[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/21 107/09/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.56910 10.56790 0.00120 0.01136 大華銀多元特別收益平衡基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.86160 9.83760 0.02400 0.24396 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.86340 9.83950 0.02390 0.24290 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.84840 9.81900 0.02940 0.29942 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.84860 9.81920 0.02940 0.29941 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.15920 9.13910 0.02010 0.21993 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44490 9.42070 0.02420 0.25688 中國信託台灣活力基金 13.89000 13.73000 0.16000 1.16533 中國信託台灣優勢基金 16.40000 16.11000 0.29000 1.80012 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91220 9.91050 0.00170 0.01715 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23680 9.23520 0.00160 0.01733 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29120 10.28920 0.00200 0.01944 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55220 9.55030 0.00190 0.01989 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.02880 10.93380 0.09500 0.86887 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.57970 9.49720 0.08250 0.86868 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02090 11.00420 0.01670 0.15176 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.88980 9.87480 0.01500 0.15190 中國信託智能運動基金-台幣 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 中國信託智能運動基金-美元 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98980 10.98970 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40910 9.39200 0.01710 0.18207 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.02200 9.00560 0.01640 0.18211 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55350 9.53360 0.01990 0.20874 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.15500 9.13590 0.01910 0.20907 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.39000 59.52000 0.87000 1.46169 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.96300 0.00000 39.96300 0.00000 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.00660 38.80910 0.19750 0.50890 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42990 11.42890 0.00100 0.00875 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59190 10.56560 0.02630 0.24892 元大上證50基金 29.29000 28.33000 0.96000 3.38863 元大大中華TMT基金-人民幣 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 元大大中華TMT基金-新台幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826 元大大中華價值指數基金-美元 12.69400 12.68700 0.00700 0.05517 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.11100 17.10100 0.01000 0.05848 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.93600 9.93300 0.00300 0.03020 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.60500 9.57800 0.02700 0.28190 元大中國平衡基金-人民幣 2.92000 2.92000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.41250 45.45410 -0.04160 -0.09152 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45600 10.46060 -0.00460 -0.04397 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66250 9.66670 -0.00420 -0.04345 元大中國機會債券基金-新台幣 9.66780 9.64880 0.01900 0.19692 元大巴西指數基金 5.34900 5.29000 0.05900 1.11531 元大巴菲特基金 27.48000 26.96000 0.52000 1.92878 元大日經225基金 29.92000 29.69000 0.23000 0.77467 元大台商收成基金 23.75000 23.48000 0.27000 1.14991 元大台灣50單日反向1倍基金 11.98000 12.12000 -0.14000 -1.15512 元大台灣50單日正向2倍基金 40.87000 39.98000 0.89000 2.22611 元大台灣中型100基金 33.05000 32.65000 0.40000 1.22511 元大台灣加權股價指數基金 25.96800 25.63200 0.33600 1.31086 元大台灣卓越50基金 86.94000 85.91000 1.03000 1.19893 元大台灣金融基金 18.80000 18.58000 0.22000 1.18407 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.34000 32.00000 0.34000 1.06250 元大台灣高股息基金 27.43000 27.11000 0.32000 1.18038 元大台灣電子科技基金 36.41000 36.16000 0.25000 0.69137 元大全球ETF成長組合基金 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 元大全球ETF穩健組合基金 14.89000 14.82000 0.07000 0.47233 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.31000 13.25000 0.06000 0.45283 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 元大全球不動產證券化基金-美元 12.28700 12.24000 0.04700 0.38399 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.71000 6.68000 0.03000 0.44910 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241 元大全球股票入息基金-美元配息 9.72300 9.65700 0.06600 0.68344 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 元大全球新興市場精選組合基金 13.27000 13.17000 0.10000 0.75930 元大全球農業商機基金 18.07000 17.98000 0.09000 0.50056 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 元大印尼指數基金 8.48400 8.33200 0.15200 1.82429 元大多多基金 17.61000 17.19000 0.42000 2.44328 元大多福基金 53.40000 52.34000 1.06000 2.02522 元大亞太成長基金 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.51370 8.50260 0.01110 0.13055 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.99070 6.98160 0.00910 0.13034 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.57200 9.56500 0.00700 0.07318 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.08200 10.11200 -0.03000 -0.29668 元大卓越基金 46.54000 45.69000 0.85000 1.86036 元大店頭基金 8.10000 7.98000 0.12000 1.50376 元大泛歐成長基金 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28160 10.28100 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.57950 9.60360 -0.02410 -0.25095 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.65770 31.65200 0.00570 0.01801 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.01670 36.86630 0.15040 0.40796 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.56370 19.63880 -0.07510 -0.38241 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.09840 17.95870 0.13970 0.77790 元大美國政府7至10年期債券基金 38.52120 38.52590 -0.00470 -0.01220 元大高科技基金 18.63000 18.41000 0.22000 1.19500 元大得利貨幣市場基金 16.25900 16.25880 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98590 11.98570 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.18000 11.85000 0.33000 2.78481 元大華夏中小基金 6.82000 6.82000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 元大新中國基金-美元 8.58900 8.61400 -0.02500 -0.29023 元大新中國基金-新台幣 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 元大新主流基金 24.40000 23.81000 0.59000 2.47795 元大新東協平衡基金-美元 9.29100 9.27400 0.01700 0.18331 元大新東協平衡基金-新台幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.92190 9.89330 0.02860 0.28908 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.24880 9.20050 0.04830 0.52497 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.96590 9.91330 0.05260 0.53060 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.63290 8.58730 0.04560 0.53102 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76750 9.76950 -0.00200 -0.02047 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.34280 9.34470 -0.00190 -0.02033 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90310 9.90450 -0.00140 -0.01413 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.47690 9.47820 -0.00130 -0.01372 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49980 9.50320 -0.00340 -0.03578 元大新興亞洲基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.80690 8.77880 0.02810 0.32009 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.58790 8.56060 0.02730 0.31890 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.03720 9.00790 0.02930 0.32527 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.81210 8.78350 0.02860 0.32561 元大萬泰貨幣市場基金 15.10630 15.10610 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.35000 36.63000 0.72000 1.96560 元大實質多重資產基金-人民幣 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 元大實質多重資產基金-美元 8.34700 8.29700 0.05000 0.60263 元大實質多重資產基金-新台幣 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 元大滬深300單日反向1倍基金 15.08000 15.72000 -0.64000 -4.07125 元大滬深300單日正向2倍基金 14.52000 13.49000 1.03000 7.63529 元大摩臺基金 40.07000 39.60000 0.47000 1.18687 元大標普500基金 27.17000 26.95000 0.22000 0.81633 元大標普500單日反向1倍基金 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616 元大標普500單日正向2倍基金 36.82000 36.22000 0.60000 1.65654 元大標智滬深300基金 16.29000 15.78000 0.51000 3.23194 元大歐洲50基金 24.48000 24.22000 0.26000 1.07349 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52540 9.52530 0.00010 0.00105 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19190 10.19150 0.00040 0.00392 元大績效基金 50.78000 49.53000 1.25000 2.52372 元大韓國KOSPI200基金 22.69000 22.51000 0.18000 0.79964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.97000 14.77000 0.20000 1.35410 日盛上選基金 32.03000 31.57000 0.46000 1.45708 日盛小而美基金 17.95000 17.58000 0.37000 2.10466 日盛中國內需動力基金 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66700 11.66030 0.00670 0.05746 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72910 9.72350 0.00560 0.05759 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67410 11.67040 0.00370 0.03170 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.72950 9.72640 0.00310 0.03187 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59880 10.59680 0.00200 0.01887 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.81770 8.81600 0.00170 0.01928 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 日盛日盛基金 13.31000 13.04000 0.27000 2.07055 日盛目標收益組合基金(美元) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 日盛全球抗暖化基金 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15930 10.16230 -0.00300 -0.02952 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48630 9.48920 -0.00290 -0.03056 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.97990 9.98430 -0.00440 -0.04407 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.32080 9.32490 -0.00410 -0.04397 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40050 2.39650 0.00400 0.16691 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65720 1.65440 0.00280 0.16925 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36250 0.36210 0.00040 0.11047 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25110 0.25070 0.00040 0.15955 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.04630 12.03280 0.01350 0.11219 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20720 8.19800 0.00920 0.11222 日盛亞洲機會基金 6.70000 6.69000 0.01000 0.14948 日盛首選基金 16.62000 16.33000 0.29000 1.77587 日盛高科技基金 17.34000 17.06000 0.28000 1.64127 日盛貨幣市場基金 14.77430 14.77410 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.64000 37.88000 0.76000 2.00634 日盛精選五虎基金 36.93000 36.17000 0.76000 2.10119 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48900 13.48880 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.10000 28.59000 0.51000 1.78384 台新MSCI中國基金 20.05000 19.88000 0.17000 0.85513 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.45000 17.66000 -0.21000 -1.18913 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.25000 22.75000 0.50000 2.19780 台新大眾貨幣市場基金 14.16590 14.16570 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41650 10.43430 -0.01780 -0.17059 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54620 10.53960 0.00660 0.06262 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11320 10.10620 0.00700 0.06926 台新中國通基金 40.80000 40.28000 0.52000 1.29096 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46620 0.46680 -0.00060 -0.12853 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.33500 14.35100 -0.01600 -0.11149 台新中國精選中小基金-美元 0.31620 0.31720 -0.00100 -0.31526 台新中國精選中小基金-新台幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 台新主流基金 22.39000 22.03000 0.36000 1.63414 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.27000 20.10000 0.17000 0.84577 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66250 0.65720 0.00530 0.80645 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.03000 14.91000 0.12000 0.80483 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48980 0.48600 0.00380 0.78189 台新台灣中小基金 32.21000 31.77000 0.44000 1.38495 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.93530 9.93180 0.00350 0.03524 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25080 9.24390 0.00690 0.07464 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.39250 10.38480 0.00770 0.07415 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38250 10.35410 0.02840 0.27429 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24300 11.21220 0.03080 0.27470 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 台新亞美短期債券基金 10.90170 10.90050 0.00120 0.01101 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.49730 8.48800 0.00930 0.10957 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28140 0.00020 0.07107 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86760 11.85460 0.01300 0.10966 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38800 0.38760 0.00040 0.10320 台新真吉利貨幣市場基金 11.09370 11.09360 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.14540 29.09260 0.05280 0.18149 台新智慧生活基金-美元 10.71010 10.62650 0.08360 0.78671 台新智慧生活基金-新台幣 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.30280 8.25170 0.05110 0.61927 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.47560 8.42290 0.05270 0.62568 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.97120 8.91600 0.05520 0.61911 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.16540 9.10840 0.05700 0.62580 台新新興市場債券基金(A類型) 10.45910 10.38160 0.07750 0.74651 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33480 0.33230 0.00250 0.75233 台新新興市場債券基金(B類型) 7.76380 7.70620 0.05760 0.74745 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26180 0.25980 0.00200 0.76982 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 20.98000 0.04000 0.19066 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.91800 10.86600 0.05200 0.47856 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.83000 15.67000 0.16000 1.02106 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.78690 11.79060 -0.00370 -0.03138 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.48310 9.48610 -0.00300 -0.03163 未來資產亞洲新富基金 19.45000 19.36000 0.09000 0.46488 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57000 12.56990 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.28000 11.04000 0.24000 2.17391 未來資產新興市場債券基金A 8.70320 8.67730 0.02590 0.29848 未來資產新興市場債券基金B 6.58350 6.56390 0.01960 0.29860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.12100 11.12020 0.00080 0.00719 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92510 9.92920 -0.00410 -0.04129 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11830 9.11720 0.00110 0.01207 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40070 10.39950 0.00120 0.01154 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.73770 7.74080 -0.00310 -0.04005 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.88720 8.89050 -0.00330 -0.03712 永豐中小基金 50.98000 50.21000 0.77000 1.53356 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75330 1.75190 0.00140 0.07991 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33160 2.32970 0.00190 0.08156 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.99330 7.99080 0.00250 0.03129 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31370 10.31050 0.00320 0.03104 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.52000 4.53000 -0.01000 -0.22075 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.35000 20.39000 -0.04000 -0.19617 永豐主流品牌基金 18.38000 18.22000 0.16000 0.87816 永豐永豐基金 35.58000 34.53000 1.05000 3.04083 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.84650 9.81670 0.02980 0.30356 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95750 9.92730 0.03020 0.30421 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.78690 9.75660 0.03030 0.31056 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.89800 9.86730 0.03070 0.31113 永豐亞洲民生消費基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 永豐南非幣2021保本基金 12.96400 12.94310 0.02090 0.16148 永豐高科技基金 23.46000 22.84000 0.62000 2.71454 永豐貨幣市場基金 13.88660 13.88650 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10180 2.09900 0.00280 0.13340 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49490 2.49160 0.00330 0.13245 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.71450 7.70800 0.00650 0.08433 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39890 10.39020 0.00870 0.08373 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00670 6.99340 0.01330 0.19018 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83480 10.81420 0.02060 0.19049 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.04000 17.03000 0.01000 0.05872 永豐臺灣加權ETF基金 56.84000 56.09000 0.75000 1.33714 永豐領航科技基金 37.76000 36.97000 0.79000 2.13687 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 永豐趨勢平衡基金 41.96000 41.20000 0.76000 1.84466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59950 11.59840 0.00110 0.00948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48110 9.48190 -0.00080 -0.00844 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73430 9.73520 -0.00090 -0.00924 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50630 9.50360 0.00270 0.02841 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67890 9.67610 0.00280 0.02894 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49720 9.49630 0.00090 0.00948 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87990 9.87900 0.00090 0.00911 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.48270 9.47860 0.00410 0.04326 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73560 9.73140 0.00420 0.04316 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 兆豐國際中小基金 15.08000 14.93000 0.15000 1.00469 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.04000 17.97000 0.07000 0.38954 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216 兆豐國際生命科學基金 16.81000 16.68000 0.13000 0.77938 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42210 10.38280 0.03930 0.37851 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65540 10.61570 0.03970 0.37397 兆豐國際全球基金 32.58000 32.37000 0.21000 0.64875 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28710 10.28650 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03460 10.05980 -0.02520 -0.25050 兆豐國際國民基金 21.73000 21.55000 0.18000 0.83527 兆豐國際第一基金 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98280 9.96530 0.01750 0.17561 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88850 7.87470 0.01380 0.17524 兆豐國際萬全基金 20.16000 20.03000 0.13000 0.64903 兆豐國際電子基金 24.39000 24.19000 0.20000 0.82679 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.90000 22.59000 0.31000 1.37229 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.11000 16.28000 -0.17000 -1.04423 兆豐國際豐台灣基金 33.18000 32.93000 0.25000 0.75919 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50620 12.50600 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.27000 11.00000 0.27000 2.45455 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17270 11.16990 0.00280 0.02507 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.02530 12.01910 0.00620 0.05158 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77720 10.77420 0.00300 0.02784 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54540 11.54180 0.00360 0.03119 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13300 8.13090 0.00210 0.02583 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46470 9.46000 0.00470 0.04968 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02010 9.01760 0.00250 0.02772 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93380 8.93070 0.00310 0.03471 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28270 9.28020 0.00250 0.02694 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 合庫全球新興市場基金 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 合庫貨幣市場基金 10.13280 10.13260 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.37880 9.36120 0.01760 0.18801 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.63820 9.61890 0.01930 0.20065 合庫新興多重收益基金A類型 9.94090 9.92140 0.01950 0.19654 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.35870 11.33440 0.02430 0.21439 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.50140 13.48030 0.02110 0.15652 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66850 8.65180 0.01670 0.19302 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.34350 9.32480 0.01870 0.20054 合庫新興多重收益基金B類型 7.78390 7.76870 0.01520 0.19566 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64740 8.62900 0.01840 0.21323 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.01000 9.99440 0.01560 0.15609 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99930 10.99840 0.00090 0.00818 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95300 9.95800 -0.00500 -0.05021 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79290 9.79720 -0.00430 -0.04389 安聯中國東協基金 15.31000 15.22000 0.09000 0.59133 安聯中國策略基金-美元 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-新臺幣 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 27.46000 27.06000 0.40000 1.47820 安聯台灣科技基金 44.71000 44.43000 0.28000 0.63020 安聯台灣貨幣市場基金 12.49540 12.49520 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.89000 29.51000 0.38000 1.28770 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13750 10.13890 -0.00140 -0.01381 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05540 15.05790 -0.00250 -0.01660 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61740 9.61900 -0.00160 -0.01663 安聯四季成長組合基金-美元 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.35730 12.35620 0.00110 0.00890 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15930 10.15690 0.00240 0.02363 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25050 12.24810 0.00240 0.01959 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47230 9.47160 0.00070 0.00739 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33420 9.33210 0.00210 0.02250 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99920 8.99740 0.00180 0.02001 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.10320 12.09470 0.00850 0.07028 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.01630 11.01100 0.00530 0.04813 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67890 10.67360 0.00530 0.04966 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92080 8.91470 0.00610 0.06843 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.71440 8.71020 0.00420 0.04822 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.42220 8.41800 0.00420 0.04989 安聯全球人口趨勢基金 11.90000 11.78000 0.12000 1.01868 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.60000 37.15000 0.45000 1.21131 安聯全球油礦金趨勢基金 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92150 11.91950 0.00200 0.01678 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31570 10.31390 0.00180 0.01745 安聯全球新興市場基金 17.49000 17.39000 0.10000 0.57504 安聯全球農金趨勢基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 安聯全球綠能趨勢基金 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 安聯亞洲動態策略基金 22.33000 22.28000 0.05000 0.22442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06080 10.05820 0.00260 0.02585 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81620 9.81370 0.00250 0.02547 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.73480 82.70190 0.03290 0.03978 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.30520 12.29580 0.00940 0.07645 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.64840 64.62010 0.02830 0.04379 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.53640 9.52910 0.00730 0.07661 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57540 2.57560 -0.00020 -0.00777 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48630 10.48010 0.00620 0.05916 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19340 2.19480 -0.00140 -0.06379 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70550 8.70020 0.00530 0.06092 宏利台灣動力基金 30.97000 30.42000 0.55000 1.80802 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.25080 10.20180 0.04900 0.48031 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03640 9.98680 0.04960 0.49666 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03840 8.00000 0.03840 0.48000 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.01020 7.97140 0.03880 0.48674 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 宏利全球債券組合基金 13.03240 13.02850 0.00390 0.02993 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77210 2.76900 0.00310 0.11195 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67330 11.66350 0.00980 0.08402 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.63450 8.62720 0.00730 0.08462 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41710 2.41780 -0.00070 -0.02895 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87360 10.86180 0.01180 0.10864 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58250 3.57870 0.00380 0.10618 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57830 0.57780 0.00050 0.08654 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.74000 16.73000 0.01000 0.05977 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85110 11.84940 0.00170 0.01435 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53320 10.53390 -0.00070 -0.00665 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21080 10.21210 -0.00130 -0.01273 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94580 8.94530 0.00050 0.00559 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54490 8.54550 -0.00060 -0.00702 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45750 8.45850 -0.00100 -0.01182 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41200 8.41270 -0.00070 -0.00832 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75450 2.74140 0.01310 0.47786 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39970 0.39780 0.00190 0.47763 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.13330 12.07610 0.05720 0.47366 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91090 0.90660 0.00430 0.47430 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33790 7.30340 0.03450 0.47238 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02870 2.01910 0.00960 0.47546 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29200 0.29060 0.00140 0.48176 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98680 8.94480 0.04200 0.46955 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32830 0.32670 0.00160 0.48975 宏利萬利貨幣市場基金 13.64460 13.64450 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.55000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 宏利臺灣股息收益基金 27.03000 26.66000 0.37000 1.38785 宏利澳幣保本基金 12.17580 12.18270 -0.00690 -0.05664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20430 10.21980 -0.01550 -0.15167 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.51650 9.50890 0.00760 0.07993 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93550 8.92780 0.00770 0.08625 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68190 10.67270 0.00920 0.08620 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 貝萊德新台幣基金 12.93610 12.93600 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.23000 25.88000 0.35000 1.35240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24120 11.23910 0.00210 0.01868 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91020 9.89860 0.01160 0.11719 保德信大中華基金-人民幣 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 保德信大中華基金-美元 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 保德信大中華基金-新台幣 27.80000 27.72000 0.08000 0.28860 保德信中小型股基金 42.49000 41.69000 0.80000 1.91893 保德信中國中小基金-人民幣 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 保德信中國中小基金-美元 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 保德信中國中小基金-新臺幣 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.09240 9.08820 0.00420 0.04621 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.15560 9.15250 0.00310 0.03387 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.21740 9.21440 0.00300 0.03256 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.97650 9.97320 0.00330 0.03309 保德信中國品牌基金-人民幣 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 保德信中國品牌基金-美元 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 保德信台商全方位基金 34.31000 33.56000 0.75000 2.23480 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.69000 30.48000 0.21000 0.68898 保德信全球消費商機基金 18.78000 18.63000 0.15000 0.80515 保德信全球基礎建設基金 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103 保德信全球資源基金 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840 保德信全球醫療生化基金-美元 10.50000 10.38000 0.12000 1.15607 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.74000 34.36000 0.38000 1.10594 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78000 9.75200 0.02800 