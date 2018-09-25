住建部辟謠：取消商品房預售征詢意見情況並不屬實

9月21日晚間，一則廣東省房協對下屬的副會長單位發布《關於請提供商品房預售許可有關意見的緊急通知》(簡稱《通知》)中關於“商品房預售制度”的內容引起了極大的關注。

《通知》顯示，廣東省住房城鄉建設廳已擬訂“關於商品房預售許可事項調整”的材料，並將於9月25日上報住建部。

《通知》提出，商品房預售制度存在導致工程爛尾、違法違規銷售、交易不公平、房屋面積管理職能難以厘清、不平衡發展和低效率競爭等風險，建議降低預售制帶來的高杠杆效應，逐步取消商品房預售制度，全面實施現售。這意味著，廣東或取消1994年開始實行的“商品房預售制度”。

但隨後廣東省房協相關人士表示，省房協特向各副會長單位征集意見就商品房預售許可的存廢提出建議，並詳細說明理據，於9月23日前反饋。

廣東省房地產協會是受委托於9月21日向各副會長單位下發該份《通知》的，結果馬上被媒體披露出來，“只是征集意見而已，沒想到就被人發到群里，再加上媒體的指向性‘解讀’，尤其在標題上有嚴重歧義。”原文明明寫的征集意見，大家可以提議保留或者取消，所以“醞釀取消”“將取消預售制”“擬定有關材料並上報住建部”這樣的說法並不准確。

該名人士表示，目前《通知》正在征求意見過程中，是否會正式發布還待最終意見的匯總和研究。

政府對取消商品房預售制度並不是一蹴而就的。廣東省住建廳《關於報送對現有行政許可事項進行清理論證並對已取消下放落實有關情況的函(節選)》(簡稱《報送函》)顯示，廣東或在一些城市逐步試點取消預售制度，分階段推進。《報送函》建議在一些城市逐步試點取消預售制度，對於新出讓土地，逐步實行現售。並擬定取消預售，全面實施現售的時間表，分階段推進。