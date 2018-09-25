MI能源(01555-HK)為還債 以近20億向主席售北美勘探業務

MI能源(01555-HK)公布，該公司與主要股東兼主席張瑞霖間接全資持有的Far East Energy訂立股權購買協議，以2.5億美元(約19.62億港元)張瑞霖出售Maple Marathon全部股權。

Maple Marathon持有Canlin全部股權，後者主要從事石油及天然氣資源的勘探及開發業務，並向北美市場供應原油及天然氣。主要的石油及天然氣生產資產位於加拿大英屬哥倫比亞省、阿爾伯塔省及薩斯喀徹溫省。Canlin直接持有8401268 Canada Inc.及Canlin Resources Partnership的全部權益。

該公司指出，出售Maple Marathon最初始於今年7月底開始進行，此前該公司曾致力研究各項為尚未償還債務4.7億美元(相等於約36.88億港元)提供再融資的方案，其中1億美元(相等於約7.84億港元)為尚未償還的第三方貸款，將撥歸於Maple Marathon，並將成為Far East Energy的債務。Canlin的債務及負債已納入該集團的財務報表，且不會再單獨作尚未償還債務總額計算。自今年2月起，該公司一直努力研究各項方案，以為尚未償還債務提供再融資，包括但不限於與多間在岸及離岸銀行商討融資╱再融資，透過一般授權進行股權融資以及出售本公司非核心資產。該公司最終認為，出售Maple Marathon乃該公司為尚未償還債務提供再融資最切實可行的方法，而出售事項可大幅提升集團的財務實力、現金流及償債能力。

該公司指出，出售事項所得款項淨額，擬全部用於償還債務，預期產生收益約4710萬美元(約3.82億港元)。