0.28712 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62980 10.59940 0.03040 0.28681 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27130 9.24410 0.02720 0.29424 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.06160 10.03210 0.02950 0.29406 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16510 8.15920 0.00590 0.07231 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81280 10.80500 0.00780 0.07219 保德信亞太基金 21.22000 21.10000 0.12000 0.56872 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41880 8.43980 -0.02100 -0.24882 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20090 11.22890 -0.02800 -0.24936 保德信店頭市場基金 30.49000 29.91000 0.58000 1.93915 保德信拉丁美洲基金 6.64000 6.61000 0.03000 0.45386 保德信金平衡基金 30.33000 29.96000 0.37000 1.23498 保德信金滿意基金 42.65000 41.69000 0.96000 2.30271 保德信科技島基金 25.21000 24.88000 0.33000 1.32637 保德信高成長基金 93.22000 91.43000 1.79000 1.95778 保德信第一基金 25.45000 24.94000 0.51000 2.04491 保德信貨幣市場基金 15.77350 15.77330 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.73200 10.66360 0.06840 0.64143 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.89490 10.82480 0.07010 0.64759 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95520 10.89370 0.06150 0.56455 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.41330 10.35420 0.05910 0.57078 保德信新世紀基金 10.92000 10.66000 0.26000 2.43902 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.95090 7.94330 0.00760 0.09568 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80810 10.79780 0.01030 0.09539 保德信新興趨勢組合基金 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 保德信瑞騰基金 15.54830 15.54820 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.65000 10.49000 0.16000 1.52526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71430 9.68670 0.02760 0.28493 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94420 9.91590 0.02830 0.28540 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65230 9.62630 0.02600 0.27009 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76390 9.73740 0.02650 0.27215 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83920 9.81470 0.02450 0.24963 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.82420 9.79970 0.02450 0.25001 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70300 9.67310 0.02990 0.30910 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70560 9.67570 0.02990 0.30902 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.00270 9.97290 0.02980 0.29881 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96200 9.92710 0.03490 0.35156 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01860 9.98510 0.03350 0.33550 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.86740 9.82670 0.04070 0.41418 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86760 9.82690 0.04070 0.41417 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.52960 9.49520 0.03440 0.36229 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.39650 9.35740 0.03910 0.41785 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99700 9.96580 0.03120 0.31307 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99660 9.96570 0.03090 0.31006 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08240 10.05460 0.02780 0.27649 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.14440 10.10520 0.03920 0.38792 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.03720 9.99940 0.03780 0.37802 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.03770 9.99980 0.03790 0.37901 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94130 1.94110 0.00020 0.01030 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65620 2.65570 0.00050 0.01883 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29260 0.29230 0.00030 0.10263 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43440 0.43400 0.00040 0.09217 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.37270 8.36620 0.00650 0.07769 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.66970 11.65910 0.01060 0.09092 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38010 9.37970 0.00040 0.00426 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.52180 11.52220 -0.00040 -0.00347 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.50760 8.50110 0.00650 0.07646 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47620 10.46820 0.00800 0.07642 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08270 10.05000 0.03270 0.32537 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00610 9.97530 0.03080 0.30876 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05610 10.03150 0.02460 0.24523 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61410 10.58810 0.02600 0.24556 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95960 9.93660 0.02300 0.23147 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74230 9.71750 0.02480 0.25521 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04740 10.02190 0.02550 0.25444 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72180 9.69750 0.02430 0.25058 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90910 9.88510 0.02400 0.24279 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42440 10.38890 0.03550 0.34171 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13600 6.10730 0.02870 0.46993 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59610 10.54650 0.04960 0.47030 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65130 11.65120 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.32000 17.99000 0.33000 1.83435 施羅德樂活中小基金-I類型 4184.74000 4108.93000 75.81000 1.84501 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.17020 10.16680 0.00340 0.03344 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.15500 11.15050 0.00450 0.04036 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.40880 10.40530 0.00350 0.03364 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02120 9.01820 0.00300 0.03327 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.41140 9.40750 0.00390 0.04146 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23760 9.23440 0.00320 0.03465 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.34110 10.33760 0.00350 0.03386 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.85400 10.84960 0.00440 0.04055 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80820 10.80450 0.00370 0.03424 柏瑞五國金勢力建設基金 6.22000 6.18000 0.04000 0.64725 柏瑞巨人基金 12.91000 12.70000 0.21000 1.65354 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65730 13.65710 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.11000 16.03000 0.08000 0.49906 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51620 13.48540 0.03080 0.22840 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87610 11.84830 0.02780 0.23463 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.48420 12.45550 0.02870 0.23042 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.84850 8.82840 0.02010 0.22767 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77500 6.75950 0.01550 0.22931 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74220 8.72170 0.02050 0.23505 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49500 8.48470 0.01030 0.12139 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.73350 10.70880 0.02470 0.23065 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32500 8.30790 0.01710 0.20583 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05230 12.02400 0.02830 0.23536 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.70950 11.68280 0.02670 0.22854 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.94010 11.92560 0.01450 0.12159 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36450 11.33840 0.02610 0.23019 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97840 8.95800 0.02040 0.22773 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76830 9.74540 0.02290 0.23498 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70950 9.69770 0.01180 0.12168 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.54610 9.52410 0.02200 0.23099 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40460 9.38520 0.01940 0.20671 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.27750 10.27470 0.00280 0.02725 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13590 10.13220 0.00370 0.03652 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01920 10.01600 0.00320 0.03195 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08650 10.08640 0.00010 0.00099 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98150 9.97890 0.00260 0.02605 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.76350 9.75990 0.00360 0.03689 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.72590 9.72280 0.00310 0.03188 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.79460 9.79460 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.25830 10.25550 0.00280 0.02730 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13590 10.13210 0.00380 0.03750 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01930 10.01600 0.00330 0.03295 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08650 10.08650 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98150 9.97880 0.00270 0.02706 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.76370 9.76010 0.00360 0.03688 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.72600 9.72280 0.00320 0.03291 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.79470 9.79470 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66260 10.64950 0.01310 0.12301 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84740 11.82870 0.01870 0.15809 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25220 11.23760 0.01460 0.12992 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99850 8.98740 0.01110 0.12351 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68050 9.66520 0.01530 0.15830 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.55210 9.53970 0.01240 0.12998 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37540 10.36260 0.01280 0.12352 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03140 11.01390 0.01750 0.15889 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87090 10.85680 0.01410 0.12987 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99880 8.98760 0.01120 0.12462 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68090 9.66550 0.01540 0.15933 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.55250 9.54010 0.01240 0.12998 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.79000 12.76000 0.03000 0.23511 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 柏瑞拉丁美洲基金 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.34630 11.32830 0.01800 0.15889 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.41190 7.40020 0.01170 0.15810 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.33550 11.30820 0.02730 0.24142 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99690 10.96960 0.02730 0.24887 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12720 10.10270 0.02450 0.24251 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.27120 8.25130 0.01990 0.24117 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.29160 9.26850 0.02310 0.24923 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.32800 9.30550 0.02250 0.24179 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57840 10.55210 0.02630 0.24924 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95440 9.93050 0.02390 0.24067 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11060 10.08630 0.02430 0.24092 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.62610 9.60220 0.02390 0.24890 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.93710 8.91560 0.02150 0.24115 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.85990 8.85120 0.00870 0.09829 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.35200 9.32950 0.02250 0.24117 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.69660 11.62190 0.07470 0.64275 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.16050 11.08860 0.07190 0.64841 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.59900 10.53140 0.06760 0.64189 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93510 6.89080 0.04430 0.64289 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66490 8.60910 0.05580 0.64815 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.26560 9.20650 0.05910 0.64194 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.05460 9.99050 0.06410 0.64161 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61590 10.54820 0.06770 0.64182 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37820 9.31780 0.06040 0.64822 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84420 8.78770 0.05650 0.64294 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.46300 9.40270 0.06030 0.64131 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17460 11.17260 0.00200 0.01790 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.74560 11.73960 0.00600 0.05111 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77120 10.76860 0.00260 0.02414 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.09730 9.09570 0.00160 0.01759 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61930 9.61440 0.00490 0.05097 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.61820 9.61590 0.00230 0.02392 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07090 11.06520 0.00570 0.05151 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97010 9.96830 0.00180 0.01806 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26330 10.26080 0.00250 0.02436 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47960 9.47790 0.00170 0.01794 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25090 9.24920 0.00170 0.01838 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83930 9.83420 0.00510 0.05186 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.38020 9.37800 0.00220 0.02346 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.24000 18.16000 0.08000 0.44053 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.13000 17.03000 0.10000 0.58720 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.84660 12.83520 0.01140 0.08882 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.78910 