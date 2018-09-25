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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/21  107/09/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.56910   10.56790   0.00120    0.01136
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.86160    9.83760   0.02400    0.24396
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.86340    9.83950   0.02390    0.24290
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.84840    9.81900   0.02940    0.29942
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.84860    9.81920   0.02940    0.29941
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.15920    9.13910   0.02010    0.21993
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44490    9.42070   0.02420    0.25688
中國信託台灣活力基金                                               13.89000   13.73000   0.16000    1.16533
中國信託台灣優勢基金                                               16.40000   16.11000   0.29000    1.80012
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91220    9.91050   0.00170    0.01715
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.23680    9.23520   0.00160    0.01733
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.29120   10.28920   0.00200    0.01944
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.55220    9.55030   0.00190    0.01989
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.02880   10.93380   0.09500    0.86887
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.57970    9.49720   0.08250    0.86868
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.02090   11.00420   0.01670    0.15176
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.88980    9.87480   0.01500    0.15190
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
中國信託智能運動基金-美元                                          10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98980   10.98970   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.40910    9.39200   0.01710    0.18207
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.02200    9.00560   0.01640    0.18211
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.55350    9.53360   0.01990    0.20874
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.15500    9.13590   0.01910    0.20907
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.76000   11.71000   0.05000    0.42699
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.93000   11.88000   0.05000    0.42088
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
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元大2001基金                                                       60.39000   59.52000   0.87000    1.46169
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.96300    0.00000  39.96300    0.00000
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.00660   38.80910   0.19750    0.50890
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.02000   18.04000  -0.02000   -0.11086
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42990   11.42890   0.00100    0.00875
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.59190   10.56560   0.02630    0.24892
元大上證50基金                                                     29.29000   28.33000   0.96000    3.38863
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.47000   13.49000  -0.02000   -0.14826
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.69400   12.68700   0.00700    0.05517
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.11100   17.10100   0.01000    0.05848
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.93600    9.93300   0.00300    0.03020
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.60500    9.57800   0.02700    0.28190
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.92000    2.92000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.41250   45.45410  -0.04160   -0.09152
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.45600   10.46060  -0.00460   -0.04397
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66250    9.66670  -0.00420   -0.04345
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.66780    9.64880   0.01900    0.19692
元大巴西指數基金                                                    5.34900    5.29000   0.05900    1.11531
元大巴菲特基金                                                     27.48000   26.96000   0.52000    1.92878
元大日經225基金                                                    29.92000   29.69000   0.23000    0.77467
元大台商收成基金                                                   23.75000   23.48000   0.27000    1.14991
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.98000   12.12000  -0.14000   -1.15512
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.87000   39.98000   0.89000    2.22611
元大台灣中型100基金                                                33.05000   32.65000   0.40000    1.22511
元大台灣加權股價指數基金                                           25.96800   25.63200   0.33600    1.31086
元大台灣卓越50基金                                                 86.94000   85.91000   1.03000    1.19893
元大台灣金融基金                                                   18.80000   18.58000   0.22000    1.18407
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.34000   32.00000   0.34000    1.06250
元大台灣高股息基金                                                 27.43000   27.11000   0.32000    1.18038
元大台灣電子科技基金                                               36.41000   36.16000   0.25000    0.69137
元大全球ETF成長組合基金                                            10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.89000   14.82000   0.07000    0.47233
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.31000   13.25000   0.06000    0.45283
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.01000   12.99000   0.02000    0.15396
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.28700   12.24000   0.04700    0.38399
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.71000    6.68000   0.03000    0.44910
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.54000    8.48000   0.06000    0.70755
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.68000    6.64000   0.04000    0.60241
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.72300    9.65700   0.06600    0.68344
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.27000   13.17000   0.10000    0.75930
元大全球農業商機基金                                               18.07000   17.98000   0.09000    0.50056
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
元大印尼指數基金                                                    8.48400    8.33200   0.15200    1.82429
元大多多基金                                                       17.61000   17.19000   0.42000    2.44328
元大多福基金                                                       53.40000   52.34000   1.06000    2.02522
元大亞太成長基金                                                    9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.51370    8.50260   0.01110    0.13055
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.99070    6.98160   0.00910    0.13034
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.57200    9.56500   0.00700    0.07318
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.08200   10.11200  -0.03000   -0.29668
元大卓越基金                                                       46.54000   45.69000   0.85000    1.86036
元大店頭基金                                                        8.10000    7.98000   0.12000    1.50376
元大泛歐成長基金                                                    9.58000    9.46000   0.12000    1.26850
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28160   10.28100   0.00060    0.00584
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.57950    9.60360  -0.02410   -0.25095
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.65770   31.65200   0.00570    0.01801
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.01670   36.86630   0.15040    0.40796
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.56370   19.63880  -0.07510   -0.38241
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.09840   17.95870   0.13970    0.77790
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.52120   38.52590  -0.00470   -0.01220
元大高科技基金                                                     18.63000   18.41000   0.22000    1.19500
元大得利貨幣市場基金                                               16.25900   16.25880   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98590   11.98570   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.18000   11.85000   0.33000    2.78481
元大華夏中小基金                                                    6.82000    6.82000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
元大新中國基金-美元                                                 8.58900    8.61400  -0.02500   -0.29023
元大新中國基金-新台幣                                               8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
元大新主流基金                                                     24.40000   23.81000   0.59000    2.47795
元大新東協平衡基金-美元                                             9.29100    9.27400   0.01700    0.18331
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.92190    9.89330   0.02860    0.28908
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.24880    9.20050   0.04830    0.52497
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.96590    9.91330   0.05260    0.53060
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.63290    8.58730   0.04560    0.53102
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.76750    9.76950  -0.00200   -0.02047
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.34280    9.34470  -0.00190   -0.02033
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.90310    9.90450  -0.00140   -0.01413
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.47690    9.47820  -0.00130   -0.01372
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.49980    9.50320  -0.00340   -0.03578
元大新興亞洲基金                                                   11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.80690    8.77880   0.02810    0.32009
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.58790    8.56060   0.02730    0.31890
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.03720    9.00790   0.02930    0.32527
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.81210    8.78350   0.02860    0.32561
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10630   15.10610   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.35000   36.63000   0.72000    1.96560
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
元大實質多重資產基金-美元                                           8.34700    8.29700   0.05000    0.60263
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.08000   15.72000  -0.64000   -4.07125
元大滬深300單日正向2倍基金                                         14.52000   13.49000   1.03000    7.63529
元大摩臺基金                                                       40.07000   39.60000   0.47000    1.18687
元大標普500基金                                                    27.17000   26.95000   0.22000    0.81633
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.62000   12.72000  -0.10000   -0.78616
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.82000   36.22000   0.60000    1.65654
元大標智滬深300基金                                                16.29000   15.78000   0.51000    3.23194
元大歐洲50基金                                                     24.48000   24.22000   0.26000    1.07349
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.52540    9.52530   0.00010    0.00105
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19190   10.19150   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       50.78000   49.53000   1.25000    2.52372
元大韓國KOSPI200基金                                               22.69000   22.51000   0.18000    0.79964
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.97000   14.77000   0.20000    1.35410
日盛上選基金                                                       32.03000   31.57000   0.46000    1.45708
日盛小而美基金                                                     17.95000   17.58000   0.37000    2.10466
日盛中國內需動力基金                                                9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.66700   11.66030   0.00670    0.05746
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.72910    9.72350   0.00560    0.05759
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67410   11.67040   0.00370    0.03170
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.72950    9.72640   0.00310    0.03187
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59880   10.59680   0.00200    0.01887
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.81770    8.81600   0.00170    0.01928
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
日盛日盛基金                                                       13.31000   13.04000   0.27000    2.07055
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
日盛全球抗暖化基金                                                 10.98000   10.91000   0.07000    0.64161
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.15930   10.16230  -0.00300   -0.02952
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.48630    9.48920  -0.00290   -0.03056
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.97990    9.98430  -0.00440   -0.04407
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.32080    9.32490  -0.00410   -0.04397
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40050    2.39650   0.00400    0.16691
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65720    1.65440   0.00280    0.16925
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36250    0.36210   0.00040    0.11047
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25110    0.25070   0.00040    0.15955
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.04630   12.03280   0.01350    0.11219
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.20720    8.19800   0.00920    0.11222
日盛亞洲機會基金                                                    6.70000    6.69000   0.01000    0.14948
日盛首選基金                                                       16.62000   16.33000   0.29000    1.77587
日盛高科技基金                                                     17.34000   17.06000   0.28000    1.64127
日盛貨幣市場基金                                                   14.77430   14.77410   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.64000   37.88000   0.76000    2.00634
日盛精選五虎基金                                                   36.93000   36.17000   0.76000    2.10119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48900   13.48880   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.10000   28.59000   0.51000    1.78384
台新MSCI中國基金                                                   20.05000   19.88000   0.17000    0.85513
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.45000   17.66000  -0.21000   -1.18913
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.25000   22.75000   0.50000    2.19780
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16590   14.16570   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.41650   10.43430  -0.01780   -0.17059
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54620   10.53960   0.00660    0.06262
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11320   10.10620   0.00700    0.06926
台新中國通基金                                                     40.80000   40.28000   0.52000    1.29096
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46620    0.46680  -0.00060   -0.12853
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.33500   14.35100  -0.01600   -0.11149
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31620    0.31720  -0.00100   -0.31526
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
台新主流基金                                                       22.39000   22.03000   0.36000    1.63414
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.27000   20.10000   0.17000    0.84577
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66250    0.65720   0.00530    0.80645
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.03000   14.91000   0.12000    0.80483
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48980    0.48600   0.00380    0.78189
台新台灣中小基金                                                   32.21000   31.77000   0.44000    1.38495
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.93530    9.93180   0.00350    0.03524
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.25080    9.24390   0.00690    0.07464
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.39250   10.38480   0.00770    0.07415
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.38250   10.35410   0.02840    0.27429
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.24300   11.21220   0.03080    0.27470
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
台新亞美短期債券基金                                               10.90170   10.90050   0.00120    0.01101
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.49730    8.48800   0.00930    0.10957
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28160    0.28140   0.00020    0.07107
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.86760   11.85460   0.01300    0.10966
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38800    0.38760   0.00040    0.10320
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09370   11.09360   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.14540   29.09260   0.05280    0.18149
台新智慧生活基金-美元                                              10.71010   10.62650   0.08360    0.78671
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.00000   10.91000   0.09000    0.82493
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.30280    8.25170   0.05110    0.61927
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.47560    8.42290   0.05270    0.62568
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.97120    8.91600   0.05520    0.61911
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.16540    9.10840   0.05700    0.62580
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.45910   10.38160   0.07750    0.74651
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33480    0.33230   0.00250    0.75233
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.76380    7.70620   0.05760    0.74745
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26180    0.25980   0.00200    0.76982
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.38000   0.02000    0.37175
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.02000   20.98000   0.04000    0.19066
