率團出訪的中國商務部副部長王受文今 (25) 日指出，雙方高級別經貿磋商何時能重啟，完全取決與美方意願，痛批美方把刀架在別人的脖子上，這種情況無法談判。

國新辦今天上午舉行的新聞發佈會，請來商務部等六大部門解讀《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，其中最受矚目的便屬王受文。

王受文指出，首先，雙方要談判必須要平等對待、相互尊重，痛批美國目前大規模貿易限制根本是把刀架在別人的脖子上，這種非平等情況下談判怎麼進行？

第二，談判、磋商一定要有誠意，遵守諾言，強調中美雙方高級別的磋商已經進行了四輪，但美國方面卻出爾反爾，讓談判沒法進行下去，強調必須要有誠意、平等相待，遵守諾言，才可以找到出路。

陸商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應表示，美對中國貿易逆差的形成與兩國經濟結構、國際產業分工、統計差異等多種因素有關。從根本上說，貿易競爭力是產業競爭力，競爭力強的產業出口相對多。美國在汽車、飛機、農產品 、服務業等優勢產業都對中國保持大順差。2017 年中國自美進口汽車 131 億美元，對美出口汽車 14 億美元。美對華農產品貿易順差達到 164 億美元。美對華服務貿易順差超過 540 億美元。中美貿易不平衡還與美對中國出口管制有關。

傅自應指出，美有關機構分析，如果放寬民用高技術產品對中國出口限制，美對中貿易逆差可減少 35% 左右。中國想進口的東西美國不賣，也是造成目前中美貿易不平衡的重要原因。

今天 A 股表現還算鎮定，上證綜指上午收盤下跌 0.76%，報 2776.33；深證成指下跌 0.83%，報 8338.97；創業板指下跌 0.46%，報 1404.65。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

由於美方昨天正式對中國 2000 億美元商品加徵關稅，中國也在同一天對美國 600 億美元商品採取反制措施。中國國務院更在昨天發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，全文約 3.6 萬字，共包括六個部分，分別是中美經貿合作互利共贏、中美經貿關係的事實、美國政府的貿易保護主義行為、美國政府的貿易霸淩主義行為、美國政府不當做法對世界經濟發展的危害、大陸的立場。