10.73650 0.05260 0.48992 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.72290 11.66180 0.06110 0.52393 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34710 12.31180 0.03530 0.28672 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24650 11.19000 0.05650 0.50492 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.77590 9.72820 0.04770 0.49033 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.30770 10.25400 0.05370 0.52370 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20780 10.17860 0.02920 0.28688 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21580 10.16450 0.05130 0.50470 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.91610 9.86780 0.04830 0.48947 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.10340 10.05080 0.05260 0.52334 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.83880 11.80500 0.03380 0.28632 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15670 10.10570 0.05100 0.50467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.78000 14.35000 -0.57000 -3.97213 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.71000 25.72000 1.99000 7.73717 國泰大中華基金 19.31000 19.01000 0.30000 1.57812 國泰小龍基金 15.09000 14.88000 0.21000 1.41129 國泰中小成長基金 41.33000 40.76000 0.57000 1.39843 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.99170 3.99310 -0.00140 -0.03506 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.99000 17.95000 0.04000 0.22284 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67670 0.67530 0.00140 0.20732 國泰中國內需增長基金美元級別 0.63800 0.63670 0.00130 0.20418 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17950 2.18230 -0.00280 -0.12830 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62070 9.61120 0.00950 0.09884 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.12500 8.11700 0.00800 0.09856 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31450 0.31410 0.00040 0.12735 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.53190 11.53090 0.00100 0.00867 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68300 1.67890 0.00410 0.24421 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99550 9.98610 0.00940 0.09413 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32970 0.32940 0.00030 0.09107 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.12630 4.12850 -0.00220 -0.05329 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.58000 18.55000 0.03000 0.16173 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.59850 0.59740 0.00110 0.18413 國泰中港台基金人民幣級別 3.05330 3.05590 -0.00260 -0.08508 國泰中港台基金台幣級別 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 國泰中港台基金美元級別 0.44830 0.44770 0.00060 0.13402 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.32000 29.09000 0.23000 0.79065 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.79000 11.93000 -0.14000 -1.17351 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 40.41000 39.61000 0.80000 2.01969 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.41930 10.42230 -0.00300 -0.02878 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.27400 10.27700 -0.00300 -0.02919 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.29680 10.29980 -0.00300 -0.02913 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33800 0.33810 -0.00010 -0.02958 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33310 0.33320 -0.00010 -0.03001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33380 0.33390 -0.00010 -0.02995 國泰台灣貨幣市場基金 12.41490 12.41480 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.14000 25.83000 0.31000 1.20015 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.52730 2.51020 0.01710 0.68122 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.41000 11.30000 0.11000 0.97345 國泰全球高股息基金-美金級別 0.37010 0.36670 0.00340 0.92719 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51000 0.50730 0.00270 0.53223 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45270 0.45220 0.00050 0.11057 國泰全球資源基金台幣級別 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841 國泰全球資源基金美元級別 0.18950 0.18920 0.00030 0.15856 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41820 0.41630 0.00190 0.45640 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37740 0.37560 0.00180 0.47923 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44380 0.44170 0.00210 0.47544 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51850 0.51800 0.00050 0.09653 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.24000 21.10000 0.14000 0.66351 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.83000 22.62000 0.21000 0.92838 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49160 2.49730 -0.00570 -0.22825 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26550 11.26530 0.00020 0.00178 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.08840 10.08830 0.00010 0.00099 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36580 0.36570 0.00010 0.02734 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32760 0.32750 0.00010 0.03053 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50080 0.50270 -0.00190 -0.37796 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38480 0.38440 0.00040 0.10406 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.98000 18.85000 0.13000 0.68966 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61640 0.61220 0.00420 0.68605 國泰科技生化基金 32.41000 31.90000 0.51000 1.59875 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.58000 28.31000 0.27000 0.95373 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.76000 12.89000 -0.13000 -1.00853 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.53030 38.37120 0.15910 0.41463 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.03230 20.10730 -0.07500 -0.37300 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.34210 18.19610 0.14600 0.80237 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.90520 39.62670 0.27850 0.70281 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.16340 41.08580 0.07760 0.18887 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.66700 43.66990 -0.00290 -0.00664 國泰紐幣2021保本基金 12.19230 12.20750 -0.01520 -0.12451 國泰紐幣八年期保本基金 12.47840 12.49670 -0.01830 -0.14644 國泰紐幣保本基金 12.46080 12.46050 0.00030 0.00241 國泰高科技基金 12.02000 11.82000 0.20000 1.69205 國泰國泰基金台幣I級別 22.07000 21.77000 0.30000 1.37804 國泰國泰基金台幣級別 22.07000 21.77000 0.30000 1.37804 國泰富時中國A50基金 18.81000 18.18000 0.63000 3.46535 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33660 0.00050 0.14854 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47150 0.47250 -0.00100 -0.21164 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37820 0.37580 0.00240 0.63864 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52910 0.52760 0.00150 0.28431 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35260 0.35060 0.00200 0.57045 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49310 0.49230 0.00080 0.16250 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.52680 10.50440 0.02240 0.21324 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51750 7.50140 0.01610 0.21463 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35610 0.35530 0.00080 0.22516 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25230 0.25180 0.00050 0.19857 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20680 2.21180 -0.00500 -0.22606 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.90420 9.90260 0.00160 0.01616 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32070 0.32060 0.00010 0.03119 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.95680 39.93910 0.01770 0.04432 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.20000 18.76000 0.44000 2.34542 國泰新興市場基金台幣級別 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 國泰新興市場基金美元級別 0.37980 0.37930 0.00050 0.13182 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23170 2.22970 0.00200 0.08970 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46140 1.46010 0.00130 0.08903 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33680 0.33570 0.00110 0.32767 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33520 0.33420 0.00100 0.29922 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22270 0.22200 0.00070 0.31532 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32190 10.28970 0.03220 0.31293 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63220 6.61150 0.02070 0.31309 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.57000 13.73000 -0.16000 -1.16533 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.43000 36.59000 0.84000 2.29571 國泰價值卓越基金 14.25000 14.04000 0.21000 1.49573 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37920 0.37810 0.00110 0.29093 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.85820 38.81540 0.04280 0.11027 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.98000 21.91000 0.07000 0.31949 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.16000 19.02000 0.14000 0.73607 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.61000 19.56000 0.05000 0.25562 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08520 12.08830 -0.00310 -0.02564 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39680 -0.00010 -0.02520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61630 9.62210 -0.00580 -0.06028 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30300 8.29260 0.01040 0.12541 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72870 10.73520 -0.00650 -0.06055 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37470 9.36300 0.01170 0.12496 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20550 11.20470 0.00080 0.00714 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84740 9.85230 -0.00490 -0.04973 第一金大中華基金 26.57000 26.03000 0.54000 2.07453 第一金小型精選基金 34.63000 33.89000 0.74000 2.18353 第一金中國世紀基金-人民幣 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 第一金中國世紀基金-美元 7.70570 7.69440 0.01130 0.14686 第一金中國世紀基金-美元-N 7.70640 7.69510 0.01130 0.14685 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 第一金中概平衡基金 24.85000 24.56000 0.29000 1.18078 第一金台灣貨幣市場基金 15.25650 15.25630 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.90900 177.90700 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.22710 10.18100 0.04610 0.45280 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.22710 10.18100 0.04610 0.45280 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.70640 14.59430 0.11210 0.76811 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.70720 14.59510 0.11210 0.76807 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.10000 13.99000 0.11000 0.78628 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.11000 14.00000 0.11000 0.78571 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85010 9.81610 0.03400 0.34637 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85330 9.81940 0.03390 0.34523 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50260 9.47090 0.03170 0.33471 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52750 9.49580 0.03170 0.33383 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.36190 10.32610 0.03580 0.34669 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.00840 9.97500 0.03340 0.33484 第一金全球大趨勢基金 24.19000 24.03000 0.16000 0.66583 第一金全球不動產證券化基金A 8.28030 8.26600 0.01430 0.17300 第一金全球不動產證券化基金B 5.88830 5.87810 0.01020 0.17353 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.27170 9.22980 0.04190 0.45396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27290 9.23100 0.04190 0.45391 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.66540 9.62170 0.04370 0.45418 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.66670 9.62300 0.04370 0.45412 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60840 8.56730 0.04110 0.47973 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20820 10.15940 0.04880 0.48034 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67960 9.67850 0.00110 0.01137 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67870 9.67760 0.00110 0.01137 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97860 7.97450 0.00410 0.05141 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85050 8.84760 0.00290 0.03278 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85090 8.84810 0.00280 0.03165 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.25290 11.25160 0.00130 0.01155 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.25380 11.25250 0.00130 0.01155 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.06160 10.05640 0.00520 0.05171 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.87910 14.87430 0.00480 0.03227 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.43970 14.37390 0.06580 0.45777 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.45770 14.39180 0.06590 0.45790 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 第一金亞洲科技基金 18.92000 18.85000 0.07000 0.37135 第一金亞洲新興市場基金 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 第一金店頭市場基金 8.69000 8.57000 0.12000 1.40023 第一金創新趨勢基金 22.70000 22.18000 0.52000 2.34445 第一金電子基金 32.16000 31.79000 0.37000 1.16389 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.64000 20.22000 0.42000 2.07715 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.77000 18.99000 -0.22000 -1.15850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.08000 8.15000 -0.07000 -0.85890 統一大中華中小基金(美元) 7.41000 7.47000 -0.06000 -0.80321 統一大中華中小基金(新台幣) 10.94000 11.03000 -0.09000 -0.81596 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 統一大東協高股息基金(美元) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 統一大滿貫基金-A類型 33.19000 32.63000 0.56000 1.71621 統一大滿貫基金-I類型 33.19000 32.63000 0.56000 1.71621 統一大龍印基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 統一大龍騰中國基金(美元) 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 統一中小基金 24.37000 23.91000 0.46000 1.92388 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78480 9.77270 0.01210 0.12381 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15670 9.15030 0.00640 0.06994 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87530 8.86930 0.00600 0.06765 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.68030 11.66580 0.01450 0.12429 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86280 