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.91800   10.86600   0.05200    0.47856
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.83000   15.67000   0.16000    1.02106
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.78690   11.79060  -0.00370   -0.03138
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.48310    9.48610  -0.00300   -0.03163
未來資產亞洲新富基金                                               19.45000   19.36000   0.09000    0.46488
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57000   12.56990   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 11.28000   11.04000   0.24000    2.17391
未來資產新興市場債券基金A                                           8.70320    8.67730   0.02590    0.29848
未來資產新興市場債券基金B                                           6.58350    6.56390   0.01960    0.29860
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.12100   11.12020   0.00080    0.00719
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.92510    9.92920  -0.00410   -0.04129
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11830    9.11720   0.00110    0.01207
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.40070   10.39950   0.00120    0.01154
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.73770    7.74080  -0.00310   -0.04005
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.88720    8.89050  -0.00330   -0.03712
永豐中小基金                                                       50.98000   50.21000   0.77000    1.53356
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.75330    1.75190   0.00140    0.07991
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33160    2.32970   0.00190    0.08156
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.99330    7.99080   0.00250    0.03129
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31370   10.31050   0.00320    0.03104
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.52000    4.53000  -0.01000   -0.22075
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.35000   20.39000  -0.04000   -0.19617
永豐主流品牌基金                                                   18.38000   18.22000   0.16000    0.87816
永豐永豐基金                                                       35.58000   34.53000   1.05000    3.04083
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.84650    9.81670   0.02980    0.30356
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.95750    9.92730   0.03020    0.30421
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.78690    9.75660   0.03030    0.31056
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.89800    9.86730   0.03070    0.31113
永豐亞洲民生消費基金                                               11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
永豐南非幣2021保本基金                                             12.96400   12.94310   0.02090    0.16148
永豐高科技基金                                                     23.46000   22.84000   0.62000    2.71454
永豐貨幣市場基金                                                   13.88660   13.88650   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10180    2.09900   0.00280    0.13340
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49490    2.49160   0.00330    0.13245
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.71450    7.70800   0.00650    0.08433
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39890   10.39020   0.00870    0.08373
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00670    6.99340   0.01330    0.19018
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83480   10.81420   0.02060    0.19049
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.41000    7.41000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.04000   17.03000   0.01000    0.05872
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.84000   56.09000   0.75000    1.33714
永豐領航科技基金                                                   37.76000   36.97000   0.79000    2.13687
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.23000   10.13000   0.10000    0.98717
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
永豐趨勢平衡基金                                                   41.96000   41.20000   0.76000    1.84466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.59950   11.59840   0.00110    0.00948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48110    9.48190  -0.00080   -0.00844
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73430    9.73520  -0.00090   -0.00924
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.50630    9.50360   0.00270    0.02841
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67890    9.67610   0.00280    0.02894
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49720    9.49630   0.00090    0.00948
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87990    9.87900   0.00090    0.00911
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.48270    9.47860   0.00410    0.04326
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.73560    9.73140   0.00420    0.04316
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
兆豐國際中小基金                                                   15.08000   14.93000   0.15000    1.00469
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.60000   13.56000   0.04000    0.29499
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.04000   17.97000   0.07000    0.38954
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.92000   17.85000   0.07000    0.39216
兆豐國際生命科學基金                                               16.81000   16.68000   0.13000    0.77938
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.42210   10.38280   0.03930    0.37851
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.65540   10.61570   0.03970    0.37397
兆豐國際全球基金                                                   32.58000   32.37000   0.21000    0.64875
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.28710   10.28650   0.00060    0.00583
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.03460   10.05980  -0.02520   -0.25050
兆豐國際國民基金                                                   21.73000   21.55000   0.18000    0.83527
兆豐國際第一基金                                                   12.81000   12.71000   0.10000    0.78678
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.98280    9.96530   0.01750    0.17561
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.88850    7.87470   0.01380    0.17524
兆豐國際萬全基金                                                   20.16000   20.03000   0.13000    0.64903
兆豐國際電子基金                                                   24.39000   24.19000   0.20000    0.82679
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.90000   22.59000   0.31000    1.37229
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.11000   16.28000  -0.17000   -1.04423
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.18000   32.93000   0.25000    0.75919
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50620   12.50600   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.27000   11.00000   0.27000    2.45455
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.17270   11.16990   0.00280    0.02507
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.02530   12.01910   0.00620    0.05158
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77720   10.77420   0.00300    0.02784
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.54540   11.54180   0.00360    0.03119
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13300    8.13090   0.00210    0.02583
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46470    9.46000   0.00470    0.04968
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02010    9.01760   0.00250    0.02772
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.93380    8.93070   0.00310    0.03471
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28270    9.28020   0.00250    0.02694
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
合庫全球新興市場基金                                                8.98000    8.91000   0.07000    0.78563
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
合庫貨幣市場基金                                                   10.13280   10.13260   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.37880    9.36120   0.01760    0.18801
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.63820    9.61890   0.01930    0.20065
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94090    9.92140   0.01950    0.19654
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.35870   11.33440   0.02430    0.21439
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.50140   13.48030   0.02110    0.15652
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.66850    8.65180   0.01670    0.19302
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.34350    9.32480   0.01870    0.20054
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.78390    7.76870   0.01520    0.19566
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.64740    8.62900   0.01840    0.21323
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.01000    9.99440   0.01560    0.15609
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.99930   10.99840   0.00090    0.00818
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95300    9.95800  -0.00500   -0.05021
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79290    9.79720  -0.00430   -0.04389
安聯中國東協基金                                                   15.31000   15.22000   0.09000    0.59133
安聯中國策略基金-美元                                              10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-新臺幣                                            13.18000   13.18000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                            12.17000   12.18000  -0.01000   -0.08210
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                   27.46000   27.06000   0.40000    1.47820
安聯台灣科技基金                                                   44.71000   44.43000   0.28000    0.63020
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49540   12.49520   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   29.89000   29.51000   0.38000    1.28770
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13750   10.13890  -0.00140   -0.01381
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.05540   15.05790  -0.00250   -0.01660
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61740    9.61900  -0.00160   -0.01663
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.89000   11.80000   0.09000    0.76271
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.35730   12.35620   0.00110    0.00890
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15930   10.15690   0.00240    0.02363
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.25050   12.24810   0.00240    0.01959
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47230    9.47160   0.00070    0.00739
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.33420    9.33210   0.00210    0.02250
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.99920    8.99740   0.00180    0.02001
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.10320   12.09470   0.00850    0.07028
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.01630   11.01100   0.00530    0.04813
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.67890   10.67360   0.00530    0.04966
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.92080    8.91470   0.00610    0.06843
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.71440    8.71020   0.00420    0.04822
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.42220    8.41800   0.00420    0.04989
安聯全球人口趨勢基金                                               11.90000   11.78000   0.12000    1.01868
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.00000    9.89000   0.11000    1.11223
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.60000   37.15000   0.45000    1.21131
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92150   11.91950   0.00200    0.01678
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.31570   10.31390   0.00180    0.01745
安聯全球新興市場基金                                               17.49000   17.39000   0.10000    0.57504
安聯全球農金趨勢基金                                               10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
安聯亞洲動態策略基金                                               22.33000   22.28000   0.05000    0.22442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.06080   10.05820   0.00260    0.02585
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81620    9.81370   0.00250    0.02547
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.73480   82.70190   0.03290    0.03978
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.30520   12.29580   0.00940    0.07645
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.64840   64.62010   0.02830    0.04379
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53640    9.52910   0.00730    0.07661
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57540    2.57560  -0.00020   -0.00777
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.48630   10.48010   0.00620    0.05916
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19340    2.19480  -0.00140   -0.06379
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70550    8.70020   0.00530    0.06092
宏利台灣動力基金                                                   30.97000   30.42000   0.55000    1.80802
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.25080   10.20180   0.04900    0.48031
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.03640    9.98680   0.04960    0.49666
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.03840    8.00000   0.03840    0.48000
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.01020    7.97140   0.03880    0.48674
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
宏利全球債券組合基金                                               13.03240   13.02850   0.00390    0.02993
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77210    2.76900   0.00310    0.11195
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.67330   11.66350   0.00980    0.08402
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.63450    8.62720   0.00730    0.08462
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41710    2.41780  -0.00070   -0.02895
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.87360   10.86180   0.01180    0.10864
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.58250    3.57870   0.00380    0.10618
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.57830    0.57780   0.00050    0.08654
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.74000   16.73000   0.01000    0.05977
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.85110   11.84940   0.00170    0.01435
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.53320   10.53390  -0.00070   -0.00665
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.21080   10.21210  -0.00130   -0.01273
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.94580    8.94530   0.00050    0.00559
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.54490    8.54550  -0.00060   -0.00702
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.45750    8.45850  -0.00100   -0.01182
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41200    8.41270  -0.00070   -0.00832
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.75450    2.74140   0.01310    0.47786
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39970    0.39780   0.00190    0.47763
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.13330   12.07610   0.05720    0.47366
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91090    0.90660   0.00430    0.47430
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33790    7.30340   0.03450    0.47238
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02870    2.01910   0.00960    0.47546
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29200    0.29060   0.00140    0.48176
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98680    8.94480   0.04200    0.46955
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32830    0.32670   0.00160    0.48975
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64460   13.64450   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.55000    2.55000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
宏利臺灣股息收益基金                                               27.03000   26.66000   0.37000    1.38785
宏利澳幣保本基金                                                   12.17580   12.18270  -0.00690   -0.05664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.89000   11.85000   0.04000    0.33755
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.20430   10.21980  -0.01550   -0.15167
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.51650    9.50890   0.00760    0.07993
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93550    8.92780   0.00770    0.08625
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.68190   10.67270   0.00920    0.08620
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                               10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
貝萊德新台幣基金                                                   12.93610   12.93600   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.23000   25.88000   0.35000    1.35240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24120   11.23910   0.00210    0.01868
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.91020    9.89860   0.01160    0.11719
保德信大中華基金-人民幣                                             9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
保德信大中華基金-美元                                               9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
保德信大中華基金-新台幣                                            27.80000   27.72000   0.08000    0.28860
保德信中小型股基金                                                 42.49000   41.69000   0.80000    1.91893
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
保德信中國中小基金-美元                                             8.41000    8.42000  -0.01000   -0.11876
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.09240    9.08820   0.00420    0.04621
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.15560    9.15250   0.00310    0.03387
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.21740    9.21440   0.00300    0.03256
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.97650    9.97320   0.00330    0.03309
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
保德信中國品牌基金-美元                                             8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
保德信台商全方位基金                                               34.31000   33.56000   0.75000    2.23480
