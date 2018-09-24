百舸爭流，香港“塑膠大王”低調上市

近年來全球房地產市場的持續活躍，帶動了消費者添置新家居用品的需求，從而助推了整個行業的銷售額，而塑膠家居用品因具有耐摔防潮可塑性強等優勢而成為行業的香餑餑。不久前，一家來自香港的、行業經驗超過30年的塑膠家居用品公司新昌創展控股（01781-HK）已於9月20日通過港交所聆訊，且一併更新招股書內容。招股書內指，集資所得款項將用於購買或開發模具及模具配件、收購及替換生產機械及設備、加強及升級ERP系統等用途。

一個有自主品牌的“代工”

（部分商品樣板圖 來源：公司官網）

據招股書介紹，新昌創展致力於設計、開發、生產及銷售塑膠家居用品，其業務模式主要通過品牌clipfresh或ODM方式進行直銷，客戶遍佈澳洲、英國、美國、紐西蘭及德國等海外國家。

clipfresh誕生於2010年，鑒於整個行業的准入門檻較低，大部分塑膠家居用品製造廠商在中高端市場的缺失會大大削弱公司的競爭力，因而推出一個定位於中高檔市場的品牌，對新昌創展來講，具有戰略意義。clipfresh旗下共有三大系列產品，分別是塑膠系列、玻璃系列和陶瓷系列。從2014年到2017年，該品牌旗下產品銷售所產生的收入逐年增加，但品牌整體占總收入的百分比最高不過25.4%（2017年）。換言之，成立近8年至今，創收的主力軍並不在這個自主品牌身上。

clipfresh旗下的三大系列中，依然是以塑膠系列的產品為主，玻璃系列比重也在逐年增加，但陶瓷系列產品因平均售價波動、款式和規格不斷變化，銷量及收入逐年減少，2017年已沒有錄得任何收入，由於三大系列中以玻璃和陶瓷系列的定價較高，但整體上看並未發展到能夠穩定放量的階段；而塑膠系列儘管有clipfresh這個自主品牌加持，但銷量依然容易受到原材料價格波動的影響。

按照招股書所示，截至2017 年12月31日止四個年度及截至2018年6月30日止六個月期間，clipfresh的毛利率分別是44.5%、48.3%、51.3%、52.6%及54.1%，而同期ODM產品的毛利率接近為clipfresh的二分一（19.3%、21.2%、30.3%、28.5%及29.5%），但整體收入占比卻是clipfresh的近三倍。在ODM產品中，來自儲物盒的收入占總收入的比重較高，但這是毛利率較低的產品；毛利率較高的廚具，收入占比近年來卻出現下滑的趨勢，主要是因為銷量一直是負增長。因而種種跡象表明，新昌創展雖然具有自主高端品牌，但整體上還擺脫不了“塑膠日用品代工廠”的標籤。

為降成本的蝴蝶效應

如是，公司的業績情況就很難避免因原材料成本價格的波動而不受影響的情況。截至2017 年12月31日止四個年度及截至2018年6月30日止六個月期間，公司的材料成本分別約占銷售成本總額的71.8%、69.9%、65.1%、68.6%及67.5%。而原材料的主要成分聚丙烯樹脂的價格受原油價格波動的影響，由於原油價格從2015年開始下降，至2017年才開始回漲，我們可以看到公司部分與聚丙烯樹脂關連較深的產品的銷量在2015年開始產生較大的增速，比如clipfresh的塑膠系列（2014年至2015年銷量增速7%；2015年至2016銷量增速22%）。

公司的業績收入除了受原材料價格的影響較深之外，由於公司的工廠設在中國內地，近年來受政策和經濟的影響，人工成本的投入也不能小覷。從2011年至2017年，中國製造業的平均年薪從36665元增加到64452元，年複合增長率為9.9%。為了壓縮成本，降低原材料和人工成本給業績帶去的影響，公司便決定通過購買先進的保護機械和改進集中材料系統來提高自動化水準，並預計在2021年末令產能提高到1萬噸。到2017年年末，公司累計借款和透支共1.8億，而當年需要償還給銀行的利息支出為820萬，相當於同期利潤的四分一，也就不難解釋流動比率僅為1.1倍。

對重大客戶的依賴較大

（綜合現金流量表 資料來源：公司招股書）

從公司整體營收情況來看，近年來公司的收入增速分別是4.5%、-4.7%、8.4%，並在2017年中期至2018年中期取得1.1%，收入增速不大，而其中，來自澳洲地區的貢獻占大部分，並且該貢獻近年來也呈現比重加大的趨勢。據招股書披露，2014年至2017年，公司在澳洲地區的銷售收入占同期總收入的62.4%、64.8%、62.0%及66.9%，而五大客戶分別約占總收入的72.7%、75.5%、74.8%、81.0%、85.3%。由於關連甚深，澳洲地區的經濟發展情況，特別是住房市場及建築業的發展情況將會間接性影響到公司業績。

根據Ipsos報告，活躍的住房市場將會持續推動澳洲家居用品銷售額的正增長，但房價的飛漲疊加澳元走弱（澳元兌美元的平均匯率已經從2011年的1.03貶值至2017年的0.77），直接影響是澳洲市場的購買力下降。Ipsos預測，在2018年到2021年間，澳洲塑膠家居用品的銷售額的年複合增長率為4.2%，與2011年至2017年間的5.7%相比增長趨緩。

（綜合損益表 資料來源：公司招股書）

按目前看來，新昌創展依然存在各種風險因素，畢竟所在的行業是一個傳統的、勞動力密集型的零售行業。但從香港本土出發，公司能夠在激烈的市場角逐中位列前三，必然是具備中小型生產商不具備的產品規模、製造設備以及客戶關係網，從這個角度上講，如何將這些優勢發揮出來，並通過加強中高端產品線的品牌效應來建立起強有力的護城河，如何將勞動力成本轉嫁到生產的其他環節，是公司上市後需要面臨的挑戰。