10.85510 0.00770 0.07093 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51960 10.51240 0.00720 0.06849 統一台灣動力基金 16.12000 15.86000 0.26000 1.63934 統一全天候基金-A類型 106.69000 105.17000 1.52000 1.44528 統一全天候基金-I類型 106.76000 105.24000 1.52000 1.44432 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.83280 8.79500 0.03780 0.42979 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.55980 8.52770 0.03210 0.37642 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.53260 8.50030 0.03230 0.37999 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.17110 9.13190 0.03920 0.42926 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.89540 8.86200 0.03340 0.37689 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.85970 8.82620 0.03350 0.37955 統一全球債券組合基金 11.93470 11.93280 0.00190 0.01592 統一全球新科技基金(人民幣) 16.75000 16.72000 0.03000 0.17943 統一全球新科技基金(美元) 15.81000 15.78000 0.03000 0.19011 統一全球新科技基金(新台幣) 15.13000 15.10000 0.03000 0.19868 統一亞太基金 24.96000 24.96000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 統一奔騰基金 57.50000 56.94000 0.56000 0.98349 統一強棒貨幣市場基金 16.66490 16.66470 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.86000 9.99000 -0.13000 -1.30130 統一強漢基金(美元) 8.91000 9.02000 -0.11000 -1.21951 統一強漢基金(新台幣) 23.40000 23.69000 -0.29000 -1.22415 統一統信基金 29.72000 29.01000 0.71000 2.44743 統一黑馬基金 57.48000 56.94000 0.54000 0.94837 統一新亞洲科技能源基金 18.16000 18.14000 0.02000 0.11025 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.91550 7.89760 0.01790 0.22665 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09840 10.07550 0.02290 0.22728 統一經建基金 45.05000 44.35000 0.70000 1.57835 統一龍馬基金 64.16000 63.06000 1.10000 1.74437 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.90000 19.40000 0.50000 2.57732 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.96000 44.89000 1.07000 2.38360 野村中國機會基金 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118 野村巴西基金 5.14000 5.08000 0.06000 1.18110 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 野村台灣高股息基金 24.17000 23.99000 0.18000 0.75031 野村台灣運籌基金 34.91000 34.25000 0.66000 1.92701 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49070 9.48970 0.00100 0.01054 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42260 9.41790 0.00470 0.04990 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.45970 9.45660 0.00310 0.03278 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69640 9.69540 0.00100 0.01031 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57920 9.57440 0.00480 0.05013 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53050 9.52740 0.00310 0.03254 野村平衡基金 18.77000 18.44000 0.33000 1.78959 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860 野村全球生技醫療基金 18.13000 17.97000 0.16000 0.89037 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.96940 9.97460 -0.00520 -0.05213 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96650 9.96360 0.00290 0.02911 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96960 9.96710 0.00250 0.02508 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.96940 9.97460 -0.00520 -0.05213 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.96640 9.96360 0.00280 0.02810 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.96960 9.96710 0.00250 0.02508 野村全球品牌基金 28.40000 28.13000 0.27000 0.95983 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.57000 13.46000 0.11000 0.81724 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.28000 20.12000 0.16000 0.79523 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.71000 12.61000 0.10000 0.79302 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.01950 10.01670 0.00280 0.02795 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46780 10.46030 0.00750 0.07170 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37090 10.36480 0.00610 0.05885 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.56530 9.52920 0.03610 0.37884 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.32840 9.29210 0.03630 0.39065 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.91700 8.88270 0.03430 0.38614 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.33700 11.29420 0.04280 0.37896 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.82460 10.78250 0.04210 0.39045 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.41260 10.37250 0.04010 0.38660 野村成長基金 29.07000 28.75000 0.32000 1.11304 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.72980 8.70550 0.02430 0.27913 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.74280 8.71710 0.02570 0.29482 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.91280 8.88640 0.02640 0.29708 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.28170 9.25590 0.02580 0.27874 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.19290 9.16580 0.02710 0.29566 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.37200 9.34420 0.02780 0.29751 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.26790 9.25440 0.01350 0.14588 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.33010 9.31440 0.01570 0.16856 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45020 9.43450 0.01570 0.16641 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.85670 9.84150 0.01520 0.15445 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.82530 9.80880 0.01650 0.16822 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95720 9.94070 0.01650 0.16598 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.50700 8.49570 0.01130 0.13301 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06360 9.05260 0.01100 0.12151 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.93990 8.92770 0.01220 0.13665 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03090 13.01350 0.01740 0.13371 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.05290 12.03820 0.01470 0.12211 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.81810 9.80460 0.01350 0.13769 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02770 10.03330 -0.00560 -0.05581 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18560 10.19230 -0.00670 -0.06574 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85810 9.86280 -0.00470 -0.04765 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40950 9.41500 -0.00550 -0.05842 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.29550 11.30200 -0.00650 -0.05751 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21740 10.17470 0.04270 0.41967 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26110 11.21690 0.04420 0.39405 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75510 10.71080 0.04430 0.41360 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.54690 10.50390 0.04300 0.40937 野村泰國基金 43.94000 43.84000 0.10000 0.22810 野村高科技基金 10.32000 10.07000 0.25000 2.48262 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.33100 10.27230 0.05870 0.57144 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40970 10.35370 0.05600 0.54087 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.89360 10.86080 0.03280 0.30200 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.76840 9.71340 0.05500 0.56623 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.70310 9.64830 0.05480 0.56798 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57510 9.52350 0.05160 0.54182 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.02080 11.95630 0.06450 0.53946 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.63930 13.60920 0.03010 0.22117 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.94770 10.88600 0.06170 0.56678 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.88140 10.82000 0.06140 0.56747 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.00290 10.94340 0.05950 0.54371 野村貨幣市場基金 16.27250 16.27230 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.77000 15.70000 0.07000 0.44586 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97010 9.97160 -0.00150 -0.01504 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.89420 9.88470 0.00950 0.09611 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.91470 9.90580 0.00890 0.08985 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.78860 9.78590 0.00270 0.02759 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.77820 9.76900 0.00920 0.09418 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76570 9.75820 0.00750 0.07686 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.78860 9.78590 0.00270 0.02759 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77820 9.76900 0.00920 0.09418 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.76570 9.75820 0.00750 0.07686 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.81570 9.75400 0.06170 0.63256 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.79560 9.72810 0.06750 0.69387 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.78860 9.72210 0.06650 0.68401 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.81570 9.75390 0.06180 0.63359 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.79560 9.72810 0.06750 0.69387 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.78860 9.72210 0.06650 0.68401 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.09190 10.08670 0.00520 0.05155 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91300 7.90990 0.00310 0.03919 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77430 11.76970 0.00460 0.03908 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.58000 7.51000 0.07000 0.93209 野村精選貨幣市場基金 12.08160 12.08150 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 野村歐洲高股息基金季配型 8.07000 8.00000 0.07000 0.87500 野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183 野村積極成長基金 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.90000 8.73000 0.17000 1.94731 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.42000 31.81000 0.61000 1.91764 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.37770 10.37420 0.00350 0.03374 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61800 8.61680 0.00120 0.01393 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96310 7.95990 0.00320 0.04020 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89180 7.88920 0.00260 0.03296 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.76020 11.75830 0.00190 0.01616 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.60390 10.59960 0.00430 0.04057 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.54200 10.53840 0.00360 0.03416 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 野村環球基金-人民幣計價 16.51000 16.40000 0.11000 0.67073 野村環球基金-美元計價 12.90000 12.80000 0.10000 0.78125 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.04000 17.90000 0.14000 0.78212 野村鴻利基金 21.62000 21.25000 0.37000 1.74118 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86210 16.86200 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.90000 18.53000 0.37000 1.99676 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.20000 9.06000 0.14000 1.54525 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.71000 14.65000 0.06000 0.40956 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14500 10.14390 0.00110 0.01084 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30930 13.30780 0.00150 0.01127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95130 9.95100 0.00030 0.00301 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.95100 9.92750 0.02350 0.23672 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.56840 9.54110 0.02730 0.28613 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.56630 9.53810 0.02820 0.29566 凱基台商天下基金 12.89000 12.95000 -0.06000 -0.46332 凱基台灣精五門基金 20.03000 19.71000 0.32000 1.62354 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.51110 39.27070 0.24040 0.61216 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.75590 39.63460 0.12130 0.30605 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.08760 40.09310 -0.00550 -0.01372 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.95470 10.90510 0.04960 0.45483 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.08570 12.04760 0.03810 0.31625 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54710 11.54690 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.15000 25.84000 0.31000 1.19969 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.09000 22.92000 0.17000 0.74171 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.38220 22.22160 0.16060 0.72272 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.57140 16.48560 0.08580 0.52045 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.61000 7.55000 0.06000 0.79470 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.29110 12.24250 0.04860 0.39698 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.30400 12.23140 0.07260 0.59355 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866 凱基護城河基金-台幣計價A 13.68000 13.60000 0.08000 0.58824 凱基護城河基金-美元計價B 13.40500 13.32830 0.07670 0.57547 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.27000 13.41000 -0.14000 -1.04400 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.07000 36.28000 0.79000 2.17751 富邦NASDAQ-100基金 31.79000 31.46000 0.33000 1.04895 富邦上証180基金 28.41000 27.58000 0.83000 3.00943 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18340 0.18360 -0.00020 -0.10893 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.65000 5.66000 -0.01000 -0.17668 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.49000 7.79000 -0.30000 -3.85109 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.28000 35.55000 2.73000 7.67932 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.15290 11.15090 0.00200 0.01794 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.31260 10.30450 0.00810 0.07861 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.94730 9.92420 0.02310 0.23276 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.71580 9.71410 0.00170 0.01750 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.91120 8.90420 0.00700 0.07861 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.60270 8.58270 0.02000 0.23303 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.15390 20.16410 -0.01020 -0.05058 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36910 11.36810 0.00100 0.00880 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44690 