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.69000   30.48000   0.21000    0.68898
保德信全球消費商機基金                                             18.78000   18.63000   0.15000    0.80515
保德信全球基礎建設基金                                             12.44000   12.42000   0.02000    0.16103
保德信全球資源基金                                                  8.23000    8.19000   0.04000    0.48840
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.50000   10.38000   0.12000    1.15607
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.74000   34.36000   0.38000    1.10594
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.78000    9.75200   0.02800    0.28712
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.62980   10.59940   0.03040    0.28681
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27130    9.24410   0.02720    0.29424
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.06160   10.03210   0.02950    0.29406
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.16510    8.15920   0.00590    0.07231
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.81280   10.80500   0.00780    0.07219
保德信亞太基金                                                     21.22000   21.10000   0.12000    0.56872
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.41880    8.43980  -0.02100   -0.24882
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20090   11.22890  -0.02800   -0.24936
保德信店頭市場基金                                                 30.49000   29.91000   0.58000    1.93915
保德信拉丁美洲基金                                                  6.64000    6.61000   0.03000    0.45386
保德信金平衡基金                                                   30.33000   29.96000   0.37000    1.23498
保德信金滿意基金                                                   42.65000   41.69000   0.96000    2.30271
保德信科技島基金                                                   25.21000   24.88000   0.33000    1.32637
保德信高成長基金                                                   93.22000   91.43000   1.79000    1.95778
保德信第一基金                                                     25.45000   24.94000   0.51000    2.04491
保德信貨幣市場基金                                                 15.77350   15.77330   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.73200   10.66360   0.06840    0.64143
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.89490   10.82480   0.07010    0.64759
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.95520   10.89370   0.06150    0.56455
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.41330   10.35420   0.05910    0.57078
保德信新世紀基金                                                   10.92000   10.66000   0.26000    2.43902
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.95090    7.94330   0.00760    0.09568
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.80810   10.79780   0.01030    0.09539
保德信新興趨勢組合基金                                             11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
保德信瑞騰基金                                                     15.54830   15.54820   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.65000   10.49000   0.16000    1.52526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71430    9.68670   0.02760    0.28493
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.94420    9.91590   0.02830    0.28540
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.65230    9.62630   0.02600    0.27009
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76390    9.73740   0.02650    0.27215
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.83920    9.81470   0.02450    0.24963
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.82420    9.79970   0.02450    0.25001
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70300    9.67310   0.02990    0.30910
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.70560    9.67570   0.02990    0.30902
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.00270    9.97290   0.02980    0.29881
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96200    9.92710   0.03490    0.35156
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01860    9.98510   0.03350    0.33550
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.86740    9.82670   0.04070    0.41418
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86760    9.82690   0.04070    0.41417
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.52960    9.49520   0.03440    0.36229
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.39650    9.35740   0.03910    0.41785
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99700    9.96580   0.03120    0.31307
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99660    9.96570   0.03090    0.31006
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08240   10.05460   0.02780    0.27649
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.14440   10.10520   0.03920    0.38792
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.03720    9.99940   0.03780    0.37802
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.03770    9.99980   0.03790    0.37901
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94130    1.94110   0.00020    0.01030
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65620    2.65570   0.00050    0.01883
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29260    0.29230   0.00030    0.10263
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43440    0.43400   0.00040    0.09217
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.37270    8.36620   0.00650    0.07769
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.66970   11.65910   0.01060    0.09092
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38010    9.37970   0.00040    0.00426
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.52180   11.52220  -0.00040   -0.00347
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.50760    8.50110   0.00650    0.07646
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47620   10.46820   0.00800    0.07642
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08270   10.05000   0.03270    0.32537
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.00610    9.97530   0.03080    0.30876
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05610   10.03150   0.02460    0.24523
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.61410   10.58810   0.02600    0.24556
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95960    9.93660   0.02300    0.23147
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.74230    9.71750   0.02480    0.25521
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.04740   10.02190   0.02550    0.25444
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72180    9.69750   0.02430    0.25058
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.90910    9.88510   0.02400    0.24279
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.42440   10.38890   0.03550    0.34171
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.13600    6.10730   0.02870    0.46993
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.59610   10.54650   0.04960    0.47030
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65130   11.65120   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.32000   17.99000   0.33000    1.83435
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4184.74000 4108.93000  75.81000    1.84501
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.17020   10.16680   0.00340    0.03344
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.15500   11.15050   0.00450    0.04036
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.40880   10.40530   0.00350    0.03364
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.02120    9.01820   0.00300    0.03327
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.41140    9.40750   0.00390    0.04146
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23760    9.23440   0.00320    0.03465
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.34110   10.33760   0.00350    0.03386
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.85400   10.84960   0.00440    0.04055
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80820   10.80450   0.00370    0.03424
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.22000    6.18000   0.04000    0.64725
柏瑞巨人基金                                                       12.91000   12.70000   0.21000    1.65354
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65730   13.65710   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.11000   16.03000   0.08000    0.49906
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.51620   13.48540   0.03080    0.22840
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.87610   11.84830   0.02780    0.23463
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.48420   12.45550   0.02870    0.23042
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.84850    8.82840   0.02010    0.22767
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77500    6.75950   0.01550    0.22931
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74220    8.72170   0.02050    0.23505
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49500    8.48470   0.01030    0.12139
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.73350   10.70880   0.02470    0.23065
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.32500    8.30790   0.01710    0.20583
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.05230   12.02400   0.02830    0.23536
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.70950   11.68280   0.02670    0.22854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.94010   11.92560   0.01450    0.12159
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.36450   11.33840   0.02610    0.23019
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97840    8.95800   0.02040    0.22773
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.76830    9.74540   0.02290    0.23498
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70950    9.69770   0.01180    0.12168
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54610    9.52410   0.02200    0.23099
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40460    9.38520   0.01940    0.20671
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.27750   10.27470   0.00280    0.02725
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.13590   10.13220   0.00370    0.03652
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01920   10.01600   0.00320    0.03195
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08650   10.08640   0.00010    0.00099
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.98150    9.97890   0.00260    0.02605
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.76350    9.75990   0.00360    0.03689
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.72590    9.72280   0.00310    0.03188
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.79460    9.79460   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.25830   10.25550   0.00280    0.02730
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.13590   10.13210   0.00380    0.03750
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01930   10.01600   0.00330    0.03295
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.08650   10.08650   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.98150    9.97880   0.00270    0.02706
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.76370    9.76010   0.00360    0.03688
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.72600    9.72280   0.00320    0.03291
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.79470    9.79470   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.66260   10.64950   0.01310    0.12301
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.84740   11.82870   0.01870    0.15809
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.25220   11.23760   0.01460    0.12992
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99850    8.98740   0.01110    0.12351
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.68050    9.66520   0.01530    0.15830
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.55210    9.53970   0.01240    0.12998
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.37540   10.36260   0.01280    0.12352
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.03140   11.01390   0.01750    0.15889
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.87090   10.85680   0.01410    0.12987
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99880    8.98760   0.01120    0.12462
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68090    9.66550   0.01540    0.15933
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.55250    9.54010   0.01240    0.12998
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.88000   12.83000   0.05000    0.38971
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.73000   13.68000   0.05000    0.36550
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.15000    9.06000   0.09000    0.99338
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.34630   11.32830   0.01800    0.15889
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.41190    7.40020   0.01170    0.15810
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.33550   11.30820   0.02730    0.24142
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99690   10.96960   0.02730    0.24887
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.12720   10.10270   0.02450    0.24251
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.27120    8.25130   0.01990    0.24117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.29160    9.26850   0.02310    0.24923
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.32800    9.30550   0.02250    0.24179
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57840   10.55210   0.02630    0.24924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.95440    9.93050   0.02390    0.24067
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.11060   10.08630   0.02430    0.24092
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.62610    9.60220   0.02390    0.24890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.93710    8.91560   0.02150    0.24115
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85990    8.85120   0.00870    0.09829
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.35200    9.32950   0.02250    0.24117
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.69660   11.62190   0.07470    0.64275
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.16050   11.08860   0.07190    0.64841
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.59900   10.53140   0.06760    0.64189
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93510    6.89080   0.04430    0.64289
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66490    8.60910   0.05580    0.64815
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.26560    9.20650   0.05910    0.64194
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.05460    9.99050   0.06410    0.64161
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.61590   10.54820   0.06770    0.64182
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37820    9.31780   0.06040    0.64822
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.84420    8.78770   0.05650    0.64294
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46300    9.40270   0.06030    0.64131
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17460   11.17260   0.00200    0.01790
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.74560   11.73960   0.00600    0.05111
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.77120   10.76860   0.00260    0.02414
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.09730    9.09570   0.00160    0.01759
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.61930    9.61440   0.00490    0.05097
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.61820    9.61590   0.00230    0.02392
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07090   11.06520   0.00570    0.05151
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97010    9.96830   0.00180    0.01806
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.26330   10.26080   0.00250    0.02436
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.47960    9.47790   0.00170    0.01794
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.25090    9.24920   0.00170    0.01838
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.83930    9.83420   0.00510    0.05186
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.38020    9.37800   0.00220    0.02346
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.24000   18.16000   0.08000    0.44053
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.13000   17.03000   0.10000    0.58720
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.84660   12.83520   0.01140    0.08882
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.78910   10.73650   0.05260    0.48992
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.72290   11.66180   0.06110    0.52393
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.34710   12.31180   0.03530    0.28672
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.24650   11.19000   0.05650    0.50492
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.77590    9.72820   0.04770    0.49033
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.30770   10.25400   0.05370    0.52370
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.20780   10.17860   0.02920    0.28688
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.21580   10.16450   0.05130    0.50470
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.91610    9.86780   0.04830    0.48947
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.10340   10.05080   0.05260    0.52334
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.83880   11.80500   0.03380    0.28632
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.15670   10.10570   0.05100    0.50467
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        13.78000   14.35000  -0.57000   -3.97213
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        27.71000   25.72000   1.99000    7.73717
國泰大中華基金                                                     19.31000   19.01000   0.30000    1.57812
國泰小龍基金                                                       15.09000   14.88000   0.21000    1.41129
國泰中小成長基金                                                   41.33000   40.76000   0.57000    1.39843
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.99170    3.99310  -0.00140   -0.03506
