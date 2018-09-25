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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/09/21  107/09/20 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.71000   25.72000   1.99000    7.73717
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 38.28000   35.55000   2.73000    7.67932
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.52000   13.49000   1.03000    7.63529
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.12000   27.87000   1.25000    4.48511
復華恒生單日正向二倍基金                                         31.43000   30.36000   1.07000    3.52437
國泰富時中國A50基金                                              18.81000   18.18000   0.63000    3.46535
元大上證50基金                                                   29.29000   28.33000   0.96000    3.38863
元大標智滬深300基金                                              16.29000   15.78000   0.51000    3.23194
復華數位經濟基金                                                 53.13000   51.52000   1.61000    3.12500
永豐永豐基金                                                     35.58000   34.53000   1.05000    3.04083
富邦上証180基金                                                  28.41000   27.58000   0.83000    3.00943
復華滬深300 A股基金                                              20.95000   20.35000   0.60000    2.94840
華頓台灣基金                                                     26.81000   26.07000   0.74000    2.83851
元大富櫃50基金                                                   12.18000   11.85000   0.33000    2.78481
永豐高科技基金                                                   23.46000   22.84000   0.62000    2.71454
復華中小精選基金                                                 69.91000   68.13000   1.78000    2.61265
匯豐成功基金                                                     43.97000   42.86000   1.11000    2.58983
野村ｅ科技基金                                                   19.90000   19.40000   0.50000    2.57732
元大績效基金                                                     50.78000   49.53000   1.25000    2.52372
富邦深証100基金                                                   8.98000    8.76000   0.22000    2.51142
野村高科技基金                                                   10.32000   10.07000   0.25000    2.48262
元大新主流基金                                                   24.40000   23.81000   0.59000    2.47795
合庫台灣基金                                                     11.27000   11.00000   0.27000    2.45455
統一統信基金                                                     29.72000   29.01000   0.71000    2.44743
元大多多基金                                                     17.61000   17.19000   0.42000    2.44328
保德信新世紀基金                                                 10.92000   10.66000   0.26000    2.43902
野村中小基金-累積類型                                            45.96000   44.89000   1.07000    2.38360
富邦長紅基金                                                     61.18000   59.76000   1.42000    2.37617
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.20000   18.76000   0.44000    2.34542
第一金創新趨勢基金                                               22.70000   22.18000   0.52000    2.34445
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