10.42140 0.02550 0.24469 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84700 12.84660 0.00040 0.00311 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89260 1.89130 0.00130 0.06874 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31100 9.31070 0.00030 0.00322 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41980 1.41890 0.00090 0.06343 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76590 11.76730 -0.00140 -0.01190 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71710 1.71570 0.00140 0.08160 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13050 10.13180 -0.00130 -0.01283 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49740 1.49610 0.00130 0.08689 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.96000 14.13000 -0.17000 -1.20311 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.20000 24.64000 0.56000 2.27273 富邦日本東証基金 23.20000 22.99000 0.21000 0.91344 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.02000 45.47000 0.55000 1.20959 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.60000 47.78000 0.82000 1.71620 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.36000 52.74000 0.62000 1.17558 富邦台灣心基金 21.70000 21.21000 0.49000 2.31023 富邦台灣釆吉50基金 50.14000 49.56000 0.58000 1.17030 富邦台灣科技指數基金 56.19000 55.81000 0.38000 0.68088 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.25450 41.00010 0.25440 0.62049 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.62510 41.61220 0.01290 0.03100 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29520 0.29520 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50800 2.51240 -0.00440 -0.17513 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33890 0.33860 0.00030 0.08860 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51800 10.51000 0.00800 0.07612 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17280 2.17670 -0.00390 -0.17917 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32420 0.32390 0.00030 0.09262 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.05310 9.04630 0.00680 0.07517 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64530 15.64510 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.95660 39.98640 -0.02980 -0.07453 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.68890 39.48190 0.20700 0.52429 富邦長紅基金 61.18000 59.76000 1.42000 2.37617 富邦科技基金 22.95000 22.51000 0.44000 1.95469 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.51050 40.50570 0.00480 0.01185 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.05820 38.89920 0.15900 0.40875 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.93060 38.91580 0.01480 0.03803 富邦恒生國企ETF基金 20.83000 20.36000 0.47000 2.30845 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.73000 14.03000 -0.30000 -2.13828 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.12000 27.87000 1.25000 4.48511 富邦高成長基金 23.69000 23.18000 0.51000 2.20017 富邦基金A類型 13.12000 12.84000 0.28000 2.18069 富邦基金I類型 13.12000 12.84000 0.28000 2.18069 富邦深証100基金 8.98000 8.76000 0.22000 2.51142 富邦富時歐洲ETF基金 20.74000 20.57000 0.17000 0.82645 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41530 0.41530 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38110 12.38330 -0.00220 -0.01777 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53960 9.54130 -0.00170 -0.01782 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30670 0.30660 0.00010 0.03262 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86200 8.86350 -0.00150 -0.01692 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.91000 20.46000 0.45000 2.19941 富邦精準基金 44.47000 43.47000 1.00000 2.30044 富邦精銳中小基金 10.88000 10.65000 0.23000 2.15962 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.57000 18.24000 0.33000 1.80921 富邦臺灣公司治理100基金 22.88000 22.58000 0.30000 1.32861 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.37000 7.45000 -0.08000 -1.07383 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.17000 15.81000 0.36000 2.27704 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.86000 -0.02000 -0.10070 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.08640 10.07230 0.01410 0.13999 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.01000 9.96310 0.04690 0.47074 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.14010 10.09270 0.04740 0.46965 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.79170 9.77800 0.01370 0.14011 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.67490 9.62960 0.04530 0.47042 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.78260 9.73680 0.04580 0.47038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.06000 30.71000 0.35000 1.13969 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61400 8.60370 0.01030 0.11972 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.18890 9.17560 0.01330 0.14495 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.89870 8.88730 0.01140 0.12827 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.65460 9.64330 0.01130 0.11718 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.70950 9.69540 0.01410 0.14543 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40690 9.39480 0.01210 0.12879 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48550 9.47320 0.01230 0.12984 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30670 8.29610 0.01060 0.12777 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.36570 9.35120 0.01450 0.15506 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83720 8.82510 0.01210 0.13711 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37080 10.35760 0.01320 0.12744 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.19360 10.17790 0.01570 0.15426 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69470 9.68140 0.01330 0.13738 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.96620 8.95370 0.01250 0.13961 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53230 9.51900 0.01330 0.13972 富達卓越領航全球組合基金 15.64000 15.54000 0.10000 0.64350 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.49500 8.47990 0.01510 0.17807 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23550 9.21660 0.01890 0.20506 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.90870 8.89200 0.01670 0.18781 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.71270 9.69550 0.01720 0.17740 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72860 9.70870 0.01990 0.20497 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42080 9.40320 0.01760 0.18717 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.00480 8.98770 0.01710 0.19026 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49750 9.47950 0.01800 0.18988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.59000 7.61000 -0.02000 -0.26281 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65190 9.65410 -0.00220 -0.02279 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16310 9.15490 0.00820 0.08957 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77140 8.76420 0.00720 0.08215 富蘭克林華美中華基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.07000 19.94000 0.13000 0.65196 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.89000 19.70000 0.19000 0.96447 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.30000 11.16000 0.14000 1.25448 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.88650 7.86700 0.01950 0.24787 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.00050 8.97770 0.02280 0.25396 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71570 9.69110 0.02460 0.25384 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25880 9.23580 0.02300 0.24903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.15840 11.16130 -0.00290 -0.02598 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77240 8.77470 -0.00230 -0.02621 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17370 9.17610 -0.00240 -0.02615 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.39060 13.41990 -0.02930 -0.21833 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.32860 10.35110 -0.02250 -0.21737 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20680 10.20520 0.00160 0.01568 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70360 7.70240 0.00120 0.01558 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16700 9.16560 0.00140 0.01527 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.79320 10.79190 0.00130 0.01205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60640 7.60550 0.00090 0.01183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07050 9.06940 0.00110 0.01213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50250 10.50280 -0.00030 -0.00286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74780 7.74800 -0.00020 -0.00258 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14000 8.13080 0.00920 0.11315 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13460 9.12410 0.01050 0.11508 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93990 9.92850 0.01140 0.11482 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.56370 12.54950 0.01420 0.11315 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.14000 9.36000 -0.22000 -2.35043 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.87000 12.15000 -0.28000 -2.30453 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.43550 13.36070 0.07480 0.55985 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 富蘭克林華美第一富基金 38.09000 37.68000 0.41000 1.08811 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30720 10.30710 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.27000 16.19000 0.08000 0.49413 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95880 7.89440 0.06440 0.81577 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52640 10.46510 0.06130 0.58576 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41020 9.40060 0.00960 0.10212 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84090 10.82990 0.01100 0.10157 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74710 6.73630 0.01080 0.16033 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88980 8.87550 0.01430 0.16112 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.00170 9.98560 0.01610 0.16123 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.38430 10.36780 0.01650 0.15915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.59000 20.59000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 復華人民幣貨幣市場基金 11.64830 11.64750 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 36.76000 36.41080 0.34920 0.95906 復華大中華中小策略基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 復華中小精選基金 69.91000 68.13000 1.78000 2.61265 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.61540 49.65390 -0.03850 -0.07754 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 復華台灣智能基金 11.86000 11.75000 0.11000 0.93617 復華全方位基金 29.29000 28.80000 0.49000 1.70139 復華全球大趨勢基金-美元 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.42000 21.32000 0.10000 0.46904 復華全球平衡基金-美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 復華全球平衡基金-新臺幣 20.44000 20.43000 0.01000 0.04895 復華全球物聯網科技基金-美元 16.71000 16.74000 -0.03000 -0.17921 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453 復華全球原物料基金 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 復華全球消費基金-新臺幣 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45900 11.45580 0.00320 0.02793 復華全球債券基金 13.29690 13.29010 0.00680 0.05117 復華全球債券組合基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 復華全球戰略配置強基金-美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 復華有利貨幣市場基金 13.44050 13.44030 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483 復華亞太成長基金 14.56000 14.64000 -0.08000 -0.54645 復華亞太神龍科技基金-美元 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 復華東協世紀基金 12.21000 12.17000 0.04000 0.32868 復華南非幣長期收益基金A 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華美國新星基金-美元 13.17000 13.10000 0.07000 0.53435 復華美國新星基金-新臺幣 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990 復華恒生基金 21.03000 20.65000 0.38000 1.84019 復華恒生單日反向一倍基金 8.69000 8.84000 -0.15000 -1.69683 復華恒生單日正向二倍基金 31.43000 30.36000 1.07000 3.52437 復華神盾基金 24.54470 24.21650 0.32820 1.35527 復華高成長基金 64.89000 64.10000 0.79000 1.23245 復華高益策略組合基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40160 14.40140 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.51000 19.47000 0.04000 0.20544 復華富時台灣高股息低波動基金 54.39000 53.52000 0.87000 1.62556 復華復華基金 20.31000 20.05000 0.26000 1.29676 復華華人世紀基金 15.72000 15.77000 -0.05000 -0.31706 復華傳家二號基金 29.87490 29.60220 0.27270 0.92122 復華傳家基金 22.72400 22.25050 0.47350 2.12804 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 復華新興人民幣短期收益基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.33000 19.28000 0.05000 0.25934 復華新興市場高收益債券基金A 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.43000 0.03000 0.55249 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.15000 12.08000 0.07000 0.57947 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 復華滬深300 A股基金 20.95000 20.35000 0.60000 2.94840 復華數位經濟基金 53.13000 51.52000 1.61000 3.12500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.74380 9.72550 0.01830 0.18817 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.57280 9.55700 0.01580 0.16532 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.89800 9.87940 0.01860 0.18827 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68950 9.67350 0.01600 0.16540 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.56880 9.55010 0.01870 0.19581 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05660 10.03630 0.02030 0.20227 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.59270 9.57350 0.01920 0.20055 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08340 10.06270 0.02070 0.20571 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.59190 9.57280 0.01910 0.19952 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.08520 10.06450 0.02070 0.20567 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.98470 9.99490 -0.01020 -0.10205 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.00550 10.00080 0.00470 0.04700 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.00230 9.99690 0.00540 0.05402 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.84940 9.83200 0.01740 0.17697 