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.99000   17.95000   0.04000    0.22284
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.67670    0.67530   0.00140    0.20732
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.63800    0.63670   0.00130    0.20418
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.17950    2.18230  -0.00280   -0.12830
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.62070    9.61120   0.00950    0.09884
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.12500    8.11700   0.00800    0.09856
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31450    0.31410   0.00040    0.12735
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.53190   11.53090   0.00100    0.00867
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68300    1.67890   0.00410    0.24421
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.99550    9.98610   0.00940    0.09413
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32970    0.32940   0.00030    0.09107
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.12630    4.12850  -0.00220   -0.05329
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.58000   18.55000   0.03000    0.16173
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.59850    0.59740   0.00110    0.18413
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.05330    3.05590  -0.00260   -0.08508
國泰中港台基金台幣級別                                             13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
國泰中港台基金美元級別                                              0.44830    0.44770   0.00060    0.13402
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.32000   29.09000   0.23000    0.79065
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.79000   11.93000  -0.14000   -1.17351
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       40.41000   39.61000   0.80000    2.01969
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.41930   10.42230  -0.00300   -0.02878
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.27400   10.27700  -0.00300   -0.02919
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.29680   10.29980  -0.00300   -0.02913
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33800    0.33810  -0.00010   -0.02958
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33310    0.33320  -0.00010   -0.03001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33380    0.33390  -0.00010   -0.02995
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41490   12.41480   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       26.14000   25.83000   0.31000    1.20015
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.52730    2.51020   0.01710    0.68122
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.41000   11.30000   0.11000    0.97345
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.37010    0.36670   0.00340    0.92719
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51000    0.50730   0.00270    0.53223
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45270    0.45220   0.00050    0.11057
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.93000    5.91000   0.02000    0.33841
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18950    0.18920   0.00030    0.15856
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41820    0.41630   0.00190    0.45640
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37740    0.37560   0.00180    0.47923
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44380    0.44170   0.00210    0.47544
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51850    0.51800   0.00050    0.09653
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.24000   21.10000   0.14000    0.66351
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.83000   22.62000   0.21000    0.92838
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.49160    2.49730  -0.00570   -0.22825
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.26550   11.26530   0.00020    0.00178
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.08840   10.08830   0.00010    0.00099
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36580    0.36570   0.00010    0.02734
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32760    0.32750   0.00010    0.03053
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50080    0.50270  -0.00190   -0.37796
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38480    0.38440   0.00040    0.10406
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.98000   18.85000   0.13000    0.68966
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61640    0.61220   0.00420    0.68605
國泰科技生化基金                                                   32.41000   31.90000   0.51000    1.59875
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.58000   28.31000   0.27000    0.95373
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.76000   12.89000  -0.13000   -1.00853
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.53030   38.37120   0.15910    0.41463
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.03230   20.10730  -0.07500   -0.37300
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.34210   18.19610   0.14600    0.80237
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.90520   39.62670   0.27850    0.70281
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.16340   41.08580   0.07760    0.18887
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.66700   43.66990  -0.00290   -0.00664
國泰紐幣2021保本基金                                               12.19230   12.20750  -0.01520   -0.12451
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.47840   12.49670  -0.01830   -0.14644
國泰紐幣保本基金                                                   12.46080   12.46050   0.00030    0.00241
國泰高科技基金                                                     12.02000   11.82000   0.20000    1.69205
國泰國泰基金台幣I級別                                              22.07000   21.77000   0.30000    1.37804
國泰國泰基金台幣級別                                               22.07000   21.77000   0.30000    1.37804
國泰富時中國A50基金                                                18.81000   18.18000   0.63000    3.46535
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33710    0.33660   0.00050    0.14854
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47150    0.47250  -0.00100   -0.21164
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.70000   11.62000   0.08000    0.68847
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37820    0.37580   0.00240    0.63864
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52910    0.52760   0.00150    0.28431
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35260    0.35060   0.00200    0.57045
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49310    0.49230   0.00080    0.16250
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.52680   10.50440   0.02240    0.21324
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.51750    7.50140   0.01610    0.21463
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35610    0.35530   0.00080    0.22516
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25230    0.25180   0.00050    0.19857
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20680    2.21180  -0.00500   -0.22606
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.90420    9.90260   0.00160    0.01616
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32070    0.32060   0.00010    0.03119
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.95680   39.93910   0.01770    0.04432
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.20000   18.76000   0.44000    2.34542
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37980    0.37930   0.00050    0.13182
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23170    2.22970   0.00200    0.08970
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46140    1.46010   0.00130    0.08903
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33680    0.33570   0.00110    0.32767
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33520    0.33420   0.00100    0.29922
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22270    0.22200   0.00070    0.31532
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.32190   10.28970   0.03220    0.31293
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.63220    6.61150   0.02070    0.31309
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.57000   13.73000  -0.16000   -1.16533
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.43000   36.59000   0.84000    2.29571
國泰價值卓越基金                                                   14.25000   14.04000   0.21000    1.49573
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37920    0.37810   0.00110    0.29093
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.85820   38.81540   0.04280    0.11027
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.98000   21.91000   0.07000    0.31949
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.16000   19.02000   0.14000    0.73607
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.61000   19.56000   0.05000    0.25562
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08520   12.08830  -0.00310   -0.02564
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39670    0.39680  -0.00010   -0.02520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.61630    9.62210  -0.00580   -0.06028
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.30300    8.29260   0.01040    0.12541
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72870   10.73520  -0.00650   -0.06055
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.37470    9.36300   0.01170    0.12496
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20550   11.20470   0.00080    0.00714
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84740    9.85230  -0.00490   -0.04973
第一金大中華基金                                                   26.57000   26.03000   0.54000    2.07453
第一金小型精選基金                                                 34.63000   33.89000   0.74000    2.18353
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.27000   12.28000  -0.01000   -0.08143
第一金中國世紀基金-美元                                             7.70570    7.69440   0.01130    0.14686
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.70640    7.69510   0.01130    0.14685
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
第一金中概平衡基金                                                 24.85000   24.56000   0.29000    1.18078
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25650   15.25630   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.90900  177.90700   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.22710   10.18100   0.04610    0.45280
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.22710   10.18100   0.04610    0.45280
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.70640   14.59430   0.11210    0.76811
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.70720   14.59510   0.11210    0.76807
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.10000   13.99000   0.11000    0.78628
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.11000   14.00000   0.11000    0.78571
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85010    9.81610   0.03400    0.34637
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.85330    9.81940   0.03390    0.34523
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50260    9.47090   0.03170    0.33471
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.52750    9.49580   0.03170    0.33383
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.36190   10.32610   0.03580    0.34669
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.00840    9.97500   0.03340    0.33484
第一金全球大趨勢基金                                               24.19000   24.03000   0.16000    0.66583
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.28030    8.26600   0.01430    0.17300
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.88830    5.87810   0.01020    0.17353
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.27170    9.22980   0.04190    0.45396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.27290    9.23100   0.04190    0.45391
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.66540    9.62170   0.04370    0.45418
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.66670    9.62300   0.04370    0.45412
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.60840    8.56730   0.04110    0.47973
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.20820   10.15940   0.04880    0.48034
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.67960    9.67850   0.00110    0.01137
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.67870    9.67760   0.00110    0.01137
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97860    7.97450   0.00410    0.05141
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85050    8.84760   0.00290    0.03278
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85090    8.84810   0.00280    0.03165
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.25290   11.25160   0.00130    0.01155
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.25380   11.25250   0.00130    0.01155
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.06160   10.05640   0.00520    0.05171
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.87910   14.87430   0.00480    0.03227
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.43970   14.37390   0.06580    0.45777
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.45770   14.39180   0.06590    0.45790
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
第一金亞洲科技基金                                                 18.92000   18.85000   0.07000    0.37135
第一金亞洲新興市場基金                                             13.06000   13.02000   0.04000    0.30722
第一金店頭市場基金                                                  8.69000    8.57000   0.12000    1.40023
第一金創新趨勢基金                                                 22.70000   22.18000   0.52000    2.34445
第一金電子基金                                                     32.16000   31.79000   0.37000    1.16389
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.64000   20.22000   0.42000    2.07715
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.77000   18.99000  -0.22000   -1.15850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.08000    8.15000  -0.07000   -0.85890
統一大中華中小基金(美元)                                            7.41000    7.47000  -0.06000   -0.80321
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.94000   11.03000  -0.09000   -0.81596
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
統一大滿貫基金-A類型                                               33.19000   32.63000   0.56000    1.71621
統一大滿貫基金-I類型                                               33.19000   32.63000   0.56000    1.71621
統一大龍印基金                                                     14.29000   14.22000   0.07000    0.49226
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.07000    8.03000   0.04000    0.49813
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
統一中小基金                                                       24.37000   23.91000   0.46000    1.92388
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.78480    9.77270   0.01210    0.12381
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.15670    9.15030   0.00640    0.06994
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.87530    8.86930   0.00600    0.06765
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.68030   11.66580   0.01450    0.12429
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.86280   10.85510   0.00770    0.07093
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.51960   10.51240   0.00720    0.06849
統一台灣動力基金                                                   16.12000   15.86000   0.26000    1.63934
統一全天候基金-A類型                                              106.69000  105.17000   1.52000    1.44528
統一全天候基金-I類型                                              106.76000  105.24000   1.52000    1.44432
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.83280    8.79500   0.03780    0.42979
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.55980    8.52770   0.03210    0.37642
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.53260    8.50030   0.03230    0.37999
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.17110    9.13190   0.03920    0.42926
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.89540    8.86200   0.03340    0.37689
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.85970    8.82620   0.03350    0.37955
統一全球債券組合基金                                               11.93470   11.93280   0.00190    0.01592
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.75000   16.72000   0.03000    0.17943
統一全球新科技基金(美元)                                           15.81000   15.78000   0.03000    0.19011
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.13000   15.10000   0.03000    0.19868
統一亞太基金                                                       24.96000   24.96000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
統一奔騰基金                                                       57.50000   56.94000   0.56000    0.98349
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66490   16.66470   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.86000    9.99000  -0.13000   -1.30130
統一強漢基金(美元)                                                  8.91000    9.02000  -0.11000   -1.21951
統一強漢基金(新台幣)                                               23.40000   23.69000  -0.29000   -1.22415
統一統信基金                                                       29.72000   29.01000   0.71000    2.44743
統一黑馬基金                                                       57.48000   56.94000   0.54000    0.94837
統一新亞洲科技能源基金                                             18.16000   18.14000   0.02000    0.11025
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.91550    7.89760   0.01790    0.22665
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.09840   10.07550   0.02290    0.22728
統一經建基金                                                       45.05000   44.35000   0.70000    1.57835
統一龍馬基金                                                       64.16000   63.06000   1.10000    1.74437
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.90000   19.40000   0.50000    2.57732
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.96000   44.89000   1.07000    2.38360
野村中國機會基金                                                   12.77000   12.70000   0.07000    0.55118
野村巴西基金                                                        5.14000    5.08000   0.06000    1.18110
