【IPO追蹤】海底撈香港公開招股超額認購4.46倍

海底撈國際(06862-HK)公佈全球發售股份結果。海底撈發售價已定為每股17.80港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），集資淨額約為72.694億港元。

該公司合共接獲13,081份有效申請表格，認購合共逾2.12億股香港發售股份，公開招股部分錄得超額購4.46倍。

國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為386,322,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約91.00%。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目已獲釐定。高瓴基金已認購39,683,000股股份、Greenwoods已認購39,683,000股股份、MSAL及MSIM Inc.已合計認購35,274,000股股份、Snow Lake Funds已認購35,274,000股股份、WF Asian Smaller Companies Fund Limited已認購15,432,000股股份，總數為165,346,000股股份，合共相當於(i)全球發售後的本公司已發行股本總數約3.12%；及(ii)全球發售的發售股份數目約38.95%（假設並無行使超額配股權）。