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.65920 10.75500 -0.09580 -0.89075 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.86130 9.83500 0.02630 0.26741 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.84950 9.83210 0.01740 0.17697 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.65750 10.75320 -0.09570 -0.88997 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.86140 9.83520 0.02620 0.26639 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.89160 9.86460 0.02700 0.27371 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10540 9.10990 -0.00450 -0.04940 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.24640 8.23740 0.00900 0.10926 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.20740 8.19790 0.00950 0.11588 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37920 11.38480 -0.00560 -0.04919 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32630 10.31500 0.01130 0.10955 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39530 10.38330 0.01200 0.11557 景順主流基金 16.64000 16.42000 0.22000 1.33983 景順台灣科技基金 28.97000 28.60000 0.37000 1.29371 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 景順全球科技基金 22.98000 22.72000 0.26000 1.14437 景順全球康健基金 19.78000 19.63000 0.15000 0.76414 景順貨幣市場基金 15.94160 15.94140 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.62000 30.21000 0.41000 1.35717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.78000 14.62000 0.16000 1.09439 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.79000 13.64000 0.15000 1.09971 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63160 8.63730 -0.00570 -0.06599 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.94590 7.93250 0.01340 0.16893 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09020 11.09740 -0.00720 -0.06488 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18820 10.17100 0.01720 0.16911 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.35480 9.34580 0.00900 0.09630 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53080 9.52100 0.00980 0.10293 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.63930 9.63000 0.00930 0.09657 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.82310 9.81300 0.01010 0.10292 華南永昌永昌基金 18.66000 18.40000 0.26000 1.41304 華南永昌全球亨利組合基金 14.28320 14.27040 0.01280 0.08970 華南永昌全球神農水資源基金 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 華南永昌全球精品基金 16.29000 16.11000 0.18000 1.11732 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700 華南永昌物聯網精選基金 11.10000 10.92000 0.18000 1.64835 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21040 16.21010 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.66500 23.41060 0.25440 1.08669 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94110 11.94090 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19540 10.19490 0.00050 0.00490 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.14210 10.11740 0.02470 0.24413 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84900 9.84860 0.00040 0.00406 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.76790 9.74410 0.02380 0.24425 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99740 9.99700 0.00040 0.00400 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.88930 9.86520 0.02410 0.24429 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75460 9.75420 0.00040 0.00410 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.64190 9.61840 0.02350 0.24432 華頓中小型基金 25.55000 24.98000 0.57000 2.28183 華頓中國多重機會平衡基金 11.71570 11.66690 0.04880 0.41828 華頓台灣基金 26.81000 26.07000 0.74000 2.83851 華頓平安貨幣市場基金 11.52340 11.52320 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.22000 18.14000 0.08000 0.44101 華頓全球高收益債券基金A 13.44180 13.43070 0.01110 0.08265 華頓全球高收益債券基金B 8.28610 8.27930 0.00680 0.08213 華頓全球黑鑽油源基金 5.83000 5.84000 -0.01000 -0.17123 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.53710 2.53640 0.00070 0.02760 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.42240 11.40020 0.02220 0.19473 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37090 0.37020 0.00070 0.18909 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.23280 11.24150 -0.00870 -0.07739 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.19280 10.20400 -0.01120 -0.10976 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.05410 10.04510 0.00900 0.08960 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.05390 9.04570 0.00820 0.09065 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.27550 10.26690 0.00860 0.08376 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.28710 9.27950 0.00760 0.08190 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48860 2.48950 -0.00090 -0.03615 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03350 2.03640 -0.00290 -0.14241 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73060 11.71550 0.01510 0.12889 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48320 9.47100 0.01220 0.12881 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36320 0.36270 0.00050 0.13785 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29930 0.29900 0.00030 0.10033 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.28000 3.28000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.54000 24.16000 0.38000 1.57285 匯豐全球趨勢組合基金 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282 匯豐全球關鍵資源基金 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451 匯豐安富基金 25.80000 25.57000 0.23000 0.89949 匯豐成功基金 43.97000 42.86000 1.11000 2.58983 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55810 2.56210 -0.00400 -0.15612 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31940 2.32350 -0.00410 -0.17646 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.47830 11.47120 0.00710 0.06189 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.82410 7.81680 0.00730 0.09339 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37470 0.37470 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33210 0.33210 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.69000 13.58000 0.11000 0.81001 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98280 14.98270 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.69000 4.62000 0.07000 1.51515 匯豐新鑽動力基金 10.81000 10.70000 0.11000 1.02804 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30290 5.26360 0.03930 0.74664 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92400 8.88480 0.03920 0.44120 匯豐龍鳳基金-A類型 52.79000 51.98000 0.81000 1.55829 匯豐龍鳳基金-I類型 52.79000 51.98000 0.81000 1.55829 匯豐龍騰電子基金 35.29000 35.05000 0.24000 0.68474 匯豐雙高收益債券組合基金 12.20720 12.19200 0.01520 0.12467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.39000 18.19000 0.20000 1.09951 新光中國成長基金(人民幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41300 10.38650 0.02650 0.25514 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.63770 9.61060 0.02710 0.28198 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.92310 9.89360 0.02950 0.29817 新光台灣富貴基金 23.25000 22.97000 0.28000 1.21898 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 新光全球生技醫療基金(美元) 12.41000 12.34000 0.07000 0.56726 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01230 9.99920 0.01310 0.13101 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77090 9.75650 0.01440 0.14759 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62740 9.61480 0.01260 0.13105 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.38400 9.37020 0.01380 0.14728 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光吉星貨幣市場基金 15.44850 15.44830 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 新光多重資產基金(A累積)美元 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 新光亞洲精選基金-美金 22.30000 22.23000 0.07000 0.31489 新光亞洲精選基金-新台幣 22.56000 22.49000 0.07000 0.31125 新光兩岸優勢基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 新光店頭基金 24.38000 24.10000 0.28000 1.16183 新光南非幣保本基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 新光特選內需收益ETF基金 21.05000 20.89000 0.16000 0.76592 新光創新科技基金 14.95000 14.83000 0.12000 0.80917 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79140 9.78970 0.00170 0.01737 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03750 10.03350 0.00400 0.03987 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67590 9.67370 0.00220 0.02274 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23640 9.23480 0.00160 0.01733 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47520 9.47140 0.00380 0.04012 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13090 9.12880 0.00210 0.02300 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 新光澳幣保本基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08100 10.07800 0.00300 0.02977 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.67930 9.67630 0.00300 0.03100 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65400 9.65110 0.00290 0.03005 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98620 9.98320 0.00300 0.03005 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93760 9.93310 0.00450 0.04530 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60430 9.60000 0.00430 0.04479 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58020 9.57680 0.00340 0.03550 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91240 9.90910 0.00330 0.03330 瑞銀全球創新趨勢基金 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.78430 9.77470 0.00960 0.09821 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.29480 9.28580 0.00900 0.09692 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69860 9.68890 0.00970 0.10011 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.27730 9.26800 0.00930 0.10035 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.34550 9.33740 0.00810 0.08675 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83260 9.82390 0.00870 0.08856 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.76580 13.75280 0.01300 0.09453 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.41340 8.40550 0.00790 0.09399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.61340 37.31560 0.29780 0.79806 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.35550 38.15130 0.20420 0.53524 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.62080 39.32950 0.29130 0.74067 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21860 11.21780 0.00080 0.00713 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00520 10.01010 -0.00490 -0.04895 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.94800 12.02180 -0.07380 -0.61388 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.96380 9.02490 -0.06110 -0.67702 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.91870 12.84110 0.07760 0.60431 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.50480 12.43760 0.06720 0.54030 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.73000 11.66000 0.07000 0.60034 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.90140 11.82990 0.07150 0.60440 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.51250 10.45600 0.05650 0.54036 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.36720 10.30490 0.06230 0.60457 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.19380 9.14450 0.04930 0.53912 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.93940 9.87970 0.05970 0.60427 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.10980 9.06090 0.04890 0.53968 群益中小型股基金 41.20000 40.78000 0.42000 1.02992 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.58920 9.58070 0.00850 0.08872 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.93580 8.93370 0.00210 0.02351 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.36850 8.36600 0.00250 0.02988 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.41970 8.41230 0.00740 0.08797 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.84550 7.84360 0.00190 0.02422 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.34820 7.34590 0.00230 0.03131 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91160 10.89800 0.01360 0.12479 群益中國高收益債券基金-美元 10.57400 10.56340 0.01060 0.10035 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.78070 9.77310 0.00760 0.07776 群益中國新機會基金N-人民幣 8.11760 8.14800 -0.03040 -0.37310 群益中國新機會基金N-美元 7.48170 7.51450 -0.03280 -0.43649 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 群益中國新機會基金-人民幣 7.19910 7.22610 -0.02700 -0.37365 群益中國新機會基金-美元 7.99970 8.03480 -0.03510 -0.43685 群益中國新機會基金-新臺幣 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216 群益平衡王基金 18.76020 18.68930 0.07090 0.37936 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.11690 11.05790 0.05900 0.53356 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.65080 10.60110 0.04970 0.46882 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.92780 9.87510 0.05270 0.53367 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.51120 9.46680 0.04440 0.46901 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02110 10.03710 -0.01600 -0.15941 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.81840 9.83480 -0.01640 -0.16675 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.32480 9.33970 -0.01490 -0.15953 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24690 9.26230 -0.01540 -0.16627 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.07910 10.09520 -0.01610 -0.15948 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.12640 10.14320 -0.01680 -0.16563 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.48910 9.50420 -0.01510 -0.15888 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89360 9.91010 -0.01650 -0.16650 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.11970 10.09210 0.02760 0.27348 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.29620 7.27630 0.01990 0.27349 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20420 10.20370 0.00050 0.00490 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.10030 10.10120 -0.00090 -0.00891 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.24490 10.24680 -0.00190 -0.01854 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02640 10.02590 0.00050 0.00499 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94940 9.95020 -0.00080 -0.00804 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09190 10.09380 -0.00190 -0.01882 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20430 