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
野村台灣高股息基金                                                 24.17000   23.99000   0.18000    0.75031
野村台灣運籌基金                                                   34.91000   34.25000   0.66000    1.92701
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.49070    9.48970   0.00100    0.01054
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.42260    9.41790   0.00470    0.04990
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.45970    9.45660   0.00310    0.03278
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69640    9.69540   0.00100    0.01031
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57920    9.57440   0.00480    0.05013
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53050    9.52740   0.00310    0.03254
野村平衡基金                                                       18.77000   18.44000   0.33000    1.78959
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.56000   13.47000   0.09000    0.66815
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.20000   11.14000   0.06000    0.53860
野村全球生技醫療基金                                               18.13000   17.97000   0.16000    0.89037
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.96940    9.97460  -0.00520   -0.05213
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.96650    9.96360   0.00290    0.02911
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.96960    9.96710   0.00250    0.02508
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.96940    9.97460  -0.00520   -0.05213
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.96640    9.96360   0.00280    0.02810
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.96960    9.96710   0.00250    0.02508
野村全球品牌基金                                                   28.40000   28.13000   0.27000    0.95983
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.57000   13.46000   0.11000    0.81724
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.56000   11.47000   0.09000    0.78466
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.28000   20.12000   0.16000    0.79523
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.71000   12.61000   0.10000    0.79302
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.01950   10.01670   0.00280    0.02795
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46780   10.46030   0.00750    0.07170
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37090   10.36480   0.00610    0.05885
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.56530    9.52920   0.03610    0.37884
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.32840    9.29210   0.03630    0.39065
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.91700    8.88270   0.03430    0.38614
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.33700   11.29420   0.04280    0.37896
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.82460   10.78250   0.04210    0.39045
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.41260   10.37250   0.04010    0.38660
野村成長基金                                                       29.07000   28.75000   0.32000    1.11304
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.72980    8.70550   0.02430    0.27913
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.74280    8.71710   0.02570    0.29482
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.91280    8.88640   0.02640    0.29708
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.28170    9.25590   0.02580    0.27874
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.19290    9.16580   0.02710    0.29566
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.37200    9.34420   0.02780    0.29751
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.26790    9.25440   0.01350    0.14588
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.33010    9.31440   0.01570    0.16856
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.45020    9.43450   0.01570    0.16641
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.85670    9.84150   0.01520    0.15445
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.82530    9.80880   0.01650    0.16822
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.95720    9.94070   0.01650    0.16598
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.50700    8.49570   0.01130    0.13301
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.06360    9.05260   0.01100    0.12151
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.93990    8.92770   0.01220    0.13665
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.03090   13.01350   0.01740    0.13371
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.05290   12.03820   0.01470    0.12211
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.81810    9.80460   0.01350    0.13769
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.02770   10.03330  -0.00560   -0.05581
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.18560   10.19230  -0.00670   -0.06574
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85810    9.86280  -0.00470   -0.04765
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.40950    9.41500  -0.00550   -0.05842
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.29550   11.30200  -0.00650   -0.05751
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.21740   10.17470   0.04270    0.41967
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.26110   11.21690   0.04420    0.39405
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.75510   10.71080   0.04430    0.41360
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.54690   10.50390   0.04300    0.40937
野村泰國基金                                                       43.94000   43.84000   0.10000    0.22810
野村高科技基金                                                     10.32000   10.07000   0.25000    2.48262
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.33100   10.27230   0.05870    0.57144
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.40970   10.35370   0.05600    0.54087
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.89360   10.86080   0.03280    0.30200
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.76840    9.71340   0.05500    0.56623
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.70310    9.64830   0.05480    0.56798
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.57510    9.52350   0.05160    0.54182
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.02080   11.95630   0.06450    0.53946
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.63930   13.60920   0.03010    0.22117
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.94770   10.88600   0.06170    0.56678
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.88140   10.82000   0.06140    0.56747
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.00290   10.94340   0.05950    0.54371
野村貨幣市場基金                                                   16.27250   16.27230   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.77000   15.70000   0.07000    0.44586
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97010    9.97160  -0.00150   -0.01504
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.89420    9.88470   0.00950    0.09611
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.91470    9.90580   0.00890    0.08985
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.78860    9.78590   0.00270    0.02759
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.77820    9.76900   0.00920    0.09418
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76570    9.75820   0.00750    0.07686
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.78860    9.78590   0.00270    0.02759
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77820    9.76900   0.00920    0.09418
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.76570    9.75820   0.00750    0.07686
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.81570    9.75400   0.06170    0.63256
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.79560    9.72810   0.06750    0.69387
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.78860    9.72210   0.06650    0.68401
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.81570    9.75390   0.06180    0.63359
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.79560    9.72810   0.06750    0.69387
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.78860    9.72210   0.06650    0.68401
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.09190   10.08670   0.00520    0.05155
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91300    7.90990   0.00310    0.03919
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.77430   11.76970   0.00460    0.03908
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.58000    7.51000   0.07000    0.93209
野村精選貨幣市場基金                                               12.08160   12.08150   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.40000   12.36000   0.04000    0.32362
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.07000    8.00000   0.07000    0.87500
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.44000   11.34000   0.10000    0.88183
野村積極成長基金                                                   12.26000   12.13000   0.13000    1.07172
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.90000    8.73000   0.17000    1.94731
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.42000   31.81000   0.61000    1.91764
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.37770   10.37420   0.00350    0.03374
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61800    8.61680   0.00120    0.01393
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96310    7.95990   0.00320    0.04020
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.89180    7.88920   0.00260    0.03296
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.76020   11.75830   0.00190    0.01616
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.60390   10.59960   0.00430    0.04057
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.54200   10.53840   0.00360    0.03416
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
野村環球基金-人民幣計價                                            16.51000   16.40000   0.11000    0.67073
野村環球基金-美元計價                                              12.90000   12.80000   0.10000    0.78125
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.04000   17.90000   0.14000    0.78212
野村鴻利基金                                                       21.62000   21.25000   0.37000    1.74118
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86210   16.86200   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.90000   18.53000   0.37000    1.99676
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.20000    9.06000   0.14000    1.54525
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.71000   14.65000   0.06000    0.40956
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.14500   10.14390   0.00110    0.01084
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.30930   13.30780   0.00150    0.01127
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95130    9.95100   0.00030    0.00301
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.95100    9.92750   0.02350    0.23672
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.56840    9.54110   0.02730    0.28613
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.56630    9.53810   0.02820    0.29566
凱基台商天下基金                                                   12.89000   12.95000  -0.06000   -0.46332
凱基台灣精五門基金                                                 20.03000   19.71000   0.32000    1.62354
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.51110   39.27070   0.24040    0.61216
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.75590   39.63460   0.12130    0.30605
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.08760   40.09310  -0.00550   -0.01372
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                    10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.95470   10.90510   0.04960    0.45483
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.08570   12.04760   0.03810    0.31625
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54710   11.54690   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.15000   25.84000   0.31000    1.19969
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.09000   22.92000   0.17000    0.74171
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.38220   22.22160   0.16060    0.72272
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.34000   17.25000   0.09000    0.52174
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.57140   16.48560   0.08580    0.52045
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.61000    7.55000   0.06000    0.79470
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.29110   12.24250   0.04860    0.39698
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.75000   11.70000   0.05000    0.42735
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.30400   12.23140   0.07260    0.59355
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.60000   12.53000   0.07000    0.55866
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.68000   13.60000   0.08000    0.58824
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.40500   13.32830   0.07670    0.57547
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.27000   13.41000  -0.14000   -1.04400
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.07000   36.28000   0.79000    2.17751
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.79000   31.46000   0.33000    1.04895
富邦上証180基金                                                    28.41000   27.58000   0.83000    3.00943
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18340    0.18360  -0.00020   -0.10893
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.65000    5.66000  -0.01000   -0.17668
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.49000    7.79000  -0.30000   -3.85109
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   38.28000   35.55000   2.73000    7.67932
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.15290   11.15090   0.00200    0.01794
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.31260   10.30450   0.00810    0.07861
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.94730    9.92420   0.02310    0.23276
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.71580    9.71410   0.00170    0.01750
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.91120    8.90420   0.00700    0.07861
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.60270    8.58270   0.02000    0.23303
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.15390   20.16410  -0.01020   -0.05058
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.36910   11.36810   0.00100    0.00880
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.44690   10.42140   0.02550    0.24469
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.84700   12.84660   0.00040    0.00311
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89260    1.89130   0.00130    0.06874
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.31100    9.31070   0.00030    0.00322
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41980    1.41890   0.00090    0.06343
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76590   11.76730  -0.00140   -0.01190
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71710    1.71570   0.00140    0.08160
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13050   10.13180  -0.00130   -0.01283
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49740    1.49610   0.00130    0.08689
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  13.96000   14.13000  -0.17000   -1.20311
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  25.20000   24.64000   0.56000    2.27273
富邦日本東証基金                                                   23.20000   22.99000   0.21000    0.91344
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.02000   45.47000   0.55000    1.20959
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.60000   47.78000   0.82000    1.71620
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.36000   52.74000   0.62000    1.17558
富邦台灣心基金                                                     21.70000   21.21000   0.49000    2.31023
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.14000   49.56000   0.58000    1.17030
富邦台灣科技指數基金                                               56.19000   55.81000   0.38000    0.68088
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.25450   41.00010   0.25440    0.62049
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.62510   41.61220   0.01290    0.03100
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29520    0.29520   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.50800    2.51240  -0.00440   -0.17513
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33890    0.33860   0.00030    0.08860
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51800   10.51000   0.00800    0.07612
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17280    2.17670  -0.00390   -0.17917
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32420    0.32390   0.00030    0.09262
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.05310    9.04630   0.00680    0.07517
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64530   15.64510   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.95660   39.98640  -0.02980   -0.07453
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.68890   39.48190   0.20700    0.52429
富邦長紅基金                                                       61.18000   59.76000   1.42000    2.37617
富邦科技基金                                                       22.95000   22.51000   0.44000    1.95469
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.51050   40.50570   0.00480    0.01185
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.05820   38.89920   0.15900    0.40875
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.93060   38.91580   0.01480    0.03803
富邦恒生國企ETF基金                                                20.83000   20.36000   0.47000    2.30845
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.73000   14.03000  -0.30000   -2.13828
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              29.12000   27.87000   1.25000    4.48511
富邦高成長基金                                                     23.69000   23.18000   0.51000    2.20017
富邦基金A類型                                                      13.12000   12.84000   0.28000    2.18069
富邦基金I類型                                                      13.12000   12.84000   0.28000    2.18069
