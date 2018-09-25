[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/09/21 107/09/20 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.71000 25.72000 1.99000 7.73717 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.28000 35.55000 2.73000 7.67932 元大滬深300單日正向2倍基金 14.52000 13.49000 1.03000 7.63529 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.12000 27.87000 1.25000 4.48511 復華恒生單日正向二倍基金 31.43000 30.36000 1.07000 3.52437 國泰富時中國A50基金 18.81000 18.18000 0.63000 3.46535 元大上證50基金 29.29000 28.33000 0.96000 3.38863 元大標智滬深300基金 16.29000 15.78000 0.51000 3.23194 復華數位經濟基金 53.13000 51.52000 1.61000 3.12500 永豐永豐基金 35.58000 34.53000 1.05000 3.04083 富邦上証180基金 28.41000 27.58000 0.83000 3.00943 復華滬深300 A股基金 20.95000 20.35000 0.60000 2.94840 華頓台灣基金 26.81000 26.07000 0.74000 2.83851 元大富櫃50基金 12.18000 11.85000 0.33000 2.78481 永豐高科技基金 23.46000 22.84000 0.62000 2.71454 復華中小精選基金 69.91000 68.13000 1.78000 2.61265 匯豐成功基金 43.97000 42.86000 1.11000 2.58983 野村ｅ科技基金 19.90000 19.40000 0.50000 2.57732 元大績效基金 50.78000 49.53000 1.25000 2.52372 富邦深証100基金 8.98000 8.76000 0.22000 2.51142 野村高科技基金 10.32000 10.07000 0.25000 2.48262 元大新主流基金 24.40000 23.81000 0.59000 2.47795 合庫台灣基金 11.27000 11.00000 0.27000 2.45455 統一統信基金 29.72000 29.01000 0.71000 2.44743 元大多多基金 17.61000 17.19000 0.42000 2.44328 保德信新世紀基金 10.92000 10.66000 0.26000 2.43902 野村中小基金-累積類型 45.96000 44.89000 1.07000 2.38360 富邦長紅基金 61.18000 59.76000 1.42000 2.37617 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.20000 18.76000 0.44000 2.34542 第一金創新趨勢基金 22.70000 22.18000 0.52000 2.34445 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------