10.20370 0.00060 0.00588 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.10030 10.10120 -0.00090 -0.00891 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.24490 10.24680 -0.00190 -0.01854 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02640 10.02590 0.00050 0.00499 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94940 9.95020 -0.00080 -0.00804 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09190 10.09380 -0.00190 -0.01882 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.99860 9.93880 0.05980 0.60168 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659 群益全球關鍵生技基金-美元 16.36040 16.26250 0.09790 0.60200 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.11000 16.01000 0.10000 0.62461 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 群益多重資產組合基金 15.49000 15.45000 0.04000 0.25890 群益安家基金 24.71740 24.38310 0.33430 1.37103 群益安穩貨幣市場基金 16.08990 16.08970 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.49000 24.14000 0.35000 1.44988 群益亞太中小基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 15.97000 15.97000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69200 9.68650 0.00550 0.05678 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41650 7.41220 0.00430 0.05801 群益店頭市場基金 95.68000 94.96000 0.72000 0.75821 群益東方盛世基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 群益東協成長基金-人民幣 12.85390 12.80410 0.04980 0.38894 群益東協成長基金-美元 11.32460 11.28810 0.03650 0.32335 群益東協成長基金-新臺幣 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.39010 11.33490 0.05520 0.48699 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.80930 10.75760 0.05170 0.48059 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.26340 10.21530 0.04810 0.47086 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91160 9.86360 0.04800 0.48664 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.40930 9.36440 0.04490 0.47948 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.93210 8.89010 0.04200 0.47244 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.69960 9.65260 0.04700 0.48692 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.57680 9.53100 0.04580 0.48054 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.97840 9.93160 0.04680 0.47122 群益長安基金 27.45000 27.11000 0.34000 1.25415 群益美國新創亮點基金N-美元 10.37990 10.30870 0.07120 0.69068 群益美國新創亮點基金-美元 15.70220 15.59440 0.10780 0.69127 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.14000 15.03000 0.11000 0.73187 群益真善美基金 16.02520 16.00320 0.02200 0.13747 群益馬拉松基金 120.29000 118.25000 2.04000 1.72516 群益馬拉松基金I類型 120.31000 118.28000 2.03000 1.71627 群益深証中小板基金 11.86000 11.62000 0.24000 2.06540 群益創新科技基金 31.62000 31.14000 0.48000 1.54143 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.09920 9.10650 -0.00730 -0.08016 群益華夏盛世基金N-美元 8.40540 8.41760 -0.01220 -0.14493 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 群益華夏盛世基金-人民幣 9.90890 9.91690 -0.00800 -0.08067 群益華夏盛世基金-美元 9.26820 9.28160 -0.01340 -0.14437 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 群益奧斯卡基金 26.63000 26.10000 0.53000 2.03065 群益新興金鑽基金-美元 11.14960 11.09020 0.05940 0.53561 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 群益葛萊美基金 22.64000 22.35000 0.29000 1.29754 群益道瓊美國地產ETF基金 20.42000 20.24000 0.18000 0.88933 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.04000 8.13000 -0.09000 -1.10701 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.22000 13.90000 0.32000 2.30216 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.95640 11.94530 0.01110 0.09292 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.29440 11.26220 0.03220 0.28591 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.23100 11.20340 0.02760 0.24635 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65070 8.64270 0.00800 0.09256 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07220 9.04640 0.02580 0.28520 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68350 8.66220 0.02130 0.24590 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.13010 10.10120 0.02890 0.28610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.28000 27.87000 0.41000 1.47112 德信中國精選成長基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 德信台灣主流中小基金 17.79000 17.49000 0.30000 1.71527 德信新興股票組合基金 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 德信萬保貨幣市場基金 11.93670 11.93660 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75260 10.76230 -0.00970 -0.09013 德信數位時代基金 27.30000 27.16000 0.14000 0.51546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66530 11.66520 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.04000 14.85000 0.19000 1.27946 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.55000 19.37000 0.18000 0.92927 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32760 10.34610 -0.01850 -0.17881 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.84080 14.86740 -0.02660 -0.17891 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09000 8.08500 0.00500 0.06184 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.92610 10.92010 0.00600 0.05494 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.28930 11.28320 0.00610 0.05406 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03540 13.02750 0.00790 0.06064 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.48000 18.27000 0.21000 1.14943 摩根中小基金 21.91000 21.49000 0.42000 1.95440 摩根中國A股基金 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734 摩根中國A股基金(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 摩根中國亮點基金 12.59000 12.49000 0.10000 0.80064 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.92980 10.91840 0.01140 0.10441 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.08670 12.08620 0.00050 0.00414 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.27110 9.26120 0.00990 0.10690 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.30880 12.29600 0.01280 0.10410 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.10290 14.10250 0.00040 0.00284 摩根台灣金磚基金-累積型 19.58000 19.24000 0.34000 1.76715 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.58000 19.24000 0.34000 1.76715 摩根台灣增長基金 51.16000 50.31000 0.85000 1.68952 摩根平衡基金 28.62000 28.28000 0.34000 1.20226 摩根全球α基金 19.80000 19.64000 0.16000 0.81466 摩根全球平衡基金 14.94280 14.89400 0.04880 0.32765 摩根全球發現基金 12.99000 12.87000 0.12000 0.93240 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.68340 9.67050 0.01290 0.13340 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66790 10.65500 0.01290 0.12107 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07760 10.06200 0.01560 0.15504 摩根多元入息成長基金-累積型 11.40750 11.39250 0.01500 0.13167 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.02580 10.01030 0.01550 0.15484 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57840 10.57120 0.00720 0.06811 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.53010 13.52100 0.00910 0.06730 摩根亞洲基金 55.54000 55.12000 0.42000 0.76197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.37540 8.36280 0.01260 0.15067 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.74720 9.73320 0.01400 0.14384 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.63820 8.62380 0.01440 0.16698 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.20020 12.18170 0.01850 0.15187 摩根東方內需機會基金 17.60000 17.47000 0.13000 0.74413 摩根東方科技基金 33.60000 33.43000 0.17000 0.50853 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 摩根金龍收成基金 20.69000 20.55000 0.14000 0.68127 摩根第一貨幣市場基金 15.08270 15.08250 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 摩根新絲路基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 摩根新興35基金 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451 摩根新興日本基金 25.21000 25.21000 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.21220 7.17500 0.03720 0.51847 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43320 9.38590 0.04730 0.50395 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.20320 9.15400 0.04920 0.53747 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.45380 10.39980 0.05400 0.51924 摩根新興科技基金 52.95000 51.90000 1.05000 2.02312 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28330 8.28190 0.00140 0.01690 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52860 10.52690 0.00170 0.01615 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.43610 8.41560 0.02050 0.24360 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.14960 9.12960 0.02000 0.21907 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.62170 8.60100 0.02070 0.24067 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70910 9.68550 0.02360 0.24366 摩根龍揚基金 30.87000 30.65000 0.22000 0.71778 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.45000 10.34000 0.11000 1.06383 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.16000 11.04000 0.12000 1.08696 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 摩根環球股票收益基金-累積型 11.56000 11.44000 0.12000 1.04895 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31580 9.31660 -0.00080 -0.00859 摩根總收益組合基金-累積型 11.26890 11.26990 -0.00100 -0.00887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.81000 23.40000 0.41000 1.75214 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75010 11.73840 0.01170 0.09967 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.00680 10.99540 0.01140 0.10368 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99960 9.98940 0.01020 0.10211 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.15520 10.14500 0.01020 0.10054 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.57090 9.56090 0.01000 0.10459 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68940 8.68050 0.00890 0.10253 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35390 10.31810 0.03580 0.34696 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.40030 10.36360 0.03670 0.35412 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74650 9.71010 0.03640 0.37487 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.88260 9.84510 0.03750 0.38090 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48190 9.44660 0.03530 0.37368 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61400 9.57750 0.03650 0.38110 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.25210 11.22410 0.02800 0.24946 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.03790 11.01210 0.02580 0.23429 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20970 10.18540 0.02430 0.23858 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.64630 10.61980 0.02650 0.24953 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.42760 10.40320 0.02440 0.23454 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64800 9.62500 0.02300 0.23896 聯邦金鑽平衡基金 22.25430 22.01310 0.24120 1.09571 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.57030 9.55390 0.01640 0.17166 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.86850 9.85100 0.01750 0.17765 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.56220 9.54590 0.01630 0.17075 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.86020 9.84270 0.01750 0.17780 聯邦貨幣市場基金 13.16730 13.16710 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.01000 11.82000 0.19000 1.60745 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12620 16.11520 0.01100 0.06826 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.38010 12.36260 0.01750 0.14156 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.98190 11.95630 0.02560 0.21411 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.48940 11.46480 0.02460 0.21457 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74710 11.74860 -0.00150 -0.01277 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02320 11.02390 -0.00070 -0.00635 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.43870 10.44010 -0.00140 -0.01341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56470 8.56520 -0.00050 -0.00584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.11000 35.52000 0.59000 1.66104 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.53000 15.51000 0.02000 0.12895 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.20000 12.11000 0.09000 0.74319 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.44000 15.34000 0.10000 0.65189 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.81000 20.71000 0.10000 0.48286 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.92000 18.83000 0.09000 0.47796 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.57000 0.08000 0.51381 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.46000 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聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99950 14.99930 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.37100 10.35470 0.01630 0.15742 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.58470 13.56190 0.02280 0.16812 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.46050 7.44880 0.01170 0.15707 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.35000 20.93000 0.42000 2.00669 瀚亞中國基金-人民幣 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 瀚亞中國基金-新台幣 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 瀚亞巴西基金 4.33000 4.31000 0.02000 0.46404 瀚亞外銷基金 41.90000 41.08000 0.82000 1.99611 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.70230 10.67120 0.03110 0.29144 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.37640 10.36580 0.01060 0.10226 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.28880 12.27810 0.01070 0.08715 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22240 10.22160 0.00080 0.00783 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.49480 7.47280 0.02200 0.29440 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.01340 8.00530 0.00810 0.10118 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11910 8.11200 0.00710 0.08752 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.16600 7.16540 0.00060 0.00837 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.86010 8.85240 0.00770 0.08698 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.22140 9.19430 0.02710 0.29475 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.36670 9.35720 0.00950 0.10153 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.23520 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