【IPO追蹤】浦林成山今招股

內地主要輪胎製造商浦林成山(01809-HK)今日(24日)起招股，發行1.35億股，其中10%公開發售，招股價介乎5.89元至7.5元，集資最多10.13億元。每手500股，入場費3787.79元。

美國今日將正式向2000億美元的中國貨品加徵10%關稅。該公司截至去年12月底止年度業績，來自內地銷售額佔58.8%，美國則佔12.9%。該公司於往績記錄期間出口至美國的所有輪胎，均包含在美國7月宣布的新一輪對中國進口加徵關稅名單中。該公司首席執行官車寶臻表示，正密切留意中美貿易戰等不可控因素，並與美國客戶討論，亦考慮其他應對策略，如建設或收購海外生產基地。該公司是次上市集資所得30%將用於併購，車寶臻說，目前尚未確認任何收購目標，會適時再作公布。他強調，集團逾六成銷售額來自中國市場，有助公司減低全球化風險及匯率波動。

該公司曾與伊朗、敍利亞等被美國制裁的國家交易，涉資共逾150萬美元，並經由美國銀行處理款項。該公司今年3月底已向美國海外資產控制辦公室提交自願性自我披露資料，並預期當局會以警示函形式結案。

公司已引入興達國際控股(01899-HK)、榮成市國有資本運營和湯和為基石投資者，假設超額配股權未獲行使及發售價為每股6.70元(即發售價範圍中位數)，基石投資者將認購合共3725.2萬股份，佔發售股份的27.59%及全球發售完成後已發行股份的5.87%。公司亦引入中國重汽(03808-HK)為上市前投資者，涉資4000萬美元，將佔公司上市約9.98%股本。

以中間價計算，集資所得款項淨額約8.38億元，約40.5%將用於山東省榮成市的全鋼子午線輪胎產能擴張第一及第二階段的投資；約19.8%用於半鋼子午線輪胎產能的擴張；約30%用

於海外投資；餘下約9.7%撥作營運資金。