富邦深証100基金                                                     8.98000    8.76000   0.22000    2.51142
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.74000   20.57000   0.17000    0.82645
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41530    0.41530   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38110   12.38330  -0.00220   -0.01777
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53960    9.54130  -0.00170   -0.01782
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30670    0.30660   0.00010    0.03262
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86200    8.86350  -0.00150   -0.01692
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.91000   20.46000   0.45000    2.19941
富邦精準基金                                                       44.47000   43.47000   1.00000    2.30044
富邦精銳中小基金                                                   10.88000   10.65000   0.23000    2.15962
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.57000   18.24000   0.33000    1.80921
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.88000   22.58000   0.30000    1.32861
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.37000    7.45000  -0.08000   -1.07383
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.17000   15.81000   0.36000    2.27704
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.84000   19.86000  -0.02000   -0.10070
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.08640   10.07230   0.01410    0.13999
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.01000    9.96310   0.04690    0.47074
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.14010   10.09270   0.04740    0.46965
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.79170    9.77800   0.01370    0.14011
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.67490    9.62960   0.04530    0.47042
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.78260    9.73680   0.04580    0.47038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.06000   30.71000   0.35000    1.13969
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.61400    8.60370   0.01030    0.11972
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.18890    9.17560   0.01330    0.14495
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.89870    8.88730   0.01140    0.12827
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.65460    9.64330   0.01130    0.11718
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.70950    9.69540   0.01410    0.14543
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.40690    9.39480   0.01210    0.12879
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.48550    9.47320   0.01230    0.12984
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.30670    8.29610   0.01060    0.12777
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.36570    9.35120   0.01450    0.15506
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.83720    8.82510   0.01210    0.13711
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.37080   10.35760   0.01320    0.12744
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.19360   10.17790   0.01570    0.15426
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.69470    9.68140   0.01330    0.13738
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.96620    8.95370   0.01250    0.13961
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.53230    9.51900   0.01330    0.13972
富達卓越領航全球組合基金                                           15.64000   15.54000   0.10000    0.64350
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.49500    8.47990   0.01510    0.17807
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.23550    9.21660   0.01890    0.20506
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.90870    8.89200   0.01670    0.18781
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.71270    9.69550   0.01720    0.17740
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.72860    9.70870   0.01990    0.20497
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.42080    9.40320   0.01760    0.18717
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.00480    8.98770   0.01710    0.19026
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.49750    9.47950   0.01800    0.18988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.59000    7.61000  -0.02000   -0.26281
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.65190    9.65410  -0.00220   -0.02279
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16310    9.15490   0.00820    0.08957
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77140    8.76420   0.00720    0.08215
富蘭克林華美中華基金                                               11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.07000   19.94000   0.13000    0.65196
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.89000   19.70000   0.19000    0.96447
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.30000   11.16000   0.14000    1.25448
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.95000   10.82000   0.13000    1.20148
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.88650    7.86700   0.01950    0.24787
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.00050    8.97770   0.02280    0.25396
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.71570    9.69110   0.02460    0.25384
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.25880    9.23580   0.02300    0.24903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.15840   11.16130  -0.00290   -0.02598
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77240    8.77470  -0.00230   -0.02621
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.17370    9.17610  -0.00240   -0.02615
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.39060   13.41990  -0.02930   -0.21833
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.32860   10.35110  -0.02250   -0.21737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.20680   10.20520   0.00160    0.01568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70360    7.70240   0.00120    0.01558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16700    9.16560   0.00140    0.01527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.79320   10.79190   0.00130    0.01205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60640    7.60550   0.00090    0.01183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.07050    9.06940   0.00110    0.01213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.50250   10.50280  -0.00030   -0.00286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74780    7.74800  -0.00020   -0.00258
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14000    8.13080   0.00920    0.11315
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13460    9.12410   0.01050    0.11508
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.93990    9.92850   0.01140    0.11482
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.56370   12.54950   0.01420    0.11315
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.14000    9.36000  -0.22000   -2.35043
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.87000   12.15000  -0.28000   -2.30453
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.73000    8.69000   0.04000    0.46030
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.43550   13.36070   0.07480    0.55985
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
富蘭克林華美第一富基金                                             38.09000   37.68000   0.41000    1.08811
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30720   10.30710   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.05000   13.98000   0.07000    0.50072
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.27000   16.19000   0.08000    0.49413
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.95880    7.89440   0.06440    0.81577
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.52640   10.46510   0.06130    0.58576
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41020    9.40060   0.00960    0.10212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.84090   10.82990   0.01100    0.10157
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74710    6.73630   0.01080    0.16033
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.88980    8.87550   0.01430    0.16112
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.00170    9.98560   0.01610    0.16123
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.38430   10.36780   0.01650    0.15915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.59000   20.59000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.64830   11.64750   0.00080    0.00687
復華人生目標基金                                                   36.76000   36.41080   0.34920    0.95906
復華大中華中小策略基金                                              8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
復華中小精選基金                                                   69.91000   68.13000   1.78000    2.61265
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.61540   49.65390  -0.03850   -0.07754
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.67000    7.64000   0.03000    0.39267
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
復華台灣智能基金                                                   11.86000   11.75000   0.11000    0.93617
復華全方位基金                                                     29.29000   28.80000   0.49000    1.70139
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.67000   13.60000   0.07000    0.51471
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.42000   21.32000   0.10000    0.46904
復華全球平衡基金-美元                                               9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.44000   20.43000   0.01000    0.04895
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.71000   16.74000  -0.03000   -0.17921
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.04000   16.06000  -0.02000   -0.12453
復華全球原物料基金                                                  9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.41000   13.36000   0.05000    0.37425
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.45900   11.45580   0.00320    0.02793
復華全球債券基金                                                   13.29690   13.29010   0.00680    0.05117
復華全球債券組合基金                                               14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.82000   14.77000   0.05000    0.33852
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
復華有利貨幣市場基金                                               13.44050   13.44030   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.56000   11.60000  -0.04000   -0.34483
復華亞太成長基金                                                   14.56000   14.64000  -0.08000   -0.54645
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
復華東協世紀基金                                                   12.21000   12.17000   0.04000    0.32868
復華南非幣長期收益基金A                                            12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華美國新星基金-美元                                              13.17000   13.10000   0.07000    0.53435
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.28000   13.21000   0.07000    0.52990
復華恒生基金                                                       21.03000   20.65000   0.38000    1.84019
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.69000    8.84000  -0.15000   -1.69683
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.43000   30.36000   1.07000    3.52437
復華神盾基金                                                       24.54470   24.21650   0.32820    1.35527
復華高成長基金                                                     64.89000   64.10000   0.79000    1.23245
復華高益策略組合基金                                               13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40160   14.40140   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.51000   19.47000   0.04000    0.20544
復華富時台灣高股息低波動基金                                       54.39000   53.52000   0.87000    1.62556
復華復華基金                                                       20.31000   20.05000   0.26000    1.29676
復華華人世紀基金                                                   15.72000   15.77000  -0.05000   -0.31706
復華傳家二號基金                                                   29.87490   29.60220   0.27270    0.92122
復華傳家基金                                                       22.72400   22.25050   0.47350    2.12804
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.82000   14.80000   0.02000    0.13514
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.26000   14.22000   0.04000    0.28129
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.33000   19.28000   0.05000    0.25934
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.43000   0.03000    0.55249
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.15000   12.08000   0.07000    0.57947
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
復華滬深300 A股基金                                                20.95000   20.35000   0.60000    2.94840
復華數位經濟基金                                                   53.13000   51.52000   1.61000    3.12500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.74380    9.72550   0.01830    0.18817
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.57280    9.55700   0.01580    0.16532
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.89800    9.87940   0.01860    0.18827
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.68950    9.67350   0.01600    0.16540
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.56880    9.55010   0.01870    0.19581
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.05660   10.03630   0.02030    0.20227
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.59270    9.57350   0.01920    0.20055
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08340   10.06270   0.02070    0.20571
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.59190    9.57280   0.01910    0.19952
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.08520   10.06450   0.02070    0.20567
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.98470    9.99490  -0.01020   -0.10205
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00550   10.00080   0.00470    0.04700
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.00230    9.99690   0.00540    0.05402
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.84940    9.83200   0.01740    0.17697
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.65920   10.75500  -0.09580   -0.89075
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.86130    9.83500   0.02630    0.26741
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.84950    9.83210   0.01740    0.17697
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.65750   10.75320  -0.09570   -0.88997
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.86140    9.83520   0.02620    0.26639
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.89160    9.86460   0.02700    0.27371
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.10540    9.10990  -0.00450   -0.04940
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.24640    8.23740   0.00900    0.10926
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.20740    8.19790   0.00950    0.11588
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.37920   11.38480  -0.00560   -0.04919
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.32630   10.31500   0.01130    0.10955
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.39530   10.38330   0.01200    0.11557
景順主流基金                                                       16.64000   16.42000   0.22000    1.33983
景順台灣科技基金                                                   28.97000   28.60000   0.37000    1.29371
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
景順全球科技基金                                                   22.98000   22.72000   0.26000    1.14437
景順全球康健基金                                                   19.78000   19.63000   0.15000    0.76414
景順貨幣市場基金                                                   15.94160   15.94140   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.62000   30.21000   0.41000    1.35717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.78000   14.62000   0.16000    1.09439
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.79000   13.64000   0.15000    1.09971
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.95000    9.85000   0.10000    1.01523
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.09000   10.00000   0.09000    0.90000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.18000   10.08000   0.10000    0.99206
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.38000   10.28000   0.10000    0.97276
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63160    8.63730  -0.00570   -0.06599
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.94590    7.93250   0.01340    0.16893
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09020   11.09740  -0.00720   -0.06488
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.18820   10.17100   0.01720    0.16911
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.49000    7.49000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.20000    7.20000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.35480    9.34580   0.00900    0.09630
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53080    9.52100   0.00980    0.10293
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.63930    9.63000   0.00930    0.09657
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.82310    9.81300   0.01010    0.10292
華南永昌永昌基金                                                   18.66000   18.40000   0.26000    1.41304
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.28320   14.27040   0.01280    0.08970
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.37000   10.30000   0.07000    0.67961
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
華南永昌全球精品基金                                               16.29000   16.11000   0.18000    1.11732
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.57000   11.51000   0.06000    0.52129
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.93000   13.87000   0.06000    0.43259
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.79000   13.73000   0.06000    0.43700
華南永昌物聯網精選基金                                             11.10000   10.92000   0.18000    1.64835
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21040   16.21010   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.66500   23.41060   0.25440    1.08669
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94110   11.94090   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19540   10.19490   0.00050    0.00490
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.14210   10.11740   0.02470    0.24413
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84900    9.84860   0.00040    0.00406
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.76790    9.74410   0.02380    0.24425
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99740    9.99700   0.00040    0.00400
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.88930    9.86520   0.02410    0.24429
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75460    9.75420   0.00040    0.00410
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.64190    9.61840   0.02350    0.24432
華頓中小型基金                                                     25.55000   24.98000   0.57000    2.28183
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.71570   11.66690   0.04880    0.41828
華頓台灣基金                                                       26.81000   26.07000   0.74000    2.83851
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52340   11.52320   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               18.22000   18.14000   0.08000    0.44101
華頓全球高收益債券基金A                                            13.44180   13.43070   0.01110    0.08265
華頓全球高收益債券基金B                                             8.28610    8.27930   0.00680    0.08213
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.83000    5.84000  -0.01000   -0.17123
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.53710    2.53640   0.00070    0.02760
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.42240   11.40020   0.02220    0.19473
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37090    0.37020   0.00070    0.18909
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.23280   11.24150  -0.00870   -0.07739
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.19280   10.20400  -0.01120   -0.10976
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.05410   10.04510   0.00900    0.08960
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.05390    9.04570   0.00820    0.09065
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.27550   10.26690   0.00860    0.08376
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.28710    9.27950   0.00760    0.08190
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48860    2.48950  -0.00090   -0.03615
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03350    2.03640  -0.00290   -0.14241
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.73060   11.71550   0.01510    0.12889
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48320    9.47100   0.01220    0.12881
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36320    0.36270   0.00050    0.13785
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29930    0.29900   0.00030    0.10033
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.28000    3.28000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.77000   14.73000   0.04000    0.27155
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.48000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.54000   24.16000   0.38000    1.57285
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.84000   12.71000   0.13000    1.02282
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.55000    8.47000   0.08000    0.94451
匯豐安富基金                                                       25.80000   25.57000   0.23000    0.89949
匯豐成功基金                                                       43.97000   42.86000   1.11000    2.58983
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55810    2.56210  -0.00400   -0.15612
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31940    2.32350  -0.00410   -0.17646
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.47830   11.47120   0.00710    0.06189
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.82410    7.81680   0.00730    0.09339
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37470    0.37470   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33210    0.33210   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   13.69000   13.58000   0.11000    0.81001
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98280   14.98270   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.69000    4.62000   0.07000    1.51515
匯豐新鑽動力基金                                                   10.81000   10.70000   0.11000    1.02804
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.30290    5.26360   0.03930    0.74664
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92400    8.88480   0.03920    0.44120
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.79000   51.98000   0.81000    1.55829
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.79000   51.98000   0.81000    1.55829
匯豐龍騰電子基金                                                   35.29000   35.05000   0.24000    0.68474
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.20720   12.19200   0.01520    0.12467
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.39000   18.19000   0.20000    1.09951
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41300   10.38650   0.02650    0.25514
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.63770    9.61060   0.02710    0.28198
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.92310    9.89360   0.02950    0.29817
新光台灣富貴基金                                                   23.25000   22.97000   0.28000    1.21898
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.41000   12.34000   0.07000    0.56726
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.01230    9.99920   0.01310    0.13101
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77090    9.75650   0.01440    0.14759
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.62740    9.61480   0.01260    0.13105
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.38400    9.37020   0.01380    0.14728
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44850   15.44830   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
新光亞洲精選基金-美金                                              22.30000   22.23000   0.07000    0.31489
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.56000   22.49000   0.07000    0.31125
新光兩岸優勢基金                                                   10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
新光店頭基金                                                       24.38000   24.10000   0.28000    1.16183
新光南非幣保本基金                                                 11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
新光特選內需收益ETF基金                                            21.05000   20.89000   0.16000    0.76592
新光創新科技基金                                                   14.95000   14.83000   0.12000    0.80917
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79140    9.78970   0.00170    0.01737
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.03750   10.03350   0.00400    0.03987
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67590    9.67370   0.00220    0.02274
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.23640    9.23480   0.00160    0.01733
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47520    9.47140   0.00380    0.04012
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13090    9.12880   0.00210    0.02300
新光澳幣八年期保本基金                                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
新光澳幣保本基金                                                   11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08100   10.07800   0.00300    0.02977
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.67930    9.67630   0.00300    0.03100
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65400    9.65110   0.00290    0.03005
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98620    9.98320   0.00300    0.03005
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93760    9.93310   0.00450    0.04530
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60430    9.60000   0.00430    0.04479
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.58020    9.57680   0.00340    0.03550
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91240    9.90910   0.00330    0.03330
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.63000    7.57000   0.06000    0.79260
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.78430    9.77470   0.00960    0.09821
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.29480    9.28580   0.00900    0.09692
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69860    9.68890   0.00970    0.10011
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.27730    9.26800   0.00930    0.10035
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.34550    9.33740   0.00810    0.08675
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.83260    9.82390   0.00870    0.08856
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.76580   13.75280   0.01300    0.09453
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.41340    8.40550   0.00790    0.09399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.61340   37.31560   0.29780    0.79806
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.35550   38.15130   0.20420    0.53524
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.62080   39.32950   0.29130    0.74067
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21860   11.21780   0.00080    0.00713
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00520   10.01010  -0.00490   -0.04895
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.94800   12.02180  -0.07380   -0.61388
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.96380    9.02490  -0.06110   -0.67702
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.91870   12.84110   0.07760    0.60431
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.50480   12.43760   0.06720    0.54030
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.73000   11.66000   0.07000    0.60034
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.90140   11.82990   0.07150    0.60440
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.51250   10.45600   0.05650    0.54036
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.36720   10.30490   0.06230    0.60457
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.19380    9.14450   0.04930    0.53912
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.93940    9.87970   0.05970    0.60427
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.10980    9.06090   0.04890    0.53968
群益中小型股基金                                                   41.20000   40.78000   0.42000    1.02992
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.58920    9.58070   0.00850    0.08872
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.93580    8.93370   0.00210    0.02351
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.36850    8.36600   0.00250    0.02988
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.41970    8.41230   0.00740    0.08797
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.84550    7.84360   0.00190    0.02422
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.34820    7.34590   0.00230    0.03131
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.91160   10.89800   0.01360    0.12479
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.57400   10.56340   0.01060    0.10035
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.78070    9.77310   0.00760    0.07776
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.11760    8.14800  -0.03040   -0.37310
群益中國新機會基金N-美元                                            7.48170    7.51450  -0.03280   -0.43649
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.98000    8.02000  -0.04000   -0.49875
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.19910    7.22610  -0.02700   -0.37365
群益中國新機會基金-美元                                             7.99970    8.03480  -0.03510   -0.43685
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.62000    7.65000  -0.03000   -0.39216
群益平衡王基金                                                     18.76020   18.68930   0.07090    0.37936
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.96000    5.95000   0.01000    0.16807
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.11690   11.05790   0.05900    0.53356
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.65080   10.60110   0.04970    0.46882
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.92780    9.87510   0.05270    0.53367
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.51120    9.46680   0.04440    0.46901
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.02110   10.03710  -0.01600   -0.15941
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.81840    9.83480  -0.01640   -0.16675
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.32480    9.33970  -0.01490   -0.15953
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24690    9.26230  -0.01540   -0.16627
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.07910   10.09520  -0.01610   -0.15948
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.12640   10.14320  -0.01680   -0.16563
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.48910    9.50420  -0.01510   -0.15888
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89360    9.91010  -0.01650   -0.16650
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.11970   10.09210   0.02760    0.27348
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.29620    7.27630   0.01990    0.27349
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20420   10.20370   0.00050    0.00490
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.10030   10.10120  -0.00090   -0.00891
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.24490   10.24680  -0.00190   -0.01854
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02640   10.02590   0.00050    0.00499
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94940    9.95020  -0.00080   -0.00804
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09190   10.09380  -0.00190   -0.01882
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20430   10.20370   0.00060    0.00588
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.10030   10.10120  -0.00090   -0.00891
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.24490   10.24680  -0.00190   -0.01854
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02640   10.02590   0.00050    0.00499
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94940    9.95020  -0.00080   -0.00804
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09190   10.09380  -0.00190   -0.01882
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.99860    9.93880   0.05980    0.60168
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.61000   11.54000   0.07000    0.60659
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.36040   16.26250   0.09790    0.60200
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.11000   16.01000   0.10000    0.62461
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.57000   13.56000   0.01000    0.07375
群益多重資產組合基金                                               15.49000   15.45000   0.04000    0.25890
群益安家基金                                                       24.71740   24.38310   0.33430    1.37103
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08990   16.08970   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.49000   24.14000   0.35000    1.44988
群益亞太中小基金                                                   11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.97000   15.97000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.69200    9.68650   0.00550    0.05678
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.41650    7.41220   0.00430    0.05801
群益店頭市場基金                                                   95.68000   94.96000   0.72000    0.75821
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
群益東協成長基金-人民幣                                            12.85390   12.80410   0.04980    0.38894
群益東協成長基金-美元                                              11.32460   11.28810   0.03650    0.32335
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.39010   11.33490   0.05520    0.48699
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.80930   10.75760   0.05170    0.48059
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.26340   10.21530   0.04810    0.47086
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.91160    9.86360   0.04800    0.48664
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.40930    9.36440   0.04490    0.47948
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.93210    8.89010   0.04200    0.47244
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.69960    9.65260   0.04700    0.48692
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.57680    9.53100   0.04580    0.48054
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.97840    9.93160   0.04680    0.47122
群益長安基金                                                       27.45000   27.11000   0.34000    1.25415
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.37990   10.30870   0.07120    0.69068
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.70220   15.59440   0.10780    0.69127
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.14000   15.03000   0.11000    0.73187
群益真善美基金                                                     16.02520   16.00320   0.02200    0.13747
群益馬拉松基金                                                    120.29000  118.25000   2.04000    1.72516
群益馬拉松基金I類型                                               120.31000  118.28000   2.03000    1.71627
群益深証中小板基金                                                 11.86000   11.62000   0.24000    2.06540
群益創新科技基金                                                   31.62000   31.14000   0.48000    1.54143
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.09920    9.10650  -0.00730   -0.08016
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.40540    8.41760  -0.01220   -0.14493
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.90890    9.91690  -0.00800   -0.08067
群益華夏盛世基金-美元                                               9.26820    9.28160  -0.01340   -0.14437
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
群益奧斯卡基金                                                     26.63000   26.10000   0.53000    2.03065
群益新興金鑽基金-美元                                              11.14960   11.09020   0.05940    0.53561
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
群益葛萊美基金                                                     22.64000   22.35000   0.29000    1.29754
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.42000   20.24000   0.18000    0.88933
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.04000    8.13000  -0.09000   -1.10701
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.22000   13.90000   0.32000    2.30216
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.95640   11.94530   0.01110    0.09292
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.29440   11.26220   0.03220    0.28591
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.23100   11.20340   0.02760    0.24635
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.65070    8.64270   0.00800    0.09256
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07220    9.04640   0.02580    0.28520
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.68350    8.66220   0.02130    0.24590
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.13010   10.10120   0.02890    0.28610
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.52000    9.43000   0.09000    0.95440
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
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德信大發基金                                                       28.28000   27.87000   0.41000    1.47112
德信中國精選成長基金                                               10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
德信台灣主流中小基金                                               17.79000   17.49000   0.30000    1.71527
德信新興股票組合基金                                               10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93670   11.93660   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75260   10.76230  -0.00970   -0.09013
德信數位時代基金                                                   27.30000   27.16000   0.14000    0.51546
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66530   11.66520   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.04000   14.85000   0.19000    1.27946
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.55000   19.37000   0.18000    0.92927
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.32760   10.34610  -0.01850   -0.17881
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.84080   14.86740  -0.02660   -0.17891
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.09000    8.08500   0.00500    0.06184
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.92610   10.92010   0.00600    0.05494
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.28930   11.28320   0.00610    0.05406
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.03540   13.02750   0.00790    0.06064
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.48000   18.27000   0.21000    1.14943
摩根中小基金                                                       21.91000   21.49000   0.42000    1.95440
摩根中國A股基金                                                    12.67000   12.64000   0.03000    0.23734
摩根中國A股基金(美元)                                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
摩根中國亮點基金                                                   12.59000   12.49000   0.10000    0.80064
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.92980   10.91840   0.01140    0.10441
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.08670   12.08620   0.00050    0.00414
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.27110    9.26120   0.00990    0.10690
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.30880   12.29600   0.01280    0.10410
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.10290   14.10250   0.00040    0.00284
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.58000   19.24000   0.34000    1.76715
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.58000   19.24000   0.34000    1.76715
摩根台灣增長基金                                                   51.16000   50.31000   0.85000    1.68952
摩根平衡基金                                                       28.62000   28.28000   0.34000    1.20226
摩根全球α基金                                                     19.80000   19.64000   0.16000    0.81466
摩根全球平衡基金                                                   14.94280   14.89400   0.04880    0.32765
摩根全球發現基金                                                   12.99000   12.87000   0.12000    0.93240
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.68340    9.67050   0.01290    0.13340
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66790   10.65500   0.01290    0.12107
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07760   10.06200   0.01560    0.15504
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.40750   11.39250   0.01500    0.13167
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.02580   10.01030   0.01550    0.15484
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.57840   10.57120   0.00720    0.06811
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.53010   13.52100   0.00910    0.06730
摩根亞洲基金                                                       55.54000   55.12000   0.42000    0.76197
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.37540    8.36280   0.01260    0.15067
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.74720    9.73320   0.01400    0.14384
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.63820    8.62380   0.01440    0.16698
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.20020   12.18170   0.01850    0.15187
摩根東方內需機會基金                                               17.60000   17.47000   0.13000    0.74413
摩根東方科技基金                                                   33.60000   33.43000   0.17000    0.50853
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
摩根金龍收成基金                                                   20.69000   20.55000   0.14000    0.68127
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08270   15.08250   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                                 10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
摩根新絲路基金                                                      9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
摩根新興35基金                                                     12.89000   12.81000   0.08000    0.62451
摩根新興日本基金                                                   25.21000   25.21000   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.21220    7.17500   0.03720    0.51847
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.43320    9.38590   0.04730    0.50395
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.20320    9.15400   0.04920    0.53747
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.45380   10.39980   0.05400    0.51924
摩根新興科技基金                                                   52.95000   51.90000   1.05000    2.02312
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.28330    8.28190   0.00140    0.01690
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.52860   10.52690   0.00170    0.01615
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.43610    8.41560   0.02050    0.24360
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.14960    9.12960   0.02000    0.21907
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.62170    8.60100   0.02070    0.24067
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.70910    9.68550   0.02360    0.24366
摩根龍揚基金                                                       30.87000   30.65000   0.22000    0.71778
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.45000   10.34000   0.11000    1.06383
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.16000   11.04000   0.12000    1.08696
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.56000   11.44000   0.12000    1.04895
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31580    9.31660  -0.00080   -0.00859
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.26890   11.26990  -0.00100   -0.00887
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.81000   23.40000   0.41000    1.75214
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.75010   11.73840   0.01170    0.09967
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.00680   10.99540   0.01140    0.10368
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.99960    9.98940   0.01020    0.10211
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.15520   10.14500   0.01020    0.10054
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.57090    9.56090   0.01000    0.10459
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.68940    8.68050   0.00890    0.10253
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.35390   10.31810   0.03580    0.34696
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.40030   10.36360   0.03670    0.35412
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.74650    9.71010   0.03640    0.37487
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.88260    9.84510   0.03750    0.38090
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48190    9.44660   0.03530    0.37368
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.61400    9.57750   0.03650    0.38110
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.25210   11.22410   0.02800    0.24946
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.03790   11.01210   0.02580    0.23429
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20970   10.18540   0.02430    0.23858
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.64630   10.61980   0.02650    0.24953
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.42760   10.40320   0.02440    0.23454
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64800    9.62500   0.02300    0.23896
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.25430   22.01310   0.24120    1.09571
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.57030    9.55390   0.01640    0.17166
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.86850    9.85100   0.01750    0.17765
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.56220    9.54590   0.01630    0.17075
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.86020    9.84270   0.01750    0.17780
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16730   13.16710   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.01000   11.82000   0.19000    1.60745
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.12620   16.11520   0.01100    0.06826
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.38010   12.36260   0.01750    0.14156
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.98190   11.95630   0.02560    0.21411
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.48940   11.46480   0.02460    0.21457
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74710   11.74860  -0.00150   -0.01277
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02320   11.02390  -0.00070   -0.00635
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.43870   10.44010  -0.00140   -0.01341
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56470    8.56520  -0.00050   -0.00584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.11000   35.52000   0.59000    1.66104
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.53000   15.51000   0.02000    0.12895
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.44000   12.42000   0.02000    0.16103
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.90000    7.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.20000   12.11000   0.09000    0.74319
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.44000   15.34000   0.10000    0.65189
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.42000   15.33000   0.09000    0.58708
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.81000   20.71000   0.10000    0.48286
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.92000   18.83000   0.09000    0.47796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.65000   15.57000   0.08000    0.51381
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.46000   16.38000   0.08000    0.48840
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.47000   15.40000   0.07000    0.45455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.64000   15.56000   0.08000    0.51414
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.96000   13.89000   0.07000    0.50396
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.67000   14.59000   0.08000    0.54832
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.38000   18.36000   0.02000    0.10893
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.25000   17.23000   0.02000    0.11608
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.16000   14.14000   0.02000    0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99950   14.99930   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.37100   10.35470   0.01630    0.15742
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.58470   13.56190   0.02280    0.16812
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.46050    7.44880   0.01170    0.15707
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.83000   13.82000   0.01000    0.07236
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.90000   13.89000   0.01000    0.07199
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   21.35000   20.93000   0.42000    2.00669
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
瀚亞巴西基金                                                        4.33000    4.31000   0.02000    0.46404
瀚亞外銷基金                                                       41.90000   41.08000   0.82000    1.99611
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.70230   10.67120   0.03110    0.29144
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.37640   10.36580   0.01060    0.10226
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.28880   12.27810   0.01070    0.08715
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22240   10.22160   0.00080    0.00783
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.49480    7.47280   0.02200    0.29440
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01340    8.00530   0.00810    0.10118
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11910    8.11200   0.00710    0.08752
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16600    7.16540   0.00060    0.00837
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86010    8.85240   0.00770    0.08698
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.22140    9.19430   0.02710    0.29475
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.36670    9.35720   0.00950    0.10153
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.23520    9.22720   0.00800    0.08670
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.79000   11.72000   0.07000    0.59727
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.87000   10.81000   0.06000    0.55504
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.17000   12.20000  -0.03000   -0.24590
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.05000   15.03000   0.02000    0.13307
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.91000   11.86000   0.05000    0.42159
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.80640   11.77810   0.02830    0.24028
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.68280   13.75880  -0.07600   -0.55237
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.81080   10.80070   0.01010    0.09351
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.59620   10.58650   0.00970    0.09163
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.76800   11.78000  -0.01200   -0.10187
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08380    9.06240   0.02140    0.23614
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.97070   10.01410  -0.04340   -0.43339
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.97090    8.96250   0.00840    0.09372
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.78260    8.77460   0.00800    0.09117
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.16000    9.16980  -0.00980   -0.10687
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.66750   14.62270   0.04480    0.30637
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.94020   10.89580   0.04440    0.40750
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.79070   10.75800   0.03270    0.30396
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.74200   12.70310   0.03890    0.30622
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.96000   19.75000   0.21000    1.06329
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56710   13.56690   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.98000   27.73000   0.25000    0.90155
瀚亞高科技基金                                                     57.30000   56.64000   0.66000    1.16525
瀚亞理財通基金                                                     27.93000   27.43000   0.50000    1.82282
瀚亞菁華基金                                                       23.38000   22.90000   0.48000    2.09607
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.86680   12.86590   0.00090    0.00700
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.02060    9.02000   0.00060    0.00665
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.46830   10.41640   0.05190    0.49825
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.22210   11.30800  -0.08590   -0.75964
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.31860   10.28150   0.03710    0.36084
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.73640    9.70070   0.03570    0.36801
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.97980    9.96920   0.01060    0.10633
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.29540    8.25440   0.04100    0.49670
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.41340    8.47780  -0.06440   -0.75963
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.81430    8.78260   0.03170    0.36094
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.20430    8.17420   0.03010    0.36823
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.85200    7.84370   0.00830    0.10582
瀚亞電通網基金                                                     14.77000   14.50000   0.27000    1.86207
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.65380   13.64730   0.00650    0.04763
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.41400   10.39800   0.01600    0.15388
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.87530    9.87060   0.00470    0.04762
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.44380   11.43840   0.00540    0.04721
瀚亞歐洲